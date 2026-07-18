Alkmaar, oficial: eis Maximilian Ibrahimovic, vindo do Milan; o comunicado do clube

Por meio de um comunicado oficial, o clube holandês AZ Alkmaar anunciou que Maximilian, filho de Ibrahimović, recomeçará sua trajetória no Jong AZ Alkmaar. O clube aguardará que o jovem se recupere da lesão para, então, integrá-lo ao elenco. Este é o conteúdo do comunicado.

“Maximilian Ibrahimović terá a oportunidade de se recuperar de uma lesão leve e, posteriormente, se juntar ao Jong AZ. Ainda não está claro quando o atacante de 19 anos voltará aos gramados. Assim que retornar, ele terá a chance de continuar sua trajetória de crescimento, com a convicção de que, com o tempo, poderá se tornar um trunfo para o clube.”