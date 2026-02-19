Amigo íntimo de Cole Palmer afirma que vai convencer o astro do Chelsea a se juntar ao Manchester United

Tunde, um rapper de Manchester, conhece bem Palmer e recentemente se juntou a ele para uma pausa ensolarada em Dubai, enquanto o Chelsea aproveita uma rara folga em sua agenda de 2025-26. Parece que foram realizadas discussões no Oriente Médio sobre o que o futuro a longo prazo poderia reservar.

Depois de ver Palmer compartilhar fotos de suas férias no meio da temporada, Tunde disse em sua conta no Instagram: “Um dia vou levar CP de volta para casa, para o UTD, onde ele pertence. Pergunte a ele qual é o seu time favorito.”

Palmer vem recarregando as energias antes do Chelsea retomar a busca por títulos em várias frentes. O time está nas oitavas de final da Liga dos Campeões e na quinta rodada da FA Cup, onde enfrentará o Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac, além de disputar uma vaga entre os quatro primeiros colocados da Premier League.

O Chelsea viu Palmer marcar quatro gols em suas duas últimas partidas, incluindo um hat-trick contra o Wolves. Ele foi rápido em ignorar as especulações sobre transferência que continuam a circular ao seu redor.

Palmer disse ao Match of the Day, quando questionado sobre esses rumores: “Todo mundo adora falar bobagem, não é? Eu não dou muita atenção a isso. Você vê as coisas. Mas sinto que venho de um lugar forte, então não dou atenção a isso.”

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, também procurou descartar qualquer sugestão de que o talentoso meio-campista esteja procurando uma maneira de sair de Stamford Bridge. Ele disse: “Ele é intocável, ele está feliz? Sim e sim. É simples, Cole Palmer é um jogador incrível, como muitos jogadores do grupo.

“Cole está aqui, está muito feliz e mal posso esperar para vê-lo de volta ao campo. Cole está muito feliz. Tive várias conversas com ele. Nossos pensamentos estão voltados para como podemos melhorar este time, como ele pode melhorar e como posso ajudá-lo. Ele adora estar aqui e quer ser jogador do Chelsea.”