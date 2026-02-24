(C)Getty Images
Traduzido por
Álvaro Arbeloa destaca a maior força de Kylian Mbappé, enquanto o técnico do Real Madrid elogia o “jogador decisivo” antes do confronto pela Liga dos Campeões
Arbeloa aposta em Mbappé para decidir a eliminatória
Ao falar com a imprensa antes do confronto europeu, o técnico do Real Madrid foi enfático ao afirmar que o ex-jogador do Paris Saint-Germain continua sendo o grande diferencial da sua equipe. Arbeloa declarou: “Kylian está pronto para jogar amanhã, o que... neste momento, é o mais importante. É claro que ele está aqui há várias semanas e... e todos sabem que, bem... acima de tudo, o que eu queria enfatizar é o compromisso que ele está demonstrando. Com seus companheiros, com sua equipe, com seu técnico, com o clube, com seus torcedores. Acho muito importante destacar o enorme esforço que Kylian está fazendo. Que ele está tentando nos ajudar em campo. Ele é um jogador decisivo. Acho que qualquer zagueiro, quando o enfrenta, sabe que ele pode decidir uma partida com qualquer ação. E... bem... ele está pronto para amanhã, com certeza vamos precisar dele, e ele fará uma ótima partida.”
- AFP
Mbappé supera obstáculos físicos para jogar pelo Benfica
Preocupações com a forma física também têm pairado sobre Mbappé nas últimas semanas, especificamente problemas contínuos no joelho que o deixaram de fora da vitória doméstica sobre o Real Sociedad. Apesar das dores, o jogador de 25 anos tem trabalhado incansavelmente nos bastidores para garantir que estará disponível para o grande palco. Arbeloa elogiou notavelmente a dedicação do jogador à causa, confirmando que seu craque superou com sucesso os obstáculos necessários para liderar o ataque na quarta-feira à noite.
O ex-zagueiro não espera muitas mudanças em sua equipe para a partida de volta. Questionado sobre o que espera de seu time nesta semana, ele disse: “Algo muito semelhante ao que vimos em Lisboa. É isso que eu quero e espero”.
A inteligência de um número nove de classe mundial
Persistem as dúvidas sobre se a melhor posição de Mbappé continua sendo nas pontas ou no meio, com alguns críticos sugerindo que ele não tem o instinto de um camisa nove natural. No entanto, Arbeloa apontou os movimentos e as estatísticas do jogador como prova de que ele está fazendo exatamente o que é necessário. O técnico elogiou o QI futebolístico do atacante, insistindo que não há crise de identidade quando se trata do papel do capitão francês no terço final do campo.
Arbeloa reforçou sua defesa, dizendo aos repórteres: “Não sei, não acho que o problema de Mbappé seja marcar gols ou como ele faz isso. Obviamente, em campo você tem que tomar decisões. E acho que se tivesse que destacar uma qualidade de Kylian Mbappé, mesmo que ele tenha muitas qualidades muito boas, acho que ele é um jogador e uma pessoa muito inteligente. Ele sabe muito bem para onde se mover. E... é claro que haverá situações em que espaços podem se abrir na área. Onde precisamos não apenas de Kylian, mas de outros jogadores para chegar lá, como aconteceu conosco em Pamplona. Mas, vamos lá, acho que Kylian sabe perfeitamente o que tem que fazer em campo e basta olhar para suas estatísticas para entender que ele faz isso muito bem.”
- Getty Images Sport
Exigindo medidas na luta contra o racismo
A atmosfera em torno do jogo continua tensa após a alegada ofensa racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Junior, em Lisboa. Arbeloa concluiu exortando a UEFA a transformar a sua retórica em realidade
“Temos uma grande oportunidade de marcar um ponto de virada na luta contra o racismo. A UEFA, que sempre foi uma defensora dessa luta contra o racismo, tem a oportunidade de fazer mais do que apenas deixar isso como um slogan ou uma bela faixa antes dos jogos. E esperemos — ou melhor, espero — que eles aproveitem essa oportunidade”, disse ele.
Publicidade