Alisha Lehmann acerta volta à Inglaterra após passagem pelo futebol italiano

A atacante suíça Alisha Lehmann voltou oficialmente para a Inglaterra, assinando um contrato até 2028 com o Leicester, nesta quinta-feira. A especulação sobre o futuro da jogadora de 26 anos na Itália intensificou-se no final de semana quando ela esteve ausente da equipe do Como no empate sem gols contra o Napoli.

Mas agora foi confirmado que Lehmann encerrou seu período de cinco meses com o time da Serie A feminina ao se juntar às Foxes do treinador Rick Passmoor, que estão atualmente em nono lugar na WSL e apenas cinco pontos acima do último colocado, o Liverpool.

Lehmann mudou-se para o Como em um contrato de três anos vindo da Juventus em agosto, mas o apelo de retornar à principal liga inglesa parece ter sido irresistível. Sua chegada é vista como uma conquista significativa para o Leicester, trazendo tanto experiência em nível de elite quanto um enorme perfil global para o King Power Stadium.