Alisha Lehmann acerta volta à Inglaterra após passagem pelo futebol italiano
Lehmann volta para a Inglaterra após breve passagem pelo Como
A atacante suíça Alisha Lehmann voltou oficialmente para a Inglaterra, assinando um contrato até 2028 com o Leicester, nesta quinta-feira. A especulação sobre o futuro da jogadora de 26 anos na Itália intensificou-se no final de semana quando ela esteve ausente da equipe do Como no empate sem gols contra o Napoli.
Mas agora foi confirmado que Lehmann encerrou seu período de cinco meses com o time da Serie A feminina ao se juntar às Foxes do treinador Rick Passmoor, que estão atualmente em nono lugar na WSL e apenas cinco pontos acima do último colocado, o Liverpool.
Lehmann mudou-se para o Como em um contrato de três anos vindo da Juventus em agosto, mas o apelo de retornar à principal liga inglesa parece ter sido irresistível. Sua chegada é vista como uma conquista significativa para o Leicester, trazendo tanto experiência em nível de elite quanto um enorme perfil global para o King Power Stadium.
Estrela da Suíça descreve retorno à WSL como "um retorno ao lar"
Expressando sua alegria em voltar para as terras inglesas, Lehmann disse ao site oficial do Leicester: "É incrível e estou muito feliz de estar aqui. Parece um retorno ao lar, voltar para a Inglaterra, e estou muito feliz.
"Leicester é um clube incrível. Vi o centro de treinamento e, claro, o estádio. Eles querem impulsionar o futebol feminino."
- AFP
Foxes priorizam experiência para evitar luta contra rebaixamento
Tendo vencido apenas um dos seus últimos cinco jogos na WSL, as Foxes e sua diretoria estão evidentemente ansiosos para remover qualquer ameaça de lutar contra o rebaixamento.
Nesse sentido, Lehmann é a mais recente peça em uma ambiciosa reestruturação do elenco. Ela se junta a um trio de veteranas que já chegaram este mês. O clube garantiu os serviços da defensora Ashleigh Neville, do Tottenham, da atacante Rachel Williams, do Manchester United, e de Sarah Mayling, por empréstimo, do Aston Villa.
Ao adicionar jogadoras experientes e familiarizadas com o estilo de jogo da liga inglesa, o Leicester está buscando acrescentar firmeza e conhecimento ao seu vestiário. Lehmann se encaixa perfeitamente nesse perfil, tendo já passado um tempo significativo na primeira divisão da Inglaterra, e sua adição sugere que o clube está mirando em se manter na metade da tabela em vez de olhar com preocupação para a zona de rebaixamento.
O retorno a um cenário já conhecido
Para Lehmann, esta mudança marca um retorno à liga onde ela se destacou como uma estrela global. A atacante não é estranha às exigências do futebol inglês, tendo anteriormente representado West Ham, Everton e Aston Villa. Sua adaptabilidade e conhecimento da divisão permitirão que ela se integre diretamente ao time sem a necessidade de um longo período de adaptação.
Seu tempo na Itália, embora breve com o Como, foi bem-sucedido em termos de troféus. Ela fez parte do elenco da Juventus que conquistou o título da Serie A na campanha de 2024/25, adicionando uma mentalidade vencedora ao seu repertório.
No cenário internacional, Lehmann continua sendo uma figura-chave para a Suíça, tendo conquistado mais de 60 convocações pelo seu país. Fora do campo, sua influência é inigualável; com quase 16 milhões de seguidores no Instagram, ela é a futebolista mais seguida do planeta, garantindo que muitos olhares agora se voltem para o Leicester após a sua mais recente transferência.
- Getty Images Sport
Lehmann pronta estrear contra seu ex-clube
O timing da transferência não poderia ser mais dramático. Com Lehmann já treinando com o time, as expectativas são altas de que ela tenha sido registrada a tempo de jogar neste fim de semana. Em uma reviravolta do destino, o próximo jogo do Leicester é um confronto crucial contra o West Ham - o primeiro clube de Lehmann na Inglaterra.
Os Hammers estão atualmente na 11ª posição, logo abaixo do Leicester, tornando o encontro de domingo um vital "jogo de seis pontos" na tabela. Nesta partida que promete muitas emoções, Lehmann pode fazer sua estreia contra seu antigo time, proporcionando o cenário narrativo perfeito para seu retorno à WSL. Com a equipe focada em aumentar a distância da zona de rebaixamento, tanto o treinador quanto os torcedores estarão esperançosos de que a estrela suíça consiga se destacar imediatamente pelo Leicester.