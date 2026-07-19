Análise: 20 a 0... A linguagem dos números coroa a Espanha com merecimento... e expõe Messi e seus companheiros

Com mérito e justiça, a Espanha subiu ao trono do futebol mundial ao conquistar o título da Copa do Mundo após vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, em uma partida em que os jogadores de Luis de la Fuente impuseram seu domínio sobre o jogo durante os 120 minutos, confirmando que eram a melhor e mais completa seleção do torneio.
Apesar do claro domínio espanhol e da posse de bola constante, a “La Roja” se deparou com um goleiro excepcional chamado Emiliano Martínez, que defendeu uma enxurrada de chances claras e manteve a Argentina na partida por longos períodos, adiando a decisão do título até a prorrogação.
A Espanha continuou buscando a brecha que quebrasse a resistência argentina, mantendo a pressão e construindo jogadas de todas as direções, enquanto a seleção do tango se limitou a defender e recuar, contando com o brilhantismo de seu goleiro e algumas tentativas de contra-ataque que não representaram perigo suficiente.
Aos 106 minutos, chegou o momento pelo qual os espanhóis esperavam há tanto tempo: Ferran Torres conseguiu transformar a superioridade total em um gol decisivo que deu à Espanha um merecido título mundial, no final de uma partida que demonstrou clara superioridade tática e técnica do novo campeão mundial.