Americanos no exterior: Tanner Tessmann e Tim Weah, da seleção americana, se enfrentam na Ligue 1, enquanto Christian Pulisic e Weston McKennie buscam levar seus clubes ao topo da tabela da Série A

A GOAL analisa as principais notícias sobre os americanos no exterior, incluindo uma batalha entre estrelas da seleção americana na França.

Foi uma semana agitada para o futebol continental europeu, que foi, para dizer o mínimo, quente e fria para as estrelas da Seleção Masculina dos Estados Unidos que jogam nela. No entanto, não há descanso para quem joga nesse nível, já que o fim de semana coloca vários jogadores americanos de volta aos holofotes em algumas das maiores partidas do fim de semana.

Na França, estrelas americanas se enfrentam em uma das rivalidades de mais alto nível da Ligue 1, enquanto a disputa acirrada pelo topo do futebol italiano continua, com vários times lutando por posições mais altas na tabela. E, claro, há a Premier League, onde o zagueiro da seleção americana Chris Richards entrará no campo mais sagrado do esporte e buscará um grande resultado com o Crystal Palace.

Ainda há o cenário da seleção nacional em tudo isso, já que o calendário chega a março. O acampamento está a apenas algumas semanas de distância, o que significa que cada desempenho será analisado com um pouco mais de atenção. Estamos entrando na reta final da temporada europeia, e as estrelas americanas terão muito o que fazer durante este fim de semana agitado.

A GOAL antecipa as principais histórias dos americanos no exterior neste fim de semana.

  Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    Americanos duelam na França

    Os jogos entre o Marselha e o Lyon são alguns dos maiores do futebol francês. É conhecido como o Choc des Olympiques e, embora não haja nenhuma rivalidade específica entre as duas equipes, é um clássico conhecido por ser disputado em alguns dos níveis mais altos do futebol francês. 

    Desta vez, dois jogadores regulares da seleção americana devem participar. De um lado, Tim Weah, que se estabeleceu como uma figura-chave no Marselha desde que se transferiu neste verão. Do outro, Tanner Tessmann, um jogador que continua a se estabelecer nos níveis mais altos do futebol francês.

    É um jogo importante também. O Lyon está atualmente em terceiro lugar na liga, enquanto o Marselha está em quarto. Há uma diferença de cinco pontos entre as duas equipes e o Marselha estará ansioso para diminuir essa diferença quando receber o adversário neste fim de semana. O Marselha, porém, não vence há quatro jogos no campeonato, enquanto o Lyon tem sido fantástico fora de casa, vencendo cinco dos últimos seis jogos. Promete ser um jogo importante, e há uma chance de que uma estrela americana desempenhe um papel vital na definição da tabela francesa.

  Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    McKennie e Juventus preparam-se para grande partida contra a Roma

    A França não é o único país com um jogo de grande importância. Weston McKennie e a Juventus estão prestes a disputar um desses jogos, dois, e vão fazê-lo com pouco tempo de descanso.

    Depois de jogar 120 minutos e marcar um gol em uma partida que terminou com a eliminação da Liga dos Campeões, McKennie está pronto para liderar a Juventus no confronto deste fim de semana contra a Roma. A Juventus está em quinto lugar na liga, atrás da Roma, que está em quarto. A diferença é de quatro pontos, e a Velha Senhora certamente precisa de uma vitória no domingo para diminuir essa diferença na reta final da temporada. A disputa pelas vagas na Liga dos Campeões está acirrada, com Como e Atalanta apenas um ponto atrás da Juve. A partir de agora, cada partida terá implicações enormes.

    Isso se aplica duplamente aos jogos contra os times que estão acima de você. Felizmente para a Juventus, eles têm McKennie em grande forma, um dos melhores meio-campistas da Série A, para liderar o ataque. A esperança é que o resultado seja melhor do que o de quarta-feira, já que o foco muda para a disputa da Série A.

  Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    Oportunidade para Pulisic entrar em ação

    Christian Pulisic precisa mesmo de marcar um gol. Ele não marca desde 28 de dezembro, na vitória por 3 a 0 sobre o Hellas Verona. As semanas desde então têm sido difíceis, marcadas por participações como reserva e pequenas lesões que o impediram de jogar seu melhor.

    O que ele precisa, então, é de um impulso de confiança, o que significa que não é um mau momento para enfrentar o 17º melhor time da liga, não é mesmo?

    É contra esse time que Pulisic e o Milan vão jogar, o Cremonense, que não venceu nenhum dos últimos 12 jogos. É o adversário perfeito para um atacante recuperar a forma e chega em ótimo momento para o astro americano. Um gol ou uma assistência neste fim de semana e tudo ficará bem, pelo menos por um tempo.

    Em uma visão mais ampla, qualquer perda de pontos praticamente encerrará a disputa pelo título da Série A, já que o Inter mantém uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado, o Milan. Para o Milan, uma vitória é necessária para manter as coisas funcionando, e Pulisic tentará contribuir para essa vitória depois de ter enfrentado dificuldades nas últimas semanas.

  Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Richards e o Palace enfrentam o Manchester United

    Não importa o cenário, qualquer jogador sentirá aquele algo a mais ao entrar em Old Trafford. É isso que Chris Richards e o Crystal Palace farão neste fim de semana, na partida contra o Manchester United.

    Para quem não acompanhou, o Palace vem enfrentando dificuldades. Marc Guehi saiu em janeiro e o técnico Oliver Glasner deve segui-lo neste verão, embora isso possa acontecer mais cedo do que tarde se os resultados não mudarem. No entanto, eles venceram duas das últimas três partidas, o que os colocou na 13ª posição, mas apenas cinco pontos atrás do sétimo colocado, o Brentford.

    O Manchester United, por sua vez, tem jogado muito melhor sob o comando de Michael Carrick e volta a ser um time temido na Premier League. Isso torna este fim de semana um grande teste para Richards, em particular, que busca manter os Red Devils à distância e ajudar o Palace a construir o impulso necessário para realmente voltar aos trilhos.

