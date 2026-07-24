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크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

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Amarga deceção: Ronaldo lidera o onze dos piores do Mundial

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
C. Ronaldo
Portugal
M. Neuer
L. Sane
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R. James
N. Madueke
J. Tah
L. Digne
Gabriel
Vitinha

O Campeonato do Mundo de 2026 assistiu à afirmação de estrelas que se destacaram de forma notável e, em contrapartida, houve quem desiludisse.

A rede "Bleacher Report" apresentou o onze mais dececionante do Mundial, para identificar os jogadores que não conseguiram corresponder ao nível esperado. 

O onze foi comandado pelo treinador espanhol Roberto Martínez, que orientou a seleção de Portugal no Mundial e saiu cedo, nos oitavos de final, às mãos da Espanha, que viria mais tarde a sagrar-se campeã.

  • Manuel NeuerGetty

    Guarda-redes: Manuel Neuer

    O regresso de Manuel Neuer da aposentadoria internacional, para jogar pela Alemanha no Mundial deste ano, foi um enorme reforço para os campeões de 2014.

    A sua experiência, a sua liderança e o seu talento único enquanto guarda-redes líbero estavam destinados a fortalecer uma equipa que ainda não tinha definido um sucessor claro entre os atuais.

    Neuer começou o Mundial com as suas redes a balançarem diante do Curaçao, ao tocar debilmente com a mão na bola desviada, deixando-a entrar até à baliza. Depois deixou a baliza vazia perante o remate da Costa do Marfim, no jogo em que a Alemanha venceu por 2-1, antes de Gonzalo Plata chegar à bola à sua frente no último jogo da fase de grupos, permitindo ao Equador conquistar uma vitória histórica.

    É certo que Neuer defendeu um penálti frente ao Paraguai na derrota dos 16 avos de final, mas o seu prestígio já se tinha desvanecido.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Defesa: Reece James – Gabriel Magalhães – Jonathan Tah – Lucas Digne

    Lateral-direito: Reece James

    Esta avaliação pode ser um pouco dura, mas em termos de expectativas frustradas, Reece James ocupa uma posição de destaque, apenas porque os seus problemas físicos limitaram a sua participação a apenas 318 minutos dos 720 minutos possíveis no torneio.

    Como consequência, a seleção da Inglaterra viu-se obrigada a preencher o vazio na posição de lateral-direito com diferentes jogadores em vez dele, alguns dos quais atuaram fora das suas funções habituais. Spence, Declan Rice, Ezri Konsa e Jarell Quansah jogaram nessa posição em fases distintas, e alguns tiveram mais êxito do que outros.

    Central: Gabriel

    É provável que o Brasil sinta vários momentos de arrependimento ao olhar para este torneio, mas o central Gabriel talvez seja quem carregue a maior parte deles.

    O defesa brasileiro teve dificuldades na cobertura de espaços; o seu posicionamento foi mau no primeiro golo de Ismael Saibari a favor de Marrocos na fase de grupos, e foi ainda penalizado nas fases eliminatórias pela decisão de recuar diante de Kaishu Sano, jogador do Japão.

    Ainda assim, para muitos, o momento mais negativo do seu torneio foi quando a sua seleção foi eliminada pela Noruega e pelo seu velho rival Erling Haaland. Sim, o cruzamento chegou com demasiada facilidade, e o Brasil como um todo esteve mal no jogo, sendo provável que fossem eliminados mesmo que Gabriel tivesse defendido melhor naquele momento. 

    Mas a forma como recuou durante o passe da bola, permitindo a Haaland cabecear sem qualquer pressão, foi um erro fatal e num momento decisivo dentro de um confronto que se tornou um dos melhores duelos individuais entre jogadores no desporto.

    Central: Jonathan Tah 

    Embora a seleção alemã no seu conjunto tenha desiludido, foi o central Jonathan Tah quem deixou talvez a imagem mais marcante do fracasso da Alemanha.

    Nos 16 avos de final contra o Paraguai, Tah, que nunca havia executado uma grande penalidade em toda a sua carreira, avançou para bater a primeira na fase de morte súbita. 

    Tah atirou a bola por cima da barra, decretando definitivamente uma saída precoce e surpreendente do seu país. Realizou apenas três desarmes bem-sucedidos ao longo dos seus quatro jogos, foi driblado duas vezes e não conseguiu ajudar a Alemanha a manter a baliza inviolada uma única vez, nem sequer diante do Curaçau.

    Lateral-esquerdo: Lucas Digne

    Era difícil dirigir muitas críticas à seleção da França antes do início do torneio, mas a posição de lateral-esquerdo representava um ponto de interrogação.

    Lucas Digne teve uma carreira notável, mas o jogador de 33 anos não possui o estrelato de que muitos dos seus companheiros desfrutam, e nunca foi considerado um defesa de elite.

    Para uma equipa que pareceu imparável durante a maior parte do torneio, essa fragilidade defensiva no desempenho de Digne revelou-se um fator decisivo na sua queda. 

