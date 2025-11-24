+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Alisha Lehmann aponta estrela do Chelsea como oponente mais dura que já enfrentou e diz se preferia vencer a Bola de Ouro ou a Copa do Mundo

A estrela do Como e da Suíça, Alisha Lehmann, nomeou uma estrela do Chelsea como a adversária mais difícil contra quem já competiu, além de revelar se preferiria ganhar a Copa do Mundo com a seleção suíça ou a Bola de Ouro. Lehmann deixou o Aston Villa em direção à Itália para se juntar à Juventus em 2024 após passar seis anos na Inglaterra, mas ao fim da temporada decidiu se juntar ao Como

  • A jornada de Lehmann na WSL e na Serie A

    Lehmann veio para a Inglaterra aos 19 anos após fazer sua estreia profissional no clube suíço BSC YB Frauen. Na WSL, a então adolescente assinou com o West Ham United e passou três temporadas no clube. Nesse meio tempo, ela foi brevemente emprestada ao Everton em 2021. Com os Hammers, Lehmann foi vice-campeã da Copa da Inglaterra Feminina na temporada 2018/19

    A atacante suíça então assinou com o Aston Villa e passou as três temporadas seguintes no clube, antes de embarcar em uma nova jornada na Itália. Apesar de que Lehmann, pessoalmente, não teve uma grande temporada com a Juventus, ficando afastada por bastante tempo por conta de lesões, sua equipe ganhou o título da liga - sendo esse o primeiro grande troféu da carreira da jogadora. Após passar apenas uma temporada na Velha Senhora, a jogadora de 26 anos assinou com o Como em um contrato de três anos.

    Lehmann escolhe sua adversária favorita

    Em uma conversa com Dillon Deluxe, Lehmann foi questionada sobre a adversária mais difícil que já enfrentou, e ela respondeu: "Acho que Millie Bright". Ela então escolheu a ex-companheira de equipe do Aston Villa e ex-estrela da Inglaterra, Rachel Daly, como a melhor jogadora com quem já jogou.

    Finalmente, quando perguntada se preferiria ganhar a Copa do Mundo com a seleção suíça ou levar a Bola de Ouro, Lehmann disse: "Copa do Mundo, 100%".

  • Casa de Lehmann na Itália foi assaltada

    Lehmann recentemente compartilhou um vídeo no Instagram onde ela capturou o estado de seu quarto após intrusos entrarem em sua residência e remexerem em seus pertences, com o conteúdo de guarda-roupas e armários espalhados por toda parte. A atleta suíça não estava em casa no momento do incidente.

    Apesar do roubo, Lehmann tentou manter o bom humor, já que postou o vídeo com uma mensagem sarcástica: "Da próxima vez que pessoas roubarem minha casa, podem, por favor, limpar depois, porque eu tenho TOC."

    Quando Lehmann jogará novamente pelo Como?

    Lehmann recentemente participou da derrota do Como por 1 a 0 contra a Roma, pela Série A, no domingo. Ela voltará à ação pelo clube no dia 7 de dezembro, quando enfrentarem o Parma. Nas horas vagas, Lehmann frequentemente visita a Inglaterra após se associar com a apresentadora do Love Island e parceira do defensor do Manchester City Ruben Dias, Maya Jama, para se tornar a treinadora do MVPs United, que joga na Baller League UK.