Alisha Lehmann estreia pelo Leicester City com derrota para ex-time e vê briga contra o rebaixamento mais perto

Lehmann e o Leicester agora precisarão se recuperar, e a jogadora de 27 anos declarou à mídia do clube que espera que sua experiência possa ajudar a equipe. Ela disse: "Será incrível jogar aqui. Acabei de ver o campo e ele é lindo; mal posso esperar para jogar e mostrar a todos do que sou capaz. O que me faz feliz na vida é o futebol. Não importa onde eu moro ou o clima, mas sim jogar, porque só temos uma carreira e quero aproveitá-la ao máximo. É incrível ser a primeira jogadora suíça do clube e estou muito feliz com isso. Vou ter que levar queijo suíço e comida para as minhas companheiras de equipe. Espero poder contribuir com a minha experiência para o time, mas também aprender muito com elas. Espero que possamos ter sucesso e aproveitar a mentalidade vencedora, sempre querendo mais. Estou muito animada para vestir a camisa, jogar com orgulho pelo clube e conhecer os torcedores. Estou ansiosa pelo futuro."