    O seu mau toque de bola dentro da própria área, a falta de consciência do que o rodeava e a entrada imprudente com que derrubou Lamine Yamal, jogador da Espanha, concedendo-lhes uma grande penalidade nas meias-finais, foram prova disso.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo: Valverde – Vitinha – Leroy Sané

    Meio-campo central: Fede Valverde

    O capitão do Uruguai entrou no Mundial num ambiente tenso, na sequência de uma discussão com o seu colega no Real Madrid, Aurélien Tchouaméni.

    E se Valverde aspirava a fugir desse drama, a concentração do Uruguai era o pior sítio para se estar.

    Segundo o jornal "The Guardian", houve problemas no campo de treinos, desentendimentos com o treinador Marcelo Bielsa quanto à formação e à tática, e uma falta geral de vontade por parte de alguns jogadores em ouvir as longas reuniões de equipa promovidas pelo técnico argentino.

    Valverde não conseguiu apresentar o seu melhor e, por isso, os seus passes foram muitas vezes imprecisos, e falhou em deixar qualquer marca na lista de marcadores a partir do meio-campo.

    Foi substituído aos 57 minutos no último jogo da fase de grupos frente à Espanha.

    Meio-campo central: Vitinha 

    A quebra de Vitinha foi a mais notória, já que se esgotou a tentar influenciar os jogos e falhou em ser a via de distribuição de bolas como faz frequentemente no Paris Saint-Germain.

    A formação do treinador Martínez foi confusa e deu prioridade a alimentar Cristiano Ronaldo com bolas, em detrimento do que seria melhor para a equipa, um padrão confirmado repetidamente através da substituição de Vitinha antes do fim de cada jogo.

    Que um jogador da sua dimensão sofra ao longo dos jogos e seja depois sacrificado nos momentos mais importantes é um final dececionante para uma época notável do jogador de 26 anos.

    Médio ofensivo: Leroy Sané      

    Nem sempre é fácil colocar os jogadores nas suas posições naturais nestas formações, por isso Leroy Sané foi colocado na posição de médio ofensivo, já que deixá-lo de fora seria algo imperdoável.

    A Alemanha pode ter goleado o Curaçau por 7-1 no seu jogo inaugural do torneio, mas a seleção alemã poderia ter marcado 15 golos, não fossem os remates imprecisos de Sané, as suas más decisões e a desconexão geral em relação ao resto da equipa.

    A isso seguiu-se uma exibição muito fraca frente à Costa do Marfim, o que levou à sua saída do relvado após uma hora de jogo.

    E, embora fizesse sentido que o treinador Nagelsmann tentasse experimentar outra opção na ala direita contra o Equador, o técnico continuou a apostar em Sané como titular. 

    Essa confiança foi recompensada com um golo, mas o jogador voltou rapidamente ao seu registo dececionante no jogo de eliminação dos 16 avos de final frente ao Paraguai.

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Ataque: Yan Diomande – Noni Madueke – Cristiano Ronaldo

    Extremo esquerdo: Yan Diomandé 

    Yan Diomandé disputou o seu primeiro torneio sob os holofotes de uma acesa disputa de transferências entre o Paris Saint-Germain e o Liverpool.

    Foi titular nos quatro jogos da Costa do Marfim e conseguiu uma assistência na vitória por 2-0 sobre Curaçao. 

    Diomandé trabalhou arduamente, mas o seu produto final deixou a desejar, e ficou ofuscado pela presença do mais experiente Amad Diallo. 

    Extremo direito: Noni Madueke

    Há vários potenciais treinadores da seleção de Inglaterra que não teriam levado Noni Madueke ao Mundial.

    Três golos e uma assistência em 26 jogos na Premier League ao serviço do Arsenal não dão uma confiança absoluta, mas o papel de Madueke como suplente de Saka no Emirates Stadium valeu-lhe a confiança de Thomas Tuchel para rumar ao torneio.

    No final, Saka só esteve apto para jogar 237 minutos ao longo de oito jogos antes do jogo de decisão do terceiro lugar de Inglaterra. Criou três golos nesse período e foi peça fundamental na vitória clássica sobre o México.

    Em contrapartida, Madueke foi titular em cinco jogos, não participou em nenhum golo e falhou em aproveitar uma oportunidade que, à partida, nem lhe deveria ter sido concedida.

    Ponta de lança: Cristiano Ronaldo

    Enquanto peça central de uma seleção de Portugal que desiludiu profundamente, Cristiano Ronaldo é uma escolha óbvia aqui. 

    Grande parte do jogo de Portugal foi concebida a pensar em Ronaldo, e marcar três golos não é um retorno suficientemente bom para essa estratégia.

    O estatuto de Ronaldo na equipa é um dos maiores pontos de interrogação do «e se» do torneio, sobretudo depois de o seu substituto, Gonçalo Ramos, ter marcado o golo da vitória, após ter entrado no seu lugar no ataque frente à Croácia.

    Se os seus papéis tivessem sido invertidos, de modo que Ramos jogasse a maioria dos minutos e Ronaldo entrasse como supersuplente, teriam as coisas sido diferentes para Portugal?