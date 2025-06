Sampaio Corrêa x Maracanã: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (14), no Castelão; veja tudo o que você precisa saber

Sampaio Corrêa e Maracanã entram em campo neste sábado (14), às 16h (horário de Brasília), pela 9ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo acontecerá no Castelão, em Fortaleza, e não terá transmissão ao vivo na televisão (clique aqui e confira a programação do dia).

O Sampaio Corrêa entrou no campeonato como um dos favoritos para o acesso, mas não tem feito as expectativas valerem até aqui. O time maranhense vive momento bastante irregular, vencendo apenas um dos últimos cinco jogos. Ainda assim, mantém-se no G-4.

O Maracanã, enquanto isso, possui apenas uma vitória no torneio e somou apenas um dos últimos 15 pontos. O principal problema tem sido a defesa - a pior do grupo.