Alisha Lehmann revela que "não saía e dormia o dia todo" como resultado de hate online
Alisha revela suas dificuldades
Lehmann foi a convidada do podcast "Daly Brightness", da capitã do Chelsea, Millie Bright, e de sua ex-companheira de equipe no Aston Villa, Rachel Daly, onde se abriu e falou sobre as dificuldades que enfrentou para lidar com a fama no início da carreira. Ela explicou como se sentia cada vez mais julgada e criticada por seus seguidores no Instagram, que eram bastante críticos em relação a qualquer foto que mostrasse sua vida fora dos campos de futebol.
A jogadora de 27 anos continuou dizendo que nunca teve a intenção de usar sua conta no Instagram, que agora tem quase 16 milhões de seguidores, para se tornar famosa ou influenciadora, mas apenas para acompanhar o que outros jogadores de futebol estavam fazendo. Isso fez com que esse "ódio online" se tornasse difícil de lidar, já que Lehmann não esperava se tornar uma figura tão famosa nas redes sociais e no futebol em geral.
A meio-campista disse que se sentia "muito triste" e que isso a impedia de sair de casa. Lehmann acredita que não conseguia viver sua vida sem medo de julgamentos, já que muitos usavam sua vida fora dos gramados como crítica à sua carreira em clubes como West Ham, Everton, Aston Villa e Juventus.
Lehmann explica a luta contra o hate online
No podcast, Lehmann explicou: “No começo, eu não fiz isso porque queria ser famosa nem nada do tipo. Nunca sonhei com isso. Nunca foi algo pelo qual eu rezava todos os dias. Simplesmente aconteceu e, depois, obviamente, conforme fui ganhando mais e mais seguidores, também recebi mais ódio, e aí passei por um período muito triste. Provavelmente, eu não saía mais de casa. Só dormia o dia todo.”
Ela continuou explicando que agora as pessoas são “muito mais gentis” com ela do que quando tinha vinte e poucos anos. “Quando eu postava antes, quando tinha uns 20, 21, 22 anos, todo mundo me julgava. Todo mundo dizia coisas como ‘você não é jogadora de futebol, você só posta nas redes sociais’ e me julgava demais.”
'Todo mundo faz o mesmo!'
Lehmann conseguiu transformar seus seguidores online, que antes a julgavam, em seguidores que a admiram. Ela contou a Bright e Daly que frequentemente é abordada por pessoas que perguntam como construir uma empresa e conquistar seguidores.
A jogadora do Leicester agora sente que todos usam o Instagram da mesma forma que ela. “Hoje em dia todo mundo faz o mesmo. Eu só fazia isso quando era mais nova porque qualquer pessoa normal fazia, mas como eu era jogadora de futebol, obviamente achavam errado. Mas, no fim das contas, agora todo jogador, homem ou mulher, faz a mesma coisa.”
Leicester dá nova chance à Alisha
Lehmann retornou à Superliga Feminina no mês passado, quando se juntou aos Foxes, que está na parte inferior da tabela. Ela chega com a esperança de dar um impulso extra para que o time se afaste da zona de rebaixamento, atualmente ocupada pelo Liverpool, que tem sete pontos em 14 jogos.
O Leicester está apenas dois pontos à frente do Liverpool e um ponto à frente do West Ham, que está logo abaixo, e pode se ver na lanterna da tabela caso os Reds e os Hammers vençam seus jogos no domingo.
Lehmann traz consigo uma vasta experiência da região de Midlands, tendo conquistado o título da liga com a Juventus na última temporada. A estrela suíça se transferiu para o Como no início da temporada, mas teve dificuldades para se firmar. No Leicester, Lehmann está quase na metade do caminho para igualar o tempo de jogo que acumulou pelo Como nesta temporada, onde fez apenas seis partidas e jogou um total de 281 minutos.
