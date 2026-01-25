Alisha Lehmann estreia pelo Leicester City com derrota para ex-time e vê briga contra o rebaixamento mais perto

Lehmann esperava retornar à WSL com vitória, mas acabou sofrendo uma derrota no domingo, quando o Leicester foi derrotado pelo West Ham. As Hammers conquistaram sua primeira vitória fora de casa na temporada, no King Power Stadium, com gols de Verena Hanshaw e Shekiera Martinez, garantindo os três pontos. Lehmann entrou em campo no segundo tempo e teve um impacto significativo, pressionando Eva Nystrom, que acabou marcando um gol contra, fazendo 2 a 1. O Leicester pressionou em busca do empate, mas não conseguiu encontrar o gol decisivo e sofreu a oitava derrota em 13 jogos na WSL na temporada 2025/26.