Alisha Lehmann aponta estrela do Chelsea como oponente mais dura que já enfrentou e diz se preferia vencer a Bola de Ouro ou a Copa do Mundo

Lehmann veio para a Inglaterra aos 19 anos após fazer sua estreia profissional no clube suíço BSC YB Frauen. Na WSL, a então adolescente assinou com o West Ham United e passou três temporadas no clube. Nesse meio tempo, ela foi brevemente emprestada ao Everton em 2021. Com os Hammers, Lehmann foi vice-campeã da Copa da Inglaterra Feminina na temporada 2018/19

A atacante suíça então assinou com o Aston Villa e passou as três temporadas seguintes no clube, antes de embarcar em uma nova jornada na Itália. Apesar de que Lehmann, pessoalmente, não teve uma grande temporada com a Juventus, ficando afastada por bastante tempo por conta de lesões, sua equipe ganhou o título da liga - sendo esse o primeiro grande troféu da carreira da jogadora. Após passar apenas uma temporada na Velha Senhora, a jogadora de 26 anos assinou com o Como em um contrato de três anos.