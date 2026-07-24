Lateral-direito: Reece James

Esta avaliação pode ser um pouco dura, mas em termos de expectativas frustradas, Reece James ocupa uma posição de destaque, apenas porque os seus problemas físicos limitaram a sua participação a apenas 318 minutos dos 720 minutos possíveis no torneio.

Como consequência, a seleção da Inglaterra viu-se obrigada a preencher o vazio na posição de lateral-direito com diferentes jogadores em vez dele, alguns dos quais atuaram fora das suas funções habituais. Spence, Declan Rice, Ezri Konsa e Jarell Quansah jogaram nessa posição em fases distintas, e alguns tiveram mais êxito do que outros.

Central: Gabriel

É provável que o Brasil sinta vários momentos de arrependimento ao olhar para este torneio, mas o central Gabriel talvez seja quem carregue a maior parte deles.

O defesa brasileiro teve dificuldades na cobertura de espaços; o seu posicionamento foi mau no primeiro golo de Ismael Saibari a favor de Marrocos na fase de grupos, e foi ainda penalizado nas fases eliminatórias pela decisão de recuar diante de Kaishu Sano, jogador do Japão.

Ainda assim, para muitos, o momento mais negativo do seu torneio foi quando a sua seleção foi eliminada pela Noruega e pelo seu velho rival Erling Haaland. Sim, o cruzamento chegou com demasiada facilidade, e o Brasil como um todo esteve mal no jogo, sendo provável que fossem eliminados mesmo que Gabriel tivesse defendido melhor naquele momento.

Mas a forma como recuou durante o passe da bola, permitindo a Haaland cabecear sem qualquer pressão, foi um erro fatal e num momento decisivo dentro de um confronto que se tornou um dos melhores duelos individuais entre jogadores no desporto.

Central: Jonathan Tah

Embora a seleção alemã no seu conjunto tenha desiludido, foi o central Jonathan Tah quem deixou talvez a imagem mais marcante do fracasso da Alemanha.

Nos 16 avos de final contra o Paraguai, Tah, que nunca havia executado uma grande penalidade em toda a sua carreira, avançou para bater a primeira na fase de morte súbita.

Tah atirou a bola por cima da barra, decretando definitivamente uma saída precoce e surpreendente do seu país. Realizou apenas três desarmes bem-sucedidos ao longo dos seus quatro jogos, foi driblado duas vezes e não conseguiu ajudar a Alemanha a manter a baliza inviolada uma única vez, nem sequer diante do Curaçau.

Lateral-esquerdo: Lucas Digne

Era difícil dirigir muitas críticas à seleção da França antes do início do torneio, mas a posição de lateral-esquerdo representava um ponto de interrogação.

Lucas Digne teve uma carreira notável, mas o jogador de 33 anos não possui o estrelato de que muitos dos seus companheiros desfrutam, e nunca foi considerado um defesa de elite.

Para uma equipa que pareceu imparável durante a maior parte do torneio, essa fragilidade defensiva no desempenho de Digne revelou-se um fator decisivo na sua queda.

O seu mau toque de bola dentro da própria área, a falta de consciência do que o rodeava e a entrada imprudente com que derrubou Lamine Yamal, jogador da Espanha, concedendo-lhes uma grande penalidade nas meias-finais, foram prova disso.