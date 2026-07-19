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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Análise: 20 a 0... A linguagem dos números coroa a Espanha com merecimento... e expõe Messi e seus companheiros

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Scaloni
L. de la Fuente
L. Messi
F. Torres
Espanha
Argentina
EUA

Domínio total da Espanha... e total impotência da Argentina

Com mérito e justiça, a Espanha subiu ao trono do futebol mundial ao conquistar o título da Copa do Mundo após vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, em uma partida em que os jogadores de Luis de la Fuente impuseram seu domínio sobre o jogo durante os 120 minutos, confirmando que eram a melhor e mais completa seleção do torneio.

Apesar do claro domínio espanhol e da posse de bola constante, a “La Roja” se deparou com um goleiro excepcional chamado Emiliano Martínez, que defendeu uma enxurrada de chances claras e manteve a Argentina na partida por longos períodos, adiando a decisão do título até a prorrogação.

A Espanha continuou buscando a brecha que quebrasse a resistência argentina, mantendo a pressão e construindo jogadas de todas as direções, enquanto a seleção do tango se limitou a defender e recuar, contando com o brilhantismo de seu goleiro e algumas tentativas de contra-ataque que não representaram perigo suficiente.

Aos 106 minutos, chegou o momento pelo qual os espanhóis esperavam há tanto tempo: Ferran Torres conseguiu transformar a superioridade total em um gol decisivo que deu à Espanha um merecido título mundial, no final de uma partida que demonstrou clara superioridade tática e técnica do novo campeão mundial.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    20 a 0... Um placar que resume perfeitamente uma final de jogo unilateral

    Basta olhar para as estatísticas de chutes até o final do primeiro tempo da prorrogação para entender o que aconteceu na final da Copa do Mundo: a Espanha deu 20 chutes a gol contra zero da Argentina, um número raro que reflete a enorme diferença entre as duas seleções ao longo de mais de 105 minutos.

    A superioridade espanhola não se resumiu a uma posse de bola passiva ou a uma troca de passes, mas sim a um domínio real que se traduziu em pressão contínua e tentativas repetidas contra o gol de Emiliano Martínez, que desempenhou o papel principal em adiar a decisão da partida ao defender várias chances claras que poderiam ter encerrado o jogo no tempo regulamentar.

    Por outro lado, a seleção argentina mostrou-se totalmente incapaz de acompanhar o ritmo da Espanha, limitando-se a recuar para suas áreas defensivas sem sequer ter a capacidade de executar contra-ataques. Lionel Messi e seus companheiros ficaram incomumente ausentes no ataque, depois que a pressão espanhola conseguiu isolá-los e impedi-los de construir qualquer jogada organizada.

    A Argentina só se movimentou ofensivamente durante a segunda prorrogação, após sofrer o gol de Ferran Torres, mas se limitou a apenas dois chutes que passaram bem longe do gol de Unai Simón. Os números e o desempenho confirmaram que a Espanha foi a equipe dominante e a que mais merecia o título, depois de impor seu estilo durante toda a partida por meio da posse de bola, da pressão coletiva e da neutralização total das capacidades de Messi e seus companheiros.

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    Scaloni pensou apenas na defesa... e Didi La Fuente buscou a taça

    Desde o primeiro minuto, ficou claro que Lionel Scaloni, técnico da Argentina, entrou em campo com a mentalidade de manter o placar empatado, em vez de buscar a vitória, pois a Argentina permaneceu a maior parte do tempo em seu próprio campo e praticamente desistiu de qualquer tentativa de responder aos ataques da Espanha, contando inteiramente com a solidez da defesa e o brilhantismo de Emiliano Martínez, na esperança de aguentar até os pênaltis.

    As substituições de Scaloni vieram para confirmar essa filosofia: as lesões de Cristian Romero e Lisandro Martínez exigiram duas substituições obrigatórias; em seguida, o técnico argentino continuou reforçando a defesa ao colocar Molina, Medina, Paredes e Sensi em campo durante a prorrogação.

