Americanos no exterior: Tanner Tessmann e Tim Weah, da seleção americana, se enfrentam na Ligue 1, enquanto Christian Pulisic e Weston McKennie buscam levar seus clubes ao topo da tabela da Série A

Foi uma semana agitada para o futebol continental europeu, que foi, para dizer o mínimo, quente e fria para as estrelas da Seleção Masculina dos Estados Unidos que jogam nela. No entanto, não há descanso para quem joga nesse nível, já que o fim de semana coloca vários jogadores americanos de volta aos holofotes em algumas das maiores partidas do fim de semana.

Na França, estrelas americanas se enfrentam em uma das rivalidades de mais alto nível da Ligue 1, enquanto a disputa acirrada pelo topo do futebol italiano continua, com vários times lutando por posições mais altas na tabela. E, claro, há a Premier League, onde o zagueiro da seleção americana Chris Richards entrará no campo mais sagrado do esporte e buscará um grande resultado com o Crystal Palace.

Ainda há o cenário da seleção nacional em tudo isso, já que o calendário chega a março. O acampamento está a apenas algumas semanas de distância, o que significa que cada desempenho será analisado com um pouco mais de atenção. Estamos entrando na reta final da temporada europeia, e as estrelas americanas terão muito o que fazer durante este fim de semana agitado.

A GOAL antecipa as principais histórias dos americanos no exterior neste fim de semana.