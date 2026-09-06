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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Alonso atacou primeiro, mas caiu na armadilha das apostas de Arteta

Especiais e Opinião
Arsenal x Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Arteta
X. Alonso
C. Tzolis
K. Havertz
England
Espanha
Grécia
Alemanha

77 segundos não derrubaram o campeão

Morgan Rogers precisou de apenas 77 segundos para colocar o Chelsea em vantagem, mas o Arsenal precisou de mais de 90 minutos para provar que o atual campeão não se mede apenas pelo que faz quando o jogo segue o roteiro que deseja, mas também pelo que faz quando sofre um golpe precoce e é obrigado a reconstruir a partida do zero.

O dérbi de Londres não foi apenas um confronto entre duas equipes com grandes ambições, mas também um teste precoce da capacidade do Arsenal de defender seu título diante de um adversário com ferramentas diferentes e um novo treinador que quer impor sua identidade rapidamente. O Chelsea começou forte, aproveitou a primeira confusão defensiva e saiu na frente, mas o Arsenal não permitiu que o gol alterasse sua estrutura ou o empurrasse para jogar com nervosismo.

A verdadeira diferença apareceu depois: Arteta não precisou de uma reviravolta total em suas ideias, mas sim de um melhor aproveitamento dos espaços e das funções que havia escolhido antes da partida. O resultado foi a virada do Arsenal, que saiu da desvantagem para vencer por 2 a 1, mas o mais importante é que o jogo revelou uma série de decisões táticas que tornaram a vitória mais do que apenas três pontos.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    A primeira aposta de Arteta: Havertz no centro do ataque

    Uma das decisões mais marcantes de Arteta foi apostar em Kai Havertz como atacante titular. A escolha carregava mais de um significado, pois Havertz não é um atacante tradicional que depende da presença constante entre os dois zagueiros centrais, mas sim um jogador capaz de sair da área, receber a bola nos espaços, entrar nas disputas aéreas e depois retornar novamente à área no momento adequado.

    E foi exatamente disso que o Arsenal precisou diante do Chelsea. A equipe londrina defendeu bem por períodos, o que tornava difícil penetrá-la apenas com passes diante da área. O Arsenal precisava de um atacante capaz de tirar os defensores de suas posições e, ao mesmo tempo, dar ao time presença dentro da área.

    Havertz cumpriu os dois papéis. O gol de empate não foi apenas uma finalização bem-sucedida, mas o resultado direto de sua forma de se movimentar. Ele recebeu a bola próximo aos limites da área, deslocou-se para o espaço adequado e concluiu a jogada com uma finalização inteligente.

    Mas seu verdadeiro valor apareceu no segundo gol. Em vez de tentar alcançar a bola e concluir a jogada ele mesmo, deixou-a passar com inteligência para Martin Ødegaard, que aproveitou o espaço atrás dele e marcou o gol da virada.

    Seus números confirmam isso. Havertz finalizou três vezes, sendo duas no gol, tocou na bola 10 vezes dentro da área do Chelsea — o maior número entre os jogadores da partida —, criou três chances, venceu quatro disputas aéreas e ainda sofreu duas faltas.

    Por isso, a avaliação de seu desempenho não deve se limitar ao gol. O alemão foi um ponto de apoio ofensivo e ajudou o Arsenal a fixar a defesa do Chelsea, obrigando-a a lidar com mais de uma ameaça ao mesmo tempo.

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    Ødegaard se solta: Lewis-Skelly dá a Arteta a chave do meio-campo

    Talvez a decisão mais impactante na configuração do Arsenal tenha sido o uso de Myles Lewis-Skelly ao lado de Declan Rice, o que permitiu a Martin Ødegaard se movimentar com maior liberdade. Não se trata apenas de substituir um jogador de uma posição por outro; é uma redistribuição de funções.

    Quando Ødegaard joga mais recuado, ele se vê obrigado a participar da saída de bola, recebê-la sob pressão e recuar para acompanhá-la quando a posse é perdida. Já quando encontra atrás de si um jogador capaz de cobrir os espaços ao lado de Rice, ele consegue permanecer nas zonas em que é mais influente: entre as linhas, nos meios-espaços e na entrada da área.

