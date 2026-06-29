Já havia rumores há dias, e agora veio a confirmação oficial: Massimiliano Allegri rescindiu seu contrato com o Milan e está pronto para se tornar o novo técnico do Napoli.
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Allegri é o novo técnico do Napoli: a rescisão com o Milan é oficial
O ACORDO COM O NÁPOLES
Faltava apenas este último passo, ou seja, a rescisão do contrato com os rossoneri, com vencimento daqui a um ano — em 30 de junho de 2027 —, que ocorreu na noite de hoje. O acordo entre o clube azul e o técnico de Livorno já havia sido fechado há algum tempo, com contrato válido até 2029, e o técnico de Livorno já está trabalhando há semanas com o diretor esportivo Manna nas negociações do mercado de transferências e na montagem do time.
O ANÚNCIO E A POSTAGEM DE CONTE
Agora, após a conclusão de todas as etapas burocráticas de praxe, virá o anúncio do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis. Allegri assume o lugar de Antonio Conte, que, após duas temporadas, se despediu do Napoli conquistando o quarto título do campeonato na temporada 2024/25 e a Supercopa da Itália, a terceira na história do clube, vencida em Riade em dezembro passado.