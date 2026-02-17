Getty Images Sport
Álvaro Morata responde ao aviso de Cesc Fàbregas de que deveria “mudar de carreira” após o cartão vermelho na surpreendente derrota do Como para a Fiorentina
Fabregas não mede palavras após a loucura de Morata
O jogador da seleção espanhola, pouco antes da marca de uma hora do jogo de sábado, com sua equipe em busca do gol de empate. Ele recebeu um cartão amarelo no final da partida, após uma disputa com Rolando Mandragora, da Fiorentina, mas um minuto depois foi expulso por bater com a cabeça em Luca Ranieri em um incidente fora da bola, para grande frustração de seu técnico.
Fàbregas questionou abertamente a maturidade de seu atacante mais experiente. Esperando que o ex-jogador do Real Madrid e do Chelsea desse o exemplo para seus companheiros mais jovens, o técnico do Como ficou furioso. Ele sugeriu que o atacante talvez não fosse adequado para a profissão se não conseguisse lidar com as artimanhas dos zagueiros da Série A sem perder a calma, dizendo que “a provocação faz parte do futebol”.
“Espero muito mais de um jogador experiente como ele. Não podemos dar desculpas, porém, e não podemos permitir que o que outras pessoas fazem em campo nos afete”, disse ele à DAZN.
Atacante admite erro em meio a tempestade nas redes sociais
Após se retirar em silêncio por várias horas, Morata acessou o Instagram para abordar a controvérsia e a reprimenda pública contundente de seu técnico. O atacante pareceu aceitar a culpa por sua falta de disciplina, reconhecendo que havia deixado suas emoções tomarem conta dele. No entanto, sua mensagem também continha um tom desafiador em relação às críticas que enfrenta.
“Mais uma vez, cometi um erro”, postou ele. “Mais uma vez, me deparei com aquele barulho constante em que vale tudo, em que expressar uma opinião parece mais importante do que pensar e em que falar tem menos peso do que o eco que gera. Seguirei em frente, trabalhando e lutando como sempre fiz.”
Consequências dispendiosas e perda de impulso
O momento do cartão vermelho não poderia ter sido pior para o ambicioso clube italiano, que atualmente luta para garantir uma posição entre os seis primeiros. Além da perda imediata de pontos, a suspensão cria uma dor de cabeça tática para a comissão técnica. O lapso de autocontrole de Morata significa que ele será suspenso para o próximo confronto contra o AC Milan - clube do qual ele está tecnicamente emprestado -, forçando o Como a reorganizar seu ataque para uma partida importante.
Este golpe disciplinar é particularmente frustrante, pois ocorre justamente quando Morata parecia estar se recuperando após um longo período afastado dos gramados. Ele havia comemorado recentemente seu primeiro gol da temporada contra o mesmo adversário na Coppa Italia, um gol que ele descreveu como “um dos mais importantes da minha vida”, pois marcou o fim de um difícil período de 100 dias afastado devido a uma lesão. No entanto, a boa vontade gerada por esse retorno emocionante evaporou rapidamente após seu colapso no final do jogo.
Olhando para o futuro em San Siro
Com um calendário lotado, o Como tem pouco tempo para se preocupar com a derrota ou com o erro individual de Morata. A ausência do atacante deixará um vazio significativo nas opções ofensivas da equipe, mas o time precisa virar a página imediatamente. Fabregas continua focado em seguir em frente, destacando que sua equipe precisa mostrar mais “vontade” e “energia” para manter a posição na tabela e se recuperar deste revés.
Para Morata, no entanto, os próximos dias serão passados assistindo das arquibancadas, em vez de influenciar o jogo em campo. Ele terá muito tempo para refletir sobre um aviso que repercutiu em toda a primeira divisão italiana. Enquanto seus companheiros de equipe marcham sem ele no icônico San Siro, o espanhol deve decidir como responderá ao desafio do seu técnico de se fortalecer e canalizar sua agressividade de forma mais eficaz.
