AFP
Traduzido por
Álvaro Arbeloa reage à possível partida contra o Manchester City após o Real Madrid derrotar o Benfica e avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões
A inevitabilidade da cidade: Arbeloa sobre um adversário europeu familiar
Depois de conquistar uma vitória por 1 a 0 em uma partida tensa em Lisboa na semana passada, o Real Madrid sofreu um susto no primeiro tempo da partida de volta na Espanha. Rafa Silva deu a vantagem ao Sporting, empatando a eliminatória, mas Aurelien Tchouameni colocou o Real Madrid novamente na frente dois minutos depois. Apropriadamente, foi o gol de Vinicius Júnior aos 80 minutos que garantiu a vaga da sua equipe nas oitavas de final, onde enfrentará o City ou o Sporting CP.
“Estou feliz por estar no sorteio, que era o objetivo desta noite”, disse Arbeloa aos repórteres. “As pessoas já se acostumaram com o confronto contra o Manchester City, já que são seis ou sete anos consecutivos. É muito tempo, mas tenho certeza de que vamos enfrentá-los novamente. O adversário não importa, porque será uma partida incrivelmente difícil, especialmente sabendo que vamos jogar a segunda partida fora de casa. Ambos os adversários serão difíceis de vencer.”
Ele acrescentou: “Os times portugueses têm muita qualidade, são sempre muito competitivos, e jogar a segunda partida lá será muito desafiador. Vamos ver o que acontece na sexta-feira. Se não me engano, nossa equipe da Liga Juvenil também empatou com o Sporting de Portugal. Vamos ver o que o sorteio nos reserva. Se tivermos que voltar a Portugal, ficaria muito feliz em voltar a um país vizinho com o qual temos um ótimo relacionamento, e essa cidade me traz ótimas lembranças. Será sempre especial para todos os torcedores do Madrid. Com certeza será uma grande partida.”
- Getty Images Sport
Melhorando através das adversidades e dos bloqueios baixos
O Madrid teve de trabalhar para conquistar a vitória contra um Benfica disciplinado, que procurou frustrar os anfitriões. Arbeloa admitiu que a sua equipa teve dificuldades no início, mas encontrou o seu ritmo após o intervalo. “Não é todos os dias que as segundas partes são melhores do que as primeiras”, observou. “Talvez as minhas conversas ao intervalo sejam melhores do que as minhas conversas antes do jogo. Vou ter de analisar isso. Na primeira partida, tivemos um ótimo primeiro tempo, e hoje o Benfica nos pressionou muito e dificultou bastante as coisas para nós. Felizmente, conseguimos empatar rapidamente, e foi uma pena o gol anulado de Güler. Melhoramos à medida que o jogo avançava. É verdade que sempre que ajustamos algo que está nos incomodando, conseguimos corrigir no segundo tempo, e isso também é uma boa notícia.”
O técnico também abordou o desafio tático de quebrar as formações defensivas, uma área que ele acredita que seu time repleto de estrelas ainda pode aperfeiçoar. “Os blocos baixos complicam as coisas para todas as equipes, não apenas para o Real Madrid”, explicou Arbeloa. “Qualquer bloco baixo, com dez jogadores em um espaço pequeno, torna muito difícil atacar. Temos espaço para melhorias nessa área, independentemente das características dos nossos jogadores e do fato de que eles podem se destacar quando têm espaço. Precisamos melhorar com um conceito e uma ideia global que nos ajude a atacar melhor, ser mais organizados, ter maior fluidez em nosso jogo e quase jogar com os olhos fechados, que é o que é necessário ao atacar um bloqueio baixo. Estou muito otimista e espero poder ajudá-los a melhorar.”
A preocupação com a lesão de Mbappé e o brilhantismo de Vinícius Júnior
A vitória foi ainda mais impressionante devido à ausência de várias figuras importantes, principalmente Kylian Mbappé, que ficou de fora devido a problemas físicos. Arbeloa foi questionado sobre o estado do francês. “Ele teve que abandonar o treino ontem e, nos outros dias, sentiu desconforto”, revelou o treinador. “Após o treino de ontem, conversei com ele e consultamos a equipe médica. Achamos que era melhor para ele parar e se recuperar 100%, para que possa voltar em plena forma e com confiança, sem desconforto para o que está por vir. Ele é muito importante e, a partir de agora, vamos esperar. Vamos ver se é uma questão de dias e, com sorte, não vai demorar muito, mas vamos dar o tempo necessário para que Mbappé recupere a confiança e o desconforto desapareça.”
Quando questionado se era um problema menor ou um revés mais significativo, Arbeloa permaneceu cauteloso, mas otimista. “Não saberia dizer a diferença entre um desconforto e uma lesão. Quando ele para, é porque acreditamos que é necessário, já que ele não se sente confortável ou à vontade. Se ele não joga, é porque entendo que está lesionado. Quando o desconforto impede você de jogar, se quisermos chamar isso de lesão, podemos chamar de lesão, mas parece ser, e espero que seja, uma lesão leve, um problema menor, e ele pode retornar em alguns dias ou semanas. Temos um diagnóstico, mas não sou eu quem deve divulgar esses dados sobre a saúde dos jogadores. Estamos muito claros sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Queremos que ele se recupere, esteja 100% e é por isso que decidimos que ele deveria parar.”
- Getty Images Sport
Força em profundidade apesar da ausência de Mbappé
Na ausência de Mbappé e outras estrelas, Vinícius assumiu o protagonismo, recebendo elogios do seu treinador. “Estou feliz pelo grande gol que ele marcou, porque ele merece e pela forma como está jogando”, disse Arbeloa. “Sem Mbappé, ele é ainda mais importante, e estou muito feliz por ele, porque acho que ele realmente merece.” O técnico destacou a garra do time, observando: “Sem Mbappé, sem [Jude] Bellingham, sem [Éder] Militão, sem Rodrygo. Sem todos esses jogadores muito importantes, fundamentais e de grande qualidade. É por isso que o jogo de hoje é ainda mais importante, e a classificação nesta eliminatória contra uma grande equipe que conseguimos vencer em ambas as partidas é ainda mais significativa. Isso fortalece muito o grupo, mostrando que mesmo com todas essas ausências, podemos competir e vencer partidas como a de hoje.”
Publicidade