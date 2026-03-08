Getty Images Sport
Traduzido por
Alisha Lehmann entre as goleadoras na goleada da Seleção Feminina da Suíça sobre Malta nas eliminatórias para a Copa do Mundo
Lehmann lidera triunfo suíço
Iman Beney abriu o placar aos oito minutos e Lehmann dobrou a vantagem da Suíça apenas dois minutos depois. Ela recebeu um passe em profundidade que a colocou cara a cara com a goleira de Malta e não desperdiçou a oportunidade, finalizando com precisão com um excelente chute de primeira, marcando seu décimo gol pela seleção de seu país.
Frustração apesar do placar
Os gols de Svenja Folmli e Aurelie Csillag garantiram uma vitória confortável por 4 a 1 para as suíças, mas a capitã Lia Walti estava longe de estar satisfeita com a eficiência demonstrada em campo. Firme nos altos padrões da equipe, Walti comentou: “Esse é um adversário que você tem que vencer por 6 a 0, 7 a 0 ou 8 a 0”. Esse sentimento ecoou por todo o acampamento, enquanto a Suíça lutava para manter seu ritmo inicial de gols contra uma equipe classificada em 88º lugar no ranking mundial.
As estatísticas confirmaram a frustração de Walti, já que a Suíça acertou apenas 12 dos 28 chutes a gol. “Fazemos muitas coisas certas, mas no final falta precisão”, acrescentou. Uma falha defensiva aos 19 minutos permitiu que Maria Farrugia descontasse para Malta, um gol que serviu como um alerta para a equipe de Rafel Navarro após seu início avassalador.
Construindo rumo ao Brasil
Csillag também não ficou satisfeita com o desempenho da equipe. “Temos espaço para melhorias”, observou a jogadora de 23 anos em sua entrevista pós-jogo. “Sabemos que, para nos classificarmos para a Copa do Mundo, temos que jogar melhor.”
A vitória coloca a Suíça em uma posição forte na Liga B2, após a vitória por 2 a 0 na estreia contra a Irlanda do Norte. O técnico Navarro havia exigido “muitos gols” antes do início da partida e, embora sua equipe tenha conquistado os pontos, a busca por uma sequência mais implacável continua sendo o objetivo principal, à medida que o sistema tático continua a evoluir sob sua orientação.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para a Suíça?
A seleção suíça agora voltará sua atenção para uma dupla partida contra a Turquia em abril, onde mais uma vez será a grande favorita. Esses próximos jogos serão mais uma oportunidade para a equipe aprimorar sua eficiência na frente do gol, e Lehmann espera continuar desempenhando um papel fundamental.
A disposição de Navarro em rodar o elenco ficou evidente na partida contra Malta, quando ele fez quatro alterações na escalação inicial que derrotou a Irlanda do Norte. As bases estão sendo lançadas para uma jornada de sucesso na América do Sul, desde que a equipe consiga aprimorar seu poder de finalização coletivo nas partidas decisivas que estão por vir.
Publicidade