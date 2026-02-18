Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
AltitudeReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Altitude no futebol: entenda os efeitos na vida do atleta

Nesta semana, o futebol brasileiro começa sua campanha nas competições sul-americanas, e, com elas, surge pela frente um temido adversário: a altitude

"Terror" das equipes brasileiras, o desafio da altitude se torna, mais uma vez, o centro das atenções. Ela é, historicamente, um dos maiores receios dos clubes nas competições continentais, com a falta de adaptação do organismo a ambientes acima do nível do mar representando um obstáculo considerável.

A questão não envolve apenas o adversário, mas também as condições atmosféricas. Em grandes altitudes, a principal mudança não está na porcentagem de oxigênio, que permanece em 20,9%, mas na queda da pressão atmosférica. Com a pressão menor, há menos moléculas de oxigênio disponíveis por volume de ar inspirado.

Na prática, isso significa que, a cada respiração, cerca de meio litro de ar que entra nos pulmões, o atleta absorve menos oxigênio. Quanto maior a altitude, menor a quantidade disponível. O resultado é direto: menos oxigênio no sangue e menor produção de energia pelos músculos, afetando desempenho físico e capacidade de recuperação durante a partida.

Atletas adaptados a essas condições desenvolvem mecanismos compensatórios, como o aumento do número de glóbulos vermelhos no sangue, elevando a capacidade de transporte de oxigênio. Ainda assim, a baixa oxigenação pode provocar sintomas conhecidos como mal das alturas: tontura, náusea, dor de cabeça e mal-estar geral, que podem comprometer seriamente a performance esportiva.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Futebol na AltitudeTim Clayton/Corbis

    Como a altitude atua em cada elevação?

    Os efeitos da altitude variam de acordo com a elevação. A partir de 1.500 metros, o corpo humano já pode começar a sentir diferenças.

    Contudo, os sintomas mais comuns tendem a surgir acima dos 2.000 metros. Nessa faixa, é frequente a ocorrência de dores de cabeça, náuseas, tonturas, desconforto gástrico, vômitos, sensação de falta de ar, fadiga e letargia. Há também aumento do risco de complicações cardiovasculares, especialmente em indivíduos com histórico de problemas cardíacos. Cidades como Quito exemplificam esse cenário.

    Quando a altitude ultrapassa os 3.000 metros, o impacto é ainda mais significativo. Além do agravamento dos sintomas já mencionados, cresce o risco de edema pulmonar, acúmulo de líquido nos pulmões causado pela dificuldade do coração em bombear o sangue nessas condições. La Paz é o caso mais emblemático nesse contexto.

    Em altitudes superiores a 4.000 metros, como em El Alto, surge também a preocupação com o edema cerebral. Embora mais comum acima dos 5.000 metros, realidade enfrentada por alpinistas, e não por jogadores de futebol, o risco reforça a dimensão do desafio para equipes que atuam em estádios extremamente elevados.

    Veja a Libertadores e mais!Assine já!

    • Publicidade

  • Como minimizar os efeitos?

    A forma mais eficaz de reduzir os impactos da altitude é a aclimatação. Especialistas indicam que um período de duas a três semanas no local da competição permite que o organismo se adapte gradualmente à nova pressão atmosférica.

    A principal adaptação fisiológica envolve o aumento da hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Mesmo com menor disponibilidade de oxigênio no ambiente, o aumento da hemoglobina melhora a eficiência do transporte, ajudando a normalizar a frequência cardíaca e a ventilação pulmonar.

    No entanto, o calendário apertado do futebol dificulta períodos longos de preparação em altitude. Assim, a estratégia mais comum entre os clubes é chegar à cidade do jogo poucas horas antes da partida e deixar o local imediatamente após o apito final.

    Além disso, é frequente a presença de cilindros e balões de oxigênio nos vestiários e bancos de reservas para auxiliar os atletas visitantes.

  • LibertadoresReprodução

    Desafio na Libertadores

    O Botafogo será o primeiro brasileiro a enfrentar a altitude na Libertadores de 2026. O Alvinegro encara o Nacional de Potosí no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na Bolívia, localizado a quase 4.000 metros acima do nível do mar.

    A partida está marcada para esta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), e representa o primeiro grande teste físico do futebol brasileiro na competição continental nesta temporada.

Copa Libertadores
Nacional Potosí crest
Nacional Potosí
NAP
Botafogo crest
Botafogo
BOT
0