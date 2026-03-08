Alisha Lehmann entre as goleadoras na goleada da Seleção Feminina da Suíça sobre Malta nas eliminatórias para a Copa do Mundo

Os gols de Svenja Folmli e Aurelie Csillag garantiram uma vitória confortável por 4 a 1 para as suíças, mas a capitã Lia Walti estava longe de estar satisfeita com a eficiência demonstrada em campo. Firme nos altos padrões da equipe, Walti comentou: “Esse é um adversário que você tem que vencer por 6 a 0, 7 a 0 ou 8 a 0”. Esse sentimento ecoou por todo o acampamento, enquanto a Suíça lutava para manter seu ritmo inicial de gols contra uma equipe classificada em 88º lugar no ranking mundial.

As estatísticas confirmaram a frustração de Walti, já que a Suíça acertou apenas 12 dos 28 chutes a gol. “Fazemos muitas coisas certas, mas no final falta precisão”, acrescentou. Uma falha defensiva aos 19 minutos permitiu que Maria Farrugia descontasse para Malta, um gol que serviu como um alerta para a equipe de Rafel Navarro após seu início avassalador.