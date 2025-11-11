Alisha Lehmann atira camisa e posa ao lado de John Terry em jogo comemorativo na Inglaterra
A missão paralela de Lehmann em meio à aventura em Como
Embora ainda não tenha marcado pelo Como desde sua estreia na ambiciosa Serie A Femminile em outubro, Lehmann está adorando a vida quando se trata da Baller League — torneio semelhante à Kings League —, e se envolveu totalmente com seu time na noite de segunda-feira. Ela gerencia o MVPs United na edição do Reino Unido, ao lado da personalidade da TV, Maya James. Este foi o terceiro jogo da segunda temporada, com o MVPs terminando como vice-campeão na primeira edição, que ocorreu em 2025.
- Instagram/alishalehmann7
O encontro com a lenda do Chelsea
O jogo desta semana do time de Lehmann foi contra os 26ers, de John Terry, o lendário zagueiro do Chelsea. Antes da bola rolar, os dois posaram para uma foto juntos para marcar a ocasião.
MVPs United sai derrotado
Infelizmente para Lehmann, sua equipe foi derrotada por 3 a 1, a primeira desta temporada. J'Ardell Stirling, Emmanuel Robe e Bilal Sayoud marcaram os gols cruciais para os 26ers, com Montel McKenzie fazendo o gol da redenção para os MVPs.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
A segunda temporada da Baller League do Reino Unido continua na próxima segunda-feira com a quarta rodada. Para Lehmann, que não joga um jogo completo desde 5 de outubro e foi apenas uma substituta na vitória sobre o Ternana no último fim de semana, o próximo desafio profissional é um confronto contra o Milan, em casa, no próximo sábado.