Álvaro Arbeloa insta a UEFA a “dar um golpe” contra o racismo, enquanto o técnico do Real Madrid apoia Vinicius Jr em meio a alegações “injustificáveis” de racismo
Arbeloa pede ação da UEFA
O técnico do Real Madrid foi enfático sobre a natureza simbólica das campanhas antirracismo anteriores, sugerindo que a situação atual é um teste decisivo para a entidade reguladora. Em declarações aos repórteres em Valdebebas, Arbeloa afirmou: “Temos uma grande oportunidade de marcar um ponto de virada na luta contra o racismo. A UEFA, que sempre foi uma defensora dessa luta contra o racismo, tem a oportunidade de fazer mais do que apenas deixar isso como um slogan ou uma bela faixa antes dos jogos. E esperemos — ou melhor, espero — que eles aproveitem essa oportunidade.
Como já dissemos, como eu já disse... jogar em alto nível, apresentar um ótimo desempenho. Em fazer as coisas certas em campo e apresentar um ótimo desempenho para que possamos vencer o jogo. É nisso que estamos mais focados. É nisso que estamos colocando toda a nossa energia e esforço. E é isso que queremos ver amanhã. O resto, obviamente, não é da nossa conta. Ou, pelo menos, não cabe a nós tomar esse tipo de decisão. Isso tem que ser da UEFA.”
Vinicius mantém-se concentrado apesar da controvérsia em Lisboa
Apesar da tempestade em torno do jogo em Lisboa, onde Vinicius marcou um gol impressionante antes do suposto abuso ocorrer, Arbeloa está confiante de que seu talismã não se distrairá. O jogador de 25 anos é conhecido por ter enfrentado repetidos casos de discriminação ao longo de sua carreira na Espanha.
“Ele está indo muito bem, muito bem. Ele está realmente ansioso e, como você disse, muito motivado para esse tipo de partida”, disse Arbeloa. “A verdade é que, desde que cheguei, ele tem tido um desempenho excepcional; ele tem sido um divisor de águas, que é o que qualquer técnico quer, ter um jogador como Vinicius Júnior em campo. Nosso objetivo é tirar o máximo proveito dele. Queremos que ele tenha oportunidades em campo para demonstrar todo o seu potencial. Além disso, ele é... um jogador muito importante no vestiário, com muita personalidade. Ele é um líder, e precisamos que ele se divirta novamente amanhã e faça outra grande partida.”
Prestianni já recebeu uma suspensão provisória e pode ser punido com pelo menos 10 jogos se for considerado culpado por usar um insulto racial enquanto cobria a boca com a camisa para evitar que alguém lesse seus lábios.
Courtois rebate justificativa de Mourinho
A tensão entre os dois clubes foi intensificada pelos comentários do técnico do Benfica, José Mourinho, que pareceu criticar a comemoração de Vinicius após a primeira partida. No entanto, o goleiro do Real, Thibaut Courtois, não concordou com isso, rejeitando qualquer tentativa de associar as comemorações em campo ao suposto abuso. Courtois refletiu sobre a situação dizendo: “Não acho que possamos justificar o suposto racismo por causa de uma comemoração”.
Esse sentimento foi repetido por Arbeloa, que reforçou a posição do clube de que a conduta do brasileiro é irrelevante para a gravidade da ofensa: “Vini marcou um gol lindo, um gol fantástico, e nada que ele possa fazer, ou tenha feito, em campo justifica um ato de racismo. Eu disse isso na semana passada e vou repetir agora. Para mim, isso é o mais importante. Não há nada que justifique um ato de racismo.”
Disputa pelas oitavas de final da Liga dos Campeões
Em campo, o Real Madrid está concentrando todos os seus esforços na tarefa em mãos, enquanto se prepara para defender sua vantagem mínima de 1 a 0 e garantir uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Os Blancos retornam ao Santiago Bernabéu nesta quarta-feira para um confronto decisivo contra o Benfica, sabendo que mesmo um único lapso de concentração pode desfazer o trabalho da vitória conquistada com muita dificuldade na primeira partida, em Lisboa.
