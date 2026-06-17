Comentários positivos para Ruben Amorim. Segundo a Gazzetta dello Sport, o grupo da equipe, no chat do WhatsApp, comentou de forma muito favorável a nomeação do ex-técnico do Sporting de Lisboa e do Manchester United para o cargo de técnico. A sensação, inclusive entre muitos dos jogadores, é de que realmente pode se iniciar um novo ciclo.
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Amorim no Milan: comentários positivos no chat em grupo dos jogadores
CONTRATO ATÉ 2029
Amorim assinou com o Milan até 2029, por cerca de 3,5 milhões de euros mais bônus. Segundo o que publica o ABola, o técnico português deve chegar a Milão nos próximos dias; enquanto isso, ele já escolheu sua comissão técnica. Ele levará consigo para o Milan a equipe que o acompanhou nos últimos anos: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido e o treinador de goleiros Jorge Vital, que já trabalhou com ele na época do Sporting Braga.