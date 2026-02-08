Alisha Lehmann revela que "não saía e dormia o dia todo" como resultado de hate online

Lehmann foi a convidada do podcast "Daly Brightness", da capitã do Chelsea, Millie Bright, e de sua ex-companheira de equipe no Aston Villa, Rachel Daly, onde se abriu e falou sobre as dificuldades que enfrentou para lidar com a fama no início da carreira. Ela explicou como se sentia cada vez mais julgada e criticada por seus seguidores no Instagram, que eram bastante críticos em relação a qualquer foto que mostrasse sua vida fora dos campos de futebol.

A jogadora de 27 anos continuou dizendo que nunca teve a intenção de usar sua conta no Instagram, que agora tem quase 16 milhões de seguidores, para se tornar famosa ou influenciadora, mas apenas para acompanhar o que outros jogadores de futebol estavam fazendo. Isso fez com que esse "ódio online" se tornasse difícil de lidar, já que Lehmann não esperava se tornar uma figura tão famosa nas redes sociais e no futebol em geral.

A meio-campista disse que se sentia "muito triste" e que isso a impedia de sair de casa. Lehmann acredita que não conseguia viver sua vida sem medo de julgamentos, já que muitos usavam sua vida fora dos gramados como crítica à sua carreira em clubes como West Ham, Everton, Aston Villa e Juventus.