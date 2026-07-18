Maximilian Ibrahimovic, ponta ofensivo nascido em 2006, não havia sido convocado pelo Milan Futuro para a pré-temporada porque estava no centro de negociações de transferência. Na manhã de hoje, o AZ Alkmaar anunciou em seus canais oficiais a chegada do jogador, que segue os passos do pai e volta de um empréstimo também na Holanda, mas vestindo a camisa do Jong Ajax, ou seja, a segunda equipe do clube de Amsterdã.
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Alkmaar, oficial: eis Maximilian Ibrahimovic, vindo do Milan; o comunicado do clube
COMUNICADO OFICIAL
Por meio de um comunicado oficial, o clube holandês AZ Alkmaar anunciou que Maximilian, filho de Ibrahimović, recomeçará sua trajetória no Jong AZ Alkmaar. O clube aguardará que o jovem se recupere da lesão para, então, integrá-lo ao elenco. Este é o conteúdo do comunicado.
“Maximilian Ibrahimović terá a oportunidade de se recuperar de uma lesão leve e, posteriormente, se juntar ao Jong AZ. Ainda não está claro quando o atacante de 19 anos voltará aos gramados. Assim que retornar, ele terá a chance de continuar sua trajetória de crescimento, com a convicção de que, com o tempo, poderá se tornar um trunfo para o clube.”
COMUNICADO DO MILAN
O AC Milan informa que transferiu, a título definitivo, os direitos esportivos do jogador Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović para o Alkmaar Zaanstreek.
O clube deseja ao Maxi o maior sucesso na continuação de sua carreira.
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