    E foi isso o que aconteceu. Ødegaard passou a ter mais presença no último terço e, ao mesmo tempo, não perdeu seu papel na pressão e na recuperação da bola. E os números refletem isso com clareza: 65 toques na bola, 48 passes certos de um total de 54, 16 passes que romperam as linhas, 6 passes no último terço, 4 chances criadas, entre elas duas chances claras, e 3 duelos individuais vencidos.

    Esses números não descrevem um jogador que apareceu apenas no momento do gol, mas sim um jogador que participou do controle do ritmo da partida. E o mais importante é que seu gol veio de uma jogada coletiva que carrega claramente a assinatura de Arteta. A movimentação não foi aleatória; houve alternância entre os jogadores, atração dos defensores e aproveitamento do espaço que surge atrás da primeira linha de pressão do Chelsea. Ødegaard não foi apenas o finalizador da jogada, mas parte do mecanismo que a construiu.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Por que o Arsenal não desmoronou após o gol de Rodgers?

    O gol cedo poderia ter imposto ao Arsenal uma partida completamente diferente. O Chelsea obteve uma vantagem psicológica e passou a poder defender em zonas mais recuadas e apostar nas transições, enquanto o Arsenal foi obrigado a assumir a responsabilidade de construir o jogo. Mas Arteta se recusou a cair na armadilha mais comum: aumentar a velocidade sem aumentar a qualidade.

    O Arsenal não se transformou em um time que lança bolas para dentro da área de forma aleatória, nem abriu mão da construção desde trás; ao contrário, seguiu circulando a bola e aguardando o momento certo para mexer com a defesa do Chelsea.

    Esse aspecto é extremamente importante, pois as equipes que ficam atrás no placar cedo diante de um adversário forte tendem a perder suas posições em busca do empate. O Arsenal fez quase o oposto: manteve as distâncias entre suas linhas, elevou a pressão gradualmente e continuou explorando as pontas e os meios-espaços. E foi aí que a personalidade do time apareceu mais do que em qualquer outra estatística.

    Os momentos mais perigosos do Chelsea também vieram no fim da partida, especialmente a tentativa de Estêvão, que obrigou David Raya a fazer uma intervenção importante. A defesa não foi um detalhe secundário, pois veio em uma fase em que um único gol seria suficiente para apagar todo o trabalho que o Arsenal havia feito. E isso reflete outro lado da personalidade do time: a capacidade de passar da iniciativa para a gestão do resultado sem perder a concentração.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tzolis: a escolha que fez a diferença na ponta

    A escolha de Christos Tzolis em detrimento de Eberechi Eze e Nicolas Madueke foi uma daquelas decisões que poderiam parecer irrelevantes antes da partida, mas que ganharam valor durante o jogo. Tzolis não atuou como um ponta fixo à espera da bola, mas se movimentou constantemente para participar da construção e entrar nos espaços internos.

    Essas movimentações acrescentaram uma nova dimensão ao ataque do Arsenal; sua presença por dentro permitiu criar triângulos de passe com Odegaard e Havertz, além de obrigar a defesa do Chelsea a tomar decisões difíceis sobre quem sairia para a marcação e quem permaneceria em sua posição.

    Os números confirmam a dimensão de sua contribuição: jogou 90 minutos, tocou na bola 54 vezes, completou 37 passes de um total de 43, venceu seis duelos, recuperou a bola cinco vezes e criou quatro chances, entre elas uma concretizada, além de dois passes longos bem-sucedidos.

    E o mais importante: ele participou diretamente do segundo gol. Aqui fica evidente a diferença entre o ponta que mede seu impacto pelo número de dribles e o ponta que serve ao sistema. Tzolis não precisou realizar dez jogadas individuais para ser decisivo; suas movimentações e seus passes foram parte do processo de desmantelamento da defesa do Chelsea.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O Chelsea não perdeu por causa da má atuação

    É fácil resumir a partida à reação do Arsenal, mas isso não faz justiça ao Chelsea. A equipe seguiu perigosa depois de abrir o placar e teve chances claras para liquidar o jogo antes de o Arsenal virar o resultado.

