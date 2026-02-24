Álvaro Arbeloa insta a UEFA a “dar um golpe” contra o racismo, enquanto o técnico do Real Madrid apoia Vinicius Jr em meio a alegações “injustificáveis” de racismo

O técnico do Real Madrid foi enfático sobre a natureza simbólica das campanhas antirracismo anteriores, sugerindo que a situação atual é um teste decisivo para a entidade reguladora. Em declarações aos repórteres em Valdebebas, Arbeloa afirmou: “Temos uma grande oportunidade de marcar um ponto de virada na luta contra o racismo. A UEFA, que sempre foi uma defensora dessa luta contra o racismo, tem a oportunidade de fazer mais do que apenas deixar isso como um slogan ou uma bela faixa antes dos jogos. E esperemos — ou melhor, espero — que eles aproveitem essa oportunidade.

Como já dissemos, como eu já disse... jogar em alto nível, apresentar um ótimo desempenho. Em fazer as coisas certas em campo e apresentar um ótimo desempenho para que possamos vencer o jogo. É nisso que estamos mais focados. É nisso que estamos colocando toda a nossa energia e esforço. E é isso que queremos ver amanhã. O resto, obviamente, não é da nossa conta. Ou, pelo menos, não cabe a nós tomar esse tipo de decisão. Isso tem que ser da UEFA.”