Mark Doyle

Da ameaça de levar tiros nas pernas à glória: o início de carreira perigoso de Steven Gerrard no Liverpool

Steven Heighway sabia, quando Steven Gerrard tinha apenas 14 anos, que o meio-campista iria "conseguir" ser um jogador de futebol. O próprio Gerrard, no entanto, estava menos convencido de sua qualidade - pelo menos quando deu seus primeiros passos hesitantes nas categorias profissionais. Quando Gerrard se aquecia em frente pela primeira vez antes de sua estreia pelo Liverpool em 29 de novembro de 1998, o adolescente nervoso "quase podia ouvi-los dizendo: 'Quem é esse magricela?!'"

Quando Gerrard fez sua primeira partida como titular pelos Reds na semana seguinte, contra o Tottenham, ele se sentiu completamente pequeno, enquanto David Ginola passava como queria por ele. Não demorou muito para Gerrard, no entanto, se ajustar ao ritmo da Premier League. Ele se tornou um titular regular em Anfield durante a campanha de 1999/2000 antes de ser votado como o Jovem Jogador do Ano pela PFA na temporada seguinte.

Ser reconhecido por seus colegas coroou uma ascensão notavelmente rápida à proeminência para um garoto que inicialmente havia sido tomado pela dúvida. Havia também o fato de que Gerrard estava lidando com um problema persistente nas costas causado por uma combinação de dores de crescimento e tempo excessivo de jogo durante seus anos de adolescência.

No entanto, a coisa verdadeiramente incrível sobre o surgimento de Gerrard como uma futura superestrela foi que ele conseguiu atuar em um nível tão alto no campo enquanto passava por um inferno fora dele, tendo sido alvo de um gangster local que tinha a intenção de explorar o sucesso do inglês para seu próprio ganho financeiro...

  • "Enganado" em um assalto

    Em março de 2006, John Kinsella, James Muldoon, Stephen McMullen e Thomas Hodgson foram presos na rodovia M62 perto de Huddersfield após uma perseguição policial a 209 km/h. Os quatro homens - todos de Liverpool - foram acusados de roubar £ 41.000 em mercadorias (ovos de Páscoa, salgadinhos e detergentes) de um depósito de caminhões em Grantham, Lincolnshire.

    Hodgson admitiu posteriormente a acusação de roubo, mas Kinsella, Muldoon e McMullen mantiveram sua inocência quando foram a julgamento no Tribunal da Coroa de Lincoln, em abril de 2008. Kinsella, que também negou uma acusação adicional, insistiu que não era membro da gangue responsável pelo assalto, com seu advogado, Gorden Aspden, alegando que seu cliente havia sido "enganado" para se envolver.

    Kinsella afirmou que não tinha conhecimento prévio do assalto planejado e que acreditava ter sido chamado apenas para resolver uma dívida de um amigo de seu coacusado, Hodgson. Segundo Aspden, havia “muita evidência que corroborava” a versão de Kinsella, e sua defesa ainda contou com uma carta de recomendação de Paul Gerrard, pai de Steven Gerrard.

  • England Press ConferGetty Images Sport

    Aterrorizado pelo "Psicopata"

    Em uma carta enviada ao tribunal e verificada pela polícia, Paul Gerrard escreveu: "Gostaria de dizer que em 2001 meu filho Steven estava sendo aterrorizado por um notório gangster de Liverpool conhecido como "O Psicopata" (George Bromley Junior), que estava ameaçando mutilar meu filho atirando em suas pernas. Além disso, ele estava tentando extorquir uma grande quantidade de dinheiro de Steven. Imediatamente contatamos a polícia e pedimos proteção."

    A carta também revelou que o Liverpool estava em contato com as autoridades durante o período em questão e também havia fornecido segurança extra para seu jogador. No entanto, Paul Gerrard disse que as ameaças e o assédio "continuaram por um longo tempo" e que seu filho havia sido até "perseguido" pelo gangster enquanto dirigia para casa após o treino.

    "Estava realmente afetando a carreira de Steven", confessou Paul Gerrard, ao revelar também que o carro de seu filho havia sido "destruído". "Este foi um dos piores momentos de nossas vidas e estávamos no limite quando fomos apresentados por um amigo da família a John Kinsella."

  • O fim do pesadelo

    Kinsella era bem conhecido no submundo de Merseyside, o condado onde a cidade de Liverpool pertence, e já havia cumprido uma sentença de prisão de nove anos por tentativa de roubo e porte de arma de fogo com intenção de cometer um delito. Segundo Paul Gerrard, após entrar em contato com Kinsella, o especialista em artes marciais assegurou a ele e sua família que "resolveria nosso pesadelo".

