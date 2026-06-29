Faltava apenas este último passo, ou seja, a rescisão do contrato com os rossoneri, com vencimento daqui a um ano — em 30 de junho de 2027 —, que ocorreu na noite de hoje. O acordo entre o clube azul e o técnico de Livorno já havia sido fechado há algum tempo, com contrato válido até 2029, e o técnico de Livorno já está trabalhando há semanas com o diretor esportivo Manna nas negociações do mercado de transferências e na montagem do time.











