Getty Images Sport
Traduzido por
Álvaro Arbeloa critica Franco Mastantuono por cartão vermelho no final da derrota do Real Madrid para o Getafe
Arbeloa perde a calma com o cartão vermelho de Mastantuono
O ambiente no Santiago Bernabeu tornou-se tóxico na noite de segunda-feira, quando o Real Madrid sofreu sua segunda derrota consecutiva na La Liga, caindo diante de um disciplinado time do Getafe. Embora o espetacular voleio de Martin Satriano no primeiro tempo tenha dado aos visitantes uma vantagem decisiva, a discussão pós-jogo foi dominada por um momento de loucura nos acréscimos. Mastantuono, um promissor jogador argentino, recebeu um cartão vermelho direto por supostamente ter usado linguagem abusiva contra o árbitro Alejandro Muniz Ruiz.
Arbeloa agora enfrenta uma crise de seleção devido à explosão do meio-campista. O técnico já estava lidando com a ausência de jogadores importantes, como Kylian Mbappé e Jude Bellingham, e o cartão vermelho de Mastantuono significa que ele se juntará à dupla suspensa Álvaro Carreras e Dean Huijsen nas arquibancadas para a próxima viagem ao Celta Vigo. Arbeloa foi direto em sua avaliação das ações do adolescente, observando que, embora cartões amarelos por faltas táticas sejam uma parte controlável do jogo, uma expulsão por reclamação representa uma quebra total da disciplina profissional em um momento crítico da temporada.
“É inaceitável. O que aconteceu com Mastantuono não pode acontecer”, disse Arbeloa. “Os cartões amarelos de Huijsen e Carreras fazem parte do jogo. Mas vamos ter três jogadores muito importantes fora em Vigo.”
- Getty Images
Defendendo o desempenho apesar do choque no Bernabeu
Apesar da frustração palpável nas arquibancadas, Arbeloa tentou defender sua equipe das acusações de que eles foram superados pelos jogadores de José Bordalas. As estatísticas indicaram um jogo de oportunidades perdidas para os anfitriões, já que Vinicius Junior, Antonio Rudiger e Rodrygo não conseguiram converter chances claras que poderiam ter mudado o resultado da partida. Durante a coletiva pós-jogo, Arbeloa reconheceu as deficiências táticas, mas enfatizou o grande esforço da equipe, apesar da má execução no terço final do campo.
“Tivemos chances mais claras do que o Getafe”, disse Arbeloa. “Não aconteceu nada que não soubéssemos que iria acontecer. É verdade que tivemos chances de marcar; também é verdade que podemos jogar melhor. Não posso culpar meus jogadores pelo esforço. A responsabilidade por melhorar nosso jogo é minha. Se alguém é responsável pela derrota, sou eu.”
Desabafando as frustrações com a arbitragem
O técnico do Real Madrid também expressou descontentamento com o andamento da partida, ou a falta dele. O Getafe é conhecido por seu estilo agressivo e intermitente sob o comando de Bordalas, e Arbeloa sentiu que a arbitragem favoreceu os visitantes. Ele alegou que o árbitro permitiu muitas interrupções, impedindo sua equipe de desenvolver o ritmo necessário para quebrar o bloqueio defensivo. Embora não tenha culpado diretamente o Getafe por suas táticas, suas críticas aos árbitros foram severas.
“Tivemos dificuldades contra um adversário que se defendeu muito bem”, disse Arbeloa. “Também houve muitas interrupções. O árbitro permitiu um jogo em que o foco era não jogar. Mas não tenho críticas ao Getafe, porque eles fazem o que lhes é permitido.”
- Getty Images Sport
A montanha que ainda falta escalar na La Liga
O caminho à frente de Arbeloa parece cada vez mais perigoso, já que ele perdeu quatro das suas primeiras doze partidas. A tarefa imediata é uma difícil viagem a Balaidos para enfrentar o Celta Vigo na sexta-feira. O Real Madrid está com o elenco reduzido, com três jogadores importantes suspensos e Mbappé ainda lesionado. Eles precisam vencer para manter a pressão sobre o Barcelona, que enfrenta um teste difícil contra o Athletic Club no final desta semana.
Além da luta pelo título nacional, a partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City está se aproximando. Arbeloa espera que o retorno de seus jogadores mais experientes provoque uma reviravolta, mas a atual falta de eficiência na finalização da equipe é uma grande preocupação. Se o Los Blancos não conseguir marcar o máximo de pontos em Vigo, a vantagem de quatro pontos do Barcelona poderá aumentar, transformando a disputa pelo título em uma procissão antes mesmo do florescimento da primavera. O técnico está sob intensa pressão para provar sua capacidade de navegar por esta tempestade disciplinar e repleta de lesões.
Publicidade