Análise: 20 a 0... A linguagem dos números coroa a Espanha com merecimento... e expõe Messi e seus companheiros

Desde o primeiro minuto, ficou claro que Lionel Scaloni, técnico da Argentina, entrou em campo com a mentalidade de manter o placar empatado, em vez de buscar a vitória, pois a Argentina permaneceu a maior parte do tempo em seu próprio campo e praticamente desistiu de qualquer tentativa de responder aos ataques da Espanha, contando inteiramente com a solidez da defesa e o brilhantismo de Emiliano Martínez, na esperança de aguentar até os pênaltis.

As substituições de Scaloni vieram para confirmar essa filosofia: as lesões de Cristian Romero e Lisandro Martínez exigiram duas substituições obrigatórias; em seguida, o técnico argentino continuou reforçando a defesa ao colocar Molina, Medina, Paredes e Sensi em campo durante a prorrogação.

Juliano Simeone foi a única substituição com um viés relativamente ofensivo, mas não recebeu apoio suficiente nem as jogadas que lhe permitissem fazer a diferença, enquanto Lautaro Martínez permaneceu no banco durante toda a partida, em uma mensagem clara de que a prioridade era a defesa e não o ataque ao gol espanhol.

Por outro lado, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, conduziu a partida com uma mentalidade totalmente diferente: não se contentou com o domínio imposto por seus titulares, mas o manteve por meio de um banco de reservas que fez a diferença, pois cada substituição conferia à equipe uma nova energia, sem que o ritmo diminuísse ou a pressão sobre o adversário diminuísse, fazendo com que a Espanha continuasse sendo a parte dominante até os últimos momentos.

E não foi por acaso que o gol da vitória veio dos reservas, depois que Nico Williams criou a jogada decisiva, que Ferran Torres converteu em gol aos 106 minutos, enquanto Pedri, Mikel Merino e Martín Zubimendi tiveram papéis decisivos na manutenção da posse de bola e no desgaste da defesa argentina.

Entre um técnico que apostou na disputa de pênaltis e outro que continuou buscando o gol da vitória até encontrá-lo, era natural que a taça sorrisse para a Espanha.