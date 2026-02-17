Álvaro Morata responde ao aviso de Cesc Fàbregas de que deveria “mudar de carreira” após o cartão vermelho na surpreendente derrota do Como para a Fiorentina

O jogador da seleção espanhola, pouco antes da marca de uma hora do jogo de sábado, com sua equipe em busca do gol de empate. Ele recebeu um cartão amarelo no final da partida, após uma disputa com Rolando Mandragora, da Fiorentina, mas um minuto depois foi expulso por bater com a cabeça em Luca Ranieri em um incidente fora da bola, para grande frustração de seu técnico.

Fàbregas questionou abertamente a maturidade de seu atacante mais experiente. Esperando que o ex-jogador do Real Madrid e do Chelsea desse o exemplo para seus companheiros mais jovens, o técnico do Como ficou furioso. Ele sugeriu que o atacante talvez não fosse adequado para a profissão se não conseguisse lidar com as artimanhas dos zagueiros da Série A sem perder a calma, dizendo que “a provocação faz parte do futebol”.

“Espero muito mais de um jogador experiente como ele. Não podemos dar desculpas, porém, e não podemos permitir que o que outras pessoas fazem em campo nos afete”, disse ele à DAZN.