    Rogers esteve perto de ampliar, enquanto a tentativa de Pedro Neto acertou a trave — chances que, se aproveitadas, teriam mudado completamente a cara da partida.

    O problema, portanto, não estava na capacidade do Chelsea de criar perigo, mas sim na incapacidade de transformar os momentos de superioridade em uma vantagem confortável. E é aí que se pode ler a diferença entre as duas equipes.

    O Chelsea dependia mais do lance individual e da transição rápida, enquanto o Arsenal tinha mecanismos mais consistentes para criar oportunidades. 

    E quando o Arsenal precisou de um gol, tinha mais de um caminho para chegar até ele; já quando o Chelsea precisou recuperar a vantagem, não encontrou o mesmo espaço. E esse é um ponto que pode ser decisivo em uma corrida longa.

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    A personalidade de campeão: a verdadeira diferença

    Falar da vitória do Arsenal como uma mera "remontada" diminui o valor do trabalho tático que a antecedeu. Arteta tomou várias decisões interligadas: escalou Havertz na posição de centroavante, deu a Ødegaard maior liberdade, avançou Lewis-Skelly no meio-campo, optou por Zubimendi na ponta e apostou em Konsa na defesa.

    Cada decisão teve influência sobre a outra. A liberdade de Ødegaard não teria sido possível na mesma medida sem o equilíbrio proporcionado pelo meio-campo. E as movimentações de Havertz tornaram-se mais eficazes porque Ødegaard conseguia chegar à área. Já Zubimendi ajudou a criar ângulos de passe adicionais que deixaram a defesa do Chelsea diante de mais de uma opção. E este é o ponto mais importante na leitura da partida: Arteta não venceu por causa de uma única decisão, mas porque suas decisões se complementaram entre si.

    No fim, o placar diz que o Arsenal venceu por 2 a 1, mas a partida diz algo maior: o time sofreu um gol por volta do segundo minuto e, mesmo assim, não perdeu sua estrutura. Ficou atrás, depois empatou, depois virou e, em seguida, suportou a pressão dos minutos finais. Essa sequência é muito importante para um time que defende um título. A temporada não se decide nas partidas em que o time está em seu melhor momento, mas nas partidas em que as coisas se complicam. Por isso, a vitória sobre o Chelsea carrega um valor que vai além dos três pontos.

    O Arsenal não fez uma partida perfeita; deu chances ao Chelsea, não decidiu o confronto cedo e poderia ter pagado o preço por alguns deslizes no final. Mas teve algo mais importante do que a perfeição: a flexibilidade — flexibilidade na formação, flexibilidade nas funções e flexibilidade ao lidar com o roteiro da partida. E foi exatamente isso que fez as apostas de Arteta darem certo.

    Havertz provou que é capaz de liderar o ataque, Ødegaard aproveitou o espaço que o plano lhe proporcionou, Zubimendi provou que sua escalação não foi uma aventura e Lewis-Skelly ajudou a redistribuir as funções no meio-campo, enquanto Raya manteve a vantagem de seu time no momento em que o erro passou a ser proibido.

    Já o Chelsea, apesar da derrota, confirmou que tem o suficiente para incomodar os grandes, mas perdeu a partida na qual precisava aproveitar seus momentos com o máximo de eficiência. Por isso, pode-se dizer que o dérbi de Londres não foi um confronto decidido pelos grandes nomes, mas uma partida decidida pela qualidade dos detalhes.

    O Chelsea teve o início. O Arsenal teve a partida. E a diferença entre os dois esteve na capacidade de Arteta e seus jogadores de transformar o plano em realidade e, depois, de lidar com as mudanças da partida sem perder sua identidade. Além disso, as apostas de Arteta deram certo, mas o mais importante é que o Arsenal provou que tem a personalidade do time que sabe como vencer mesmo quando as coisas não começam a seu favor.

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