    Durante seu julgamento em 2008, Kinsella explicou que já conhecia tanto Bromley Junior quanto seu falecido pai, George Bromley Senior.

    "George Bromley Jr era um jovem", disse Kinsella ao tribunal. "mas ele era uma figura muito violenta em Liverpool. Tomei medidas. Falei com George Bromley Jr. Disse a ele para parar e deixar [Steven Gerrard] em paz. Depois que falei com ele, ele seguiu meu conselho."

    De fato, Paul Gerrard confirmou em sua carta que sua família "nunca teve mais problemas com o submundo de Liverpool", acrescentando: "Steven e eu temos total respeito por John."

  • "Negócio curioso"

    Apesar do testemunho de Paul Gerrard, Kinsella foi considerado culpado pelo roubo e sentenciado a 14 anos de prisão - embora não estivesse no tribunal para o veredicto. Em vez disso, durante um intervalo para o almoço no julgamento em 17 de abril de 2008, Kinsella fugiu após ser autorizado a passear pelos terrenos do Lincoln Crown Court.

    A equipe jurídica de Kinsella audaciosamente contestou a duração de sua sentença enquanto ele ainda estava foragido - e conseguiu reduzi-la em três anos. Lord Justice Moses chamou todo o caso de "um negócio curioso", mas os juízes de apelação aceitaram que a pena original de prisão era "manifestamente excessiva".

    No entanto, Kinsella foi finalmente preso pela polícia armada em Amsterdã, em fevereiro de 2009, e ele começou sua sentença de prisão com atraso, dois meses depois.

    Ele morreu em 5 de maio de 2018, após ser baleado na frente de sua parceira enquanto passeava com seu cachorro, em um caminho isolado perto de uma área arborizada de Merseyside.

  • Intimidado na prisão

    Quanto a Bromley Junior, ele foi preso em 2005 e condenado a 10 anos de prisão por liderar um ataque brutal contra um homem que ele acreditava tê-lo traído. O tribunal ouviu que Bromley Junior e dois cúmplices quebraram a perna da vítima com um malho e também o queimaram com um ferro quente, supostamente por usar a heroína que ele tinha sido encarregado de vender em Cumbria.  

    Semanas antes de sua liberação esperada em 2013, Bromley Junior "fugiu" da prisão HMP Kirkham, em Lancashire. Segundo o promotor Richard Archer, Bromley Junior saiu da instalação, comandeou um carro perto da estrada A58 e fugiu.

    "Sua fuga não passou despercebida e os policiais começaram a persegui-lo", explicou Archer. "O réu dirigiu em alta velocidade e passou por semáforos vermelhos, às vezes indo para o lado oposto da via."

    Depois de parar em um conjunto de semáforos, Bromley Junior tentou trocar de veículo, mas foi nesse momento que ele foi apreendido pela polícia e funcionários da prisão no centro de jardinagem Dobbies. Bromley Junior mais tarde alegou que havia fugido da prisão porque estava sendo intimidado por outros detentos. No entanto, ele foi condenado a mais 170 dias atrás das grades após se declarar culpado de escapar da custódia legal, tomar um veículo sem consentimento e dirigir sem seguro. 

  • Liverpool's England's captain and midfieAFP

    Nunca olhou para trás

    Gerrard, enquanto isso, só melhorou dentro de campo depois que Kinsella convenceu Bromley Junior a deixá-lo em paz. Ele levou o Liverpool à glória na Liga dos Campeões em 2005 e acabou jogando em 710 partidas pelo clube de sua cidade natal, antes de ir para o LA Galaxy em 2015.

    Gerrard, que também foi convocado 114 para a Inglaterra, passou a se dedicar à gestão de times, embora atualmente esteja sem trabalho após se separar do Al-Ettifaq, da Saudi Pro League, no início deste ano.

    Ele nunca falou publicamente sobre ser "aterrorizado" por Bromley - ou mesmo mencionou isso em suas duas autobiografias, o que é um tanto surpreendente, dado que Gerrard tem sido tão aberto sobre lidar com a depressão enraizada em problemas incessantes de lesão, e a dor contínua que sente pela perda de seu primo Paul Gilhooley, que morreu em Hillsborough.

    Como a carta de seu pai sublinhou, no entanto, 2001 foi o período mais aterrorizante da vida de Gerrard, e algumas coisas é melhor deixar para trás.

