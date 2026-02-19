Getty/Instagram
Amigo íntimo de Cole Palmer afirma que vai convencer o astro do Chelsea a se juntar ao Manchester United
Palmer tem contrato com o clube do oeste de Londres até 2033, e o Chelsea está empenhado em garantir que um ativo tão valioso não lhe escape. O clube viu seu imprevisível camisa 10 ser eleito o Jovem Jogador do Ano pela PFA durante sua passagem pelo oeste de Londres, além de conquistar a Liga Conferência e o Mundial de Clubes da FIFA.
Há rumores de que o jogador de 23 anos, que marcou 52 gols pelo Chelsea em 115 partidas, está com saudades de casa durante sua passagem pela capital inglesa. Isso gerou especulações sobre um possível retorno a Manchester.
Tunde, um rapper de Manchester, conhece bem Palmer e recentemente se juntou a ele para uma pausa ensolarada em Dubai, enquanto o Chelsea aproveita uma rara folga em sua agenda de 2025-26. Parece que foram realizadas discussões no Oriente Médio sobre o que o futuro a longo prazo poderia reservar.
Depois de ver Palmer compartilhar fotos de suas férias no meio da temporada, Tunde disse em sua conta no Instagram: “Um dia vou levar CP de volta para casa, para o UTD, onde ele pertence. Pergunte a ele qual é o seu time favorito.”
Palmer vem recarregando as energias antes do Chelsea retomar a busca por títulos em várias frentes. O time está nas oitavas de final da Liga dos Campeões e na quinta rodada da FA Cup, onde enfrentará o Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac, além de disputar uma vaga entre os quatro primeiros colocados da Premier League.
O Chelsea viu Palmer marcar quatro gols em suas duas últimas partidas, incluindo um hat-trick contra o Wolves. Ele foi rápido em ignorar as especulações sobre transferência que continuam a circular ao seu redor.
Palmer disse ao Match of the Day, quando questionado sobre esses rumores: “Todo mundo adora falar bobagem, não é? Eu não dou muita atenção a isso. Você vê as coisas. Mas sinto que venho de um lugar forte, então não dou atenção a isso.”
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, também procurou descartar qualquer sugestão de que o talentoso meio-campista esteja procurando uma maneira de sair de Stamford Bridge. Ele disse: “Ele é intocável, ele está feliz? Sim e sim. É simples, Cole Palmer é um jogador incrível, como muitos jogadores do grupo.
“Cole está aqui, está muito feliz e mal posso esperar para vê-lo de volta ao campo. Cole está muito feliz. Tive várias conversas com ele. Nossos pensamentos estão voltados para como podemos melhorar este time, como ele pode melhorar e como posso ajudá-lo. Ele adora estar aqui e quer ser jogador do Chelsea.”
Enquanto os torcedores do oeste de Londres estão ansiosos para acabar com os rumores sobre a saída, aqueles ligados aos grandes clubes da Premier League no noroeste continuam a falar sobre uma possível transferência, com o United mostrando sinais de recuperação sob o comando do técnico interino Michael Carrick.
O ex-atacante do Red Devils, Louis Saha, falou sobre quem poderia ser o sucessor de longo prazo do capitão Bruno Fernandes no Old Trafford: “Seria incrivelmente emocionante ver Cole Palmer no Manchester United. Ele não é mais jogador do Man City... Ele pode jogar praticamente em qualquer posição no ataque.
Ele conseguiu jogar no Chelsea com talvez 10 tipos diferentes de atacantes e ainda assim continuou sendo o principal jogador. Isso mostra o quanto ele é confiável.”
O United considera Palmer um “alvo dos sonhos”, com a intenção de reforçar os cofres de transferências do verão ao garantir a qualificação para a Liga dos Campeões nesta temporada. O Chelsea, no entanto, estará relutante em vender.
O contrato de longo prazo que eles têm em vigor significa que a maior quantia possível pode ser exigida por um jogador que foi contratado em 2023 por £ 40 milhões (US$ 54 milhões). Por enquanto, o Blues está focado no retorno às atividades em casa contra o Burnley, que luta contra o rebaixamento, no sábado.
