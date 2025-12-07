Da ameaça de levar tiros nas pernas à glória: o início de carreira perigoso de Steven Gerrard no Liverpool

Quando Gerrard fez sua primeira partida como titular pelos Reds na semana seguinte, contra o Tottenham, ele se sentiu completamente pequeno, enquanto David Ginola passava como queria por ele. Não demorou muito para Gerrard, no entanto, se ajustar ao ritmo da Premier League. Ele se tornou um titular regular em Anfield durante a campanha de 1999/2000 antes de ser votado como o Jovem Jogador do Ano pela PFA na temporada seguinte.

Ser reconhecido por seus colegas coroou uma ascensão notavelmente rápida à proeminência para um garoto que inicialmente havia sido tomado pela dúvida. Havia também o fato de que Gerrard estava lidando com um problema persistente nas costas causado por uma combinação de dores de crescimento e tempo excessivo de jogo durante seus anos de adolescência.

No entanto, a coisa verdadeiramente incrível sobre o surgimento de Gerrard como uma futura superestrela foi que ele conseguiu atuar em um nível tão alto no campo enquanto passava por um inferno fora dele, tendo sido alvo de um gangster local que tinha a intenção de explorar o sucesso do inglês para seu próprio ganho financeiro...