Aliada de Donald Trump não reconheceu Cristiano Ronaldo em visita do craque português à Casa Branca

Em uma postagem no Instagram, Rollins revelou que se sentou com Ronaldo e a noiva Georgina Rodriguez, mas não fazia ideia de quem era o 'Sr. Ronaldo'. "Ainda processando essa... Mark e eu fomos tão honrados em comparecer e dar boas-vindas a tantos amigos maravilhosos de todo o mundo", começou Rollins. "Quando me sentei no meu lugar, notei que o cartão de nome bem ao meu lado dizia Sr. Ronaldo. Eu me perguntei quem no mundo poderia ser."

"Alguns minutos depois, um homem alto com um enorme sorriso, literalmente irradiando alegria, ocupou o assento. Para extremo constrangimento dos meus filhos, não o reconheci imediatamente (“MÃE, ELE TEM MAIS SEGUIDORES NO INSTA DO QUE QUALQUER UM NO MUNDO!!”). Mas em segundos nos tornamos amigos RÁPIDOS e com certeza ganhamos o prêmio pela mesa mais divertida!"

"Cristiano e Georgina, OBRIGADO pelas risadas, amor compartilhado e patriotismo por nossