Alisha Lehmann atira camisa e posa ao lado de John Terry em jogo comemorativo na Inglaterra

Embora ainda não tenha marcado pelo Como desde sua estreia na ambiciosa Serie A Femminile em outubro, Lehmann está adorando a vida quando se trata da Baller League — torneio semelhante à Kings League —, e se envolveu totalmente com seu time na noite de segunda-feira. Ela gerencia o MVPs United na edição do Reino Unido, ao lado da personalidade da TV, Maya James. Este foi o terceiro jogo da segunda temporada, com o MVPs terminando como vice-campeão na primeira edição, que ocorreu em 2025.