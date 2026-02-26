Álvaro Arbeloa reage à possível partida contra o Manchester City após o Real Madrid derrotar o Benfica e avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões

Depois de conquistar uma vitória por 1 a 0 em uma partida tensa em Lisboa na semana passada, o Real Madrid sofreu um susto no primeiro tempo da partida de volta na Espanha. Rafa Silva deu a vantagem ao Sporting, empatando a eliminatória, mas Aurelien Tchouameni colocou o Real Madrid novamente na frente dois minutos depois. Apropriadamente, foi o gol de Vinicius Júnior aos 80 minutos que garantiu a vaga da sua equipe nas oitavas de final, onde enfrentará o City ou o Sporting CP.

“Estou feliz por estar no sorteio, que era o objetivo desta noite”, disse Arbeloa aos repórteres. “As pessoas já se acostumaram com o confronto contra o Manchester City, já que são seis ou sete anos consecutivos. É muito tempo, mas tenho certeza de que vamos enfrentá-los novamente. O adversário não importa, porque será uma partida incrivelmente difícil, especialmente sabendo que vamos jogar a segunda partida fora de casa. Ambos os adversários serão difíceis de vencer.”

Ele acrescentou: “Os times portugueses têm muita qualidade, são sempre muito competitivos, e jogar a segunda partida lá será muito desafiador. Vamos ver o que acontece na sexta-feira. Se não me engano, nossa equipe da Liga Juvenil também empatou com o Sporting de Portugal. Vamos ver o que o sorteio nos reserva. Se tivermos que voltar a Portugal, ficaria muito feliz em voltar a um país vizinho com o qual temos um ótimo relacionamento, e essa cidade me traz ótimas lembranças. Será sempre especial para todos os torcedores do Madrid. Com certeza será uma grande partida.”