+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Alisha Lehmann Switzerland Women 2024Getty Images
Chris Burton

Alisha Lehmann acerta cameraman ao tentar repetir vídeo icônico de Ronaldinho; assista

Alisha Lehmann, sem querer, chutou a bola em um cameraman desavisado enquanto recriava o icônico desafio do travessão de Ronaldinho Gaúcho

A jogadora suíça, que agora atua pelo Como, da Itália, tem uma finalização precisa. No entanto, nem todo chute é perfeito, o que significa que, às vezes, é preciso pedir desculpas e dar um abraço de consolação.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Lehmann recria vídeo de Ronaldinho

    Lehmann se juntou à Fanvue para um desafio especial. Ela foi encarregada de reproduzir o lendário vídeo em que o campeão mundial pelo Brasil, Ronaldinho Gaúcho, estrelou durante seus dias de glória no Barcelona.

    O ex-jogador brasileiro foi supostamente flagrado pelas câmeras acertando várias bolas no travessão do Camp Nou, sem que a bola sequer tocasse o chão. O desafio fazia parte de uma campanha publicitária da Nike.

    Recentemente, Lehmann teve a oportunidade de repetir o feito de R10 para as câmeras. A jovem de 26 anos firmou parceria com a plataforma de criadores Fanvue e viu suas habilidades serem testadas.

    • Publicidade

  • Veja o vídeo

    @fanvue

    @alishalehmann7 hits the camera man on set! 📷 At least he got a hug... 📷 #AlishaLehmann

    ♬ original sound - fanvue - fanvue

  • Lehmann acerta parceria com nova plataforma de conteúdo

    O vídeo final mostra a técnica apurada da jogadora suíça, que acerta o travessão quatro vezes seguidas sem deixar a bola cair no chão, mas o que viralizou mesmo foram os erros de gravação. 

    Lehmann disse à Fanvue, posteriormente, ao se tornar a mais recente estrela a adotar um modelo de monetização direta para os fãs: “Estou entrando nos meus melhores anos em campo e quero ser a melhor que posso ser. As ferramentas especializadas para criadores da Fanvue me dão a liberdade de me concentrar no futebol, enquanto ainda desenvolvo o lado criativo do negócio.

    “Fazer ensaios como este, explorando a paixão dos fãs de futebol, como a nostalgia - este é o tipo de conteúdo que trarei aos meus fãs. Este modelo de criação é como a próxima geração de 'Messis', 'Ronaldos' e 'Alishas' aumentará a receita fora de campo, e estou animada por fazer parte disso.”

    Em uma resposta bem-humorada a Lehmann, que colocou em risco os cinegrafistas da Fanvue, um porta-voz da plataforma afirmou: “Nenhum cameraman foi ferido durante a produção deste vídeo.”

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Lehmann-RonaldinhoGetty

    Estrela das redes sociais: os números de seguidores de Lehmann

    Alisha Lehmann conta com 16 milhões de seguidores no Instagram e 11,9 milhões no TikTok. Em suas contas, ela compartilha com os fãs um pouco de sua vida pessoal e abraçou completamente o status de uma das figuras mais reconhecidas do futebol feminino.

Serie A Femminile
S.S.D. Napoli Femminile crest
S.S.D. Napoli Femminile
NAP
Como Women crest
Como Women
COM
0