+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Alisha Lehmann LeicesterGetty
Gill Clark

Alisha Lehmann estreia pelo Leicester City com derrota para ex-time e vê briga contra o rebaixamento mais perto

A estrela suíça Alisha Lehmann sofreu uma derrota em sua estreia pelo Leicester City no domingo, com a equipe sendo derrotada por 2 a 1 pelo West Ham na Liga Inglesa Feminina

O resultado deixa o Leicester na nona posição da tabela, apenas dois pontos à frente do lanterna Liverpool, após 13 jogos. O Leicester agora enfrenta uma sequência difícil de partidas enquanto luta para evitar o rebaixamento.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Lehmann troca o Como pelo Leicester

    Lehmann deixou o Como rumo ao Leicester na janela de transferências de janeiro, após apenas cinco meses no clube da Serie A Feminina. A jogadora suíça assinou contrato até 2028 e sua chegada ao Leicester será vista por muitos como uma grande contratação. Lehmann já havia atuado na WSL por West Ham, Everton e Aston Villa antes de se transferir para a Juventus e admitiu antes da partida que é ótimo estar de volta, dizendo: "É uma sensação incrível e estou muito feliz por estar aqui. É como voltar para casa, retornar à Inglaterra, e estou realmente feliz. O Leicester é um clube incrível. Já vi o centro de treinamento e, claro, o estádio. Eles querem impulsionar o futebol feminino. Em cada país, o futebol é diferente. Você conhece novas pessoas e aprende coisas diferentes sobre futebol. Aprendi muito e joguei com ótimas jogadoras, mas a Inglaterra é a minha casa, então estou feliz por estar de volta."

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • FBL-WOMEN-EURO-2025-MATCH27-ESP-SUIAFP

    Decepção para Lehmann na estreia pelo Leicester

    Lehmann esperava retornar à WSL com vitória, mas acabou sofrendo uma derrota no domingo, quando o Leicester foi derrotado pelo West Ham. As Hammers conquistaram sua primeira vitória fora de casa na temporada, no King Power Stadium, com gols de Verena Hanshaw e Shekiera Martinez, garantindo os três pontos. Lehmann entrou em campo no segundo tempo e teve um impacto significativo, pressionando Eva Nystrom, que acabou marcando um gol contra, fazendo 2 a 1. O Leicester pressionou em busca do empate, mas não conseguiu encontrar o gol decisivo e sofreu a oitava derrota em 13 jogos na WSL na temporada 2025/26.

  • Lehmann espera trazer "mentalidade vencedora" para o Leicester

    Lehmann e o Leicester agora precisarão se recuperar, e a jogadora de 27 anos declarou à mídia do clube que espera que sua experiência possa ajudar a equipe. Ela disse: "Será incrível jogar aqui. Acabei de ver o campo e ele é lindo; mal posso esperar para jogar e mostrar a todos do que sou capaz. O que me faz feliz na vida é o futebol. Não importa onde eu moro ou o clima, mas sim jogar, porque só temos uma carreira e quero aproveitá-la ao máximo. É incrível ser a primeira jogadora suíça do clube e estou muito feliz com isso. Vou ter que levar queijo suíço e comida para as minhas companheiras de equipe. Espero poder contribuir com a minha experiência para o time, mas também aprender muito com elas. Espero que possamos ter sucesso e aproveitar a mentalidade vencedora, sempre querendo mais. Estou muito animada para vestir a camisa, jogar com orgulho pelo clube e conhecer os torcedores. Estou ansiosa pelo futuro."

  • Brighton & Hove Albion v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Leicester enfrenta sequência de jogos complicada

    O Leicester agora enfrenta uma batalha para se manter na primeira divisão, mas seu calendário de jogos não é para os fracos de coração. As Foxes visitam o Arsenal, atual campeão europeu, e depois recebem o Manchester United, que está em ótima fase, no King Power Stadium. Em seguida, visitam o Manchester City, líder da WSL, antes de enfrentarem o lanterna Liverpool em um jogo que certamente será crucial para evitar o rebaixamento.

WSL
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
Leicester City WFC crest
Leicester City WFC
LEI
WSL
West Ham United Women crest
West Ham United Women
WHU
Tottenham Hotspur Women crest
Tottenham Hotspur Women
TOT
0