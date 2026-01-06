Alisha Lehmann acerta cameraman ao tentar repetir vídeo icônico de Ronaldinho; assista

O vídeo final mostra a técnica apurada da jogadora suíça, que acerta o travessão quatro vezes seguidas sem deixar a bola cair no chão, mas o que viralizou mesmo foram os erros de gravação.

Lehmann disse à Fanvue, posteriormente, ao se tornar a mais recente estrela a adotar um modelo de monetização direta para os fãs: “Estou entrando nos meus melhores anos em campo e quero ser a melhor que posso ser. As ferramentas especializadas para criadores da Fanvue me dão a liberdade de me concentrar no futebol, enquanto ainda desenvolvo o lado criativo do negócio.

“Fazer ensaios como este, explorando a paixão dos fãs de futebol, como a nostalgia - este é o tipo de conteúdo que trarei aos meus fãs. Este modelo de criação é como a próxima geração de 'Messis', 'Ronaldos' e 'Alishas' aumentará a receita fora de campo, e estou animada por fazer parte disso.”

Em uma resposta bem-humorada a Lehmann, que colocou em risco os cinegrafistas da Fanvue, um porta-voz da plataforma afirmou: “Nenhum cameraman foi ferido durante a produção deste vídeo.”