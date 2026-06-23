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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Alvo de críticas e afastado por lesão, Raphinha quebra o silêncio: "Voltar o mais rápido possível"

Brasil
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Atacante da seleção brasileira se manifesta pela primeira vez após lesão muscular na Copa do Mundo e promete trabalhar para retornar ainda durante a competição

Após ter a lesão muscular na coxa direita confirmada e virar desfalque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Raphinha se pronunciou pela primeira vez nesta segunda-feira (23).

Em publicação nas redes sociais, o atacante afirmou que fará de tudo para acelerar sua recuperação e voltar a defender o Brasil ainda durante o torneio.

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    Orgulho de vestir a camisa da seleção

    O camisa 11 deixou o gramado ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira, após sentir dores na região posterior da coxa direita. O problema foi confirmado por exames realizados no dia seguinte, mas a CBF não divulgou um prazo oficial para retorno.

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    Em sua mensagem, Raphinha destacou o orgulho de vestir a camisa da seleção e reforçou a determinação para superar mais um momento difícil na carreira.

    "Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da seleção brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país.

    Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira. Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível.

    Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme."

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    Correndo contra o tempo

    A lesão ocorre em um momento delicado para o atacante, que vinha sendo alvo de críticas de parte da torcida durante a competição. Além disso, o problema físico representa mais um capítulo de uma sequência de lesões musculares enfrentadas pelo jogador nos últimos meses. Esta foi a quarta contusão na região posterior da coxa sofrida por Raphinha no período de um ano.

    A expectativa é que o atacante possa se recuperar a tempo de disputar uma eventual partida das oitavas de final. Caso isso não aconteça, Carlo Ancelotti terá de buscar alternativas dentro do próprio elenco, já que o regulamento da Fifa não permite a substituição de jogadores lesionados após o início da Copa do Mundo.

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