    Juliano Simeone foi a única substituição com um viés relativamente ofensivo, mas não recebeu apoio suficiente nem as jogadas que lhe permitissem fazer a diferença, enquanto Lautaro Martínez permaneceu no banco durante toda a partida, em uma mensagem clara de que a prioridade era a defesa e não o ataque ao gol espanhol.

    Por outro lado, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, conduziu a partida com uma mentalidade totalmente diferente: não se contentou com o domínio imposto por seus titulares, mas o manteve por meio de um banco de reservas que fez a diferença, pois cada substituição conferia à equipe uma nova energia, sem que o ritmo diminuísse ou a pressão sobre o adversário diminuísse, fazendo com que a Espanha continuasse sendo a parte dominante até os últimos momentos.

    E não foi por acaso que o gol da vitória veio dos reservas, depois que Nico Williams criou a jogada decisiva, que Ferran Torres converteu em gol aos 106 minutos, enquanto Pedri, Mikel Merino e Martín Zubimendi tiveram papéis decisivos na manutenção da posse de bola e no desgaste da defesa argentina.

    Entre um técnico que apostou na disputa de pênaltis e outro que continuou buscando o gol da vitória até encontrá-lo, era natural que a taça sorrisse para a Espanha.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um momento decisivo que acaba com as esperanças da Argentina

    Embora a Argentina não tenha apresentado nenhuma presença ofensiva digna de nota durante todo o tempo regulamentar, o final do segundo tempo testemunhou um momento que tornou sua tarefa ainda mais difícil, depois que Enzo Fernández foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo aos três minutos do tempo de acréscimo, obrigando a seleção argentina a disputar a prorrogação com dez jogadores diante de uma equipe que já dominava o jogo.

    É verdade que a presença de Enzo em campo durante os 90 minutos não alterou o quadro ofensivo da Argentina, que não conseguiu criar nenhuma chance real nem sequer chutar uma única vez a gol de Unai Simón, mas a diferença entre jogar com 11 jogadores e jogar com dez continua sendo enorme, especialmente quando a partida se estende para a prorrogação e o cansaço começa a aparecer.

    A Espanha aproveitou essa desvantagem numérica da melhor maneira possível, aumentando a velocidade da circulação da bola e ampliando os espaços entre as linhas da seleção argentina, que passou a ter de se esforçar o dobro para compensar a falta do jogador, o que levou a um recuo ainda maior dentro da área e à perda da capacidade de sair com a bola ou aliviar a pressão.

    Com o passar do tempo, o gol da Espanha parecia mais uma questão de tempo do que uma surpresa, já que a seleção argentina não conseguia mais resistir à pressão contínua, até que Ferran Torres conseguiu transformar o domínio espanhol em um gol decisivo para a conquista do título, fazendo com que o cartão vermelho de Enzo se tornasse um dos principais pontos de virada que abriram caminho para a Espanha conquistar a Copa do Mundo.

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    Messi se mexeu... mas já era tarde demais

    Lionel Messi esperou até o segundo tempo da prorrogação para mostrar uma cara diferente, passando a se movimentar entre as linhas e pedir a bola nos espaços que lhe faltaram durante toda a partida, tentando criar qualquer oportunidade que colocasse a Argentina de volta no jogo após estar perdendo.

    Por outro lado, a Espanha não cometeu o erro em que muitas seleções caíram diante da Argentina durante as fases eliminatórias: não recuou para defender sua vantagem nem cedeu totalmente a posse de bola ao adversário, mas continuou a impor seu estilo com a posse de bola e passes curtos e sucessivos, forçando a Argentina a correr atrás da bola em vez de construir seus ataques.

    Além disso, a equipe de Luis de la Fuente aproveitou os grandes espaços que surgiram na defesa da Argentina com sua subida tardia e continuou a ameaçar o gol de Emiliano Martínez até os últimos minutos, e marcou mais um gol com Torres, mas ele foi anulado por impedimento, confirmando que a melhor maneira de proteger a vantagem não era se fechar na defesa, e sim manter a posse de bola e impedir que Messi e seus companheiros impusessem o cenário de virada que se repetiu mais de uma vez em sua trajetória rumo à final.