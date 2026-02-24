Álvaro Arbeloa destaca a maior força de Kylian Mbappé, enquanto o técnico do Real Madrid elogia o “jogador decisivo” antes do confronto pela Liga dos Campeões

Persistem as dúvidas sobre se a melhor posição de Mbappé continua sendo nas pontas ou no meio, com alguns críticos sugerindo que ele não tem o instinto de um camisa nove natural. No entanto, Arbeloa apontou os movimentos e as estatísticas do jogador como prova de que ele está fazendo exatamente o que é necessário. O técnico elogiou o QI futebolístico do atacante, insistindo que não há crise de identidade quando se trata do papel do capitão francês no terço final do campo.

Arbeloa reforçou sua defesa, dizendo aos repórteres: “Não sei, não acho que o problema de Mbappé seja marcar gols ou como ele faz isso. Obviamente, em campo você tem que tomar decisões. E acho que se tivesse que destacar uma qualidade de Kylian Mbappé, mesmo que ele tenha muitas qualidades muito boas, acho que ele é um jogador e uma pessoa muito inteligente. Ele sabe muito bem para onde se mover. E... é claro que haverá situações em que espaços podem se abrir na área. Onde precisamos não apenas de Kylian, mas de outros jogadores para chegar lá, como aconteceu conosco em Pamplona. Mas, vamos lá, acho que Kylian sabe perfeitamente o que tem que fazer em campo e basta olhar para suas estatísticas para entender que ele faz isso muito bem.”