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Allegri é o novo técnico do Napoli: a rescisão com o Milan é oficial

Napoli
Milan
Mercado da bola

O técnico de Livorno substitui Antonio Conte, após apenas uma temporada no Rossonero: o anúncio oficial do clube napolitano será feito em breve.

Já havia rumores há dias, e agora veio a confirmação oficial: Massimiliano Allegri rescindiu seu contrato com o Milan e está pronto para se tornar o novo técnico do Napoli.

  • O ACORDO COM O NÁPOLES

    Faltava apenas este último passo, ou seja, a rescisão do contrato com os rossoneri, com vencimento daqui a um ano — em 30 de junho de 2027 —, que ocorreu na noite de hoje. O acordo entre o clube azul e o técnico de Livorno já havia sido fechado há algum tempo, com contrato válido até 2029, e o técnico de Livorno já está trabalhando há semanas com o diretor esportivo Manna nas negociações do mercado de transferências e na montagem do time.




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  • O ANÚNCIO E A POSTAGEM DE CONTE

    Agora, após a conclusão de todas as etapas burocráticas de praxe, virá o anúncio do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis. Allegri assume o lugar de Antonio Conte, que, após duas temporadas, se despediu do Napoli conquistando o quarto título do campeonato na temporada 2024/25 e a Supercopa da Itália, a terceira na história do clube, vencida em Riade em dezembro passado.