Álvaro Arbeloa critica Franco Mastantuono por cartão vermelho no final da derrota do Real Madrid para o Getafe

O ambiente no Santiago Bernabeu tornou-se tóxico na noite de segunda-feira, quando o Real Madrid sofreu sua segunda derrota consecutiva na La Liga, caindo diante de um disciplinado time do Getafe. Embora o espetacular voleio de Martin Satriano no primeiro tempo tenha dado aos visitantes uma vantagem decisiva, a discussão pós-jogo foi dominada por um momento de loucura nos acréscimos. Mastantuono, um promissor jogador argentino, recebeu um cartão vermelho direto por supostamente ter usado linguagem abusiva contra o árbitro Alejandro Muniz Ruiz.

Arbeloa agora enfrenta uma crise de seleção devido à explosão do meio-campista. O técnico já estava lidando com a ausência de jogadores importantes, como Kylian Mbappé e Jude Bellingham, e o cartão vermelho de Mastantuono significa que ele se juntará à dupla suspensa Álvaro Carreras e Dean Huijsen nas arquibancadas para a próxima viagem ao Celta Vigo. Arbeloa foi direto em sua avaliação das ações do adolescente, observando que, embora cartões amarelos por faltas táticas sejam uma parte controlável do jogo, uma expulsão por reclamação representa uma quebra total da disciplina profissional em um momento crítico da temporada.

“É inaceitável. O que aconteceu com Mastantuono não pode acontecer”, disse Arbeloa. “Os cartões amarelos de Huijsen e Carreras fazem parte do jogo. Mas vamos ter três jogadores muito importantes fora em Vigo.”