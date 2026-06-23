Alvo de críticas e afastado por lesão, Raphinha quebra o silêncio: "Voltar o mais rápido possível"

O camisa 11 deixou o gramado ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira, após sentir dores na região posterior da coxa direita. O problema foi confirmado por exames realizados no dia seguinte, mas a CBF não divulgou um prazo oficial para retorno.

Em sua mensagem, Raphinha destacou o orgulho de vestir a camisa da seleção e reforçou a determinação para superar mais um momento difícil na carreira.

"Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da seleção brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país.

Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira. Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível.

Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme."