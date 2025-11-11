+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Alisha LehmannGetty Images, Instagram (@alishalehmann7)
Alisha Lehmann atira camisa e posa ao lado de John Terry em jogo comemorativo na Inglaterra

A atleta suíça apareceu em público em um momento descontraído na Baller League esta semana, quando seu time, o MVPs United, enfrentou os 26ers, do lendário jogador do Chelsea John Terry

  • A missão paralela de Lehmann em meio à aventura em Como

    Embora ainda não tenha marcado pelo Como desde sua estreia na ambiciosa Serie A Femminile em outubro, Lehmann está adorando a vida quando se trata da Baller League — torneio semelhante à Kings League —, e se envolveu totalmente com seu time na noite de segunda-feira. Ela gerencia o MVPs United na edição do Reino Unido, ao lado da personalidade da TV, Maya James. Este foi o terceiro jogo da segunda temporada, com o MVPs terminando como vice-campeão na primeira edição, que ocorreu em 2025.

    O encontro com a lenda do Chelsea

    O jogo desta semana do time de Lehmann foi contra os 26ers, de John Terry, o lendário zagueiro do Chelsea. Antes da bola rolar, os dois posaram para uma foto juntos para marcar a ocasião.

  • MVPs United sai derrotado

    Infelizmente para Lehmann, sua equipe foi derrotada por 3 a 1, a primeira desta temporada. J'Ardell Stirling, Emmanuel Robe e Bilal Sayoud marcaram os gols cruciais para os 26ers, com Montel McKenzie fazendo o gol da redenção para os MVPs.

  • Spain v Switzerland - UEFA Women's EURO 2025 Quarter-FinalGetty Images Sport

    O que vem a seguir?

    A segunda temporada da Baller League do Reino Unido continua na próxima segunda-feira com a quarta rodada. Para Lehmann, que não joga um jogo completo desde 5 de outubro e foi apenas uma substituta na vitória sobre o Ternana no último fim de semana, o próximo desafio profissional é um confronto contra o Milan, em casa, no próximo sábado.