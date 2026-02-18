Altitude como obstáculo: o histórico do Botafogo em jogos decisivos na Copa Libertadores

O Botafogo volta a encarar um velho adversário: a altitude. Na segunda fase da Pré-Libertadores de 20226, o clube carioca enfrenta o Nacional Potosí, na Bolívia, em um cenário extremo. A partida será disputada no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, a 3.967 metros acima do nível do mar. Este é o terceiro estádio mais alto do mundo a receber jogos profissionais.

O desafio físico é evidente. Rarefeito, o ar impacta rendimento, recuperação e intensidade, especialmente para equipes que não estão adaptadas. Em mata-matas continentais, onde cada detalhe define classificações, atuar a quase 4 mil metros representa uma variável competitiva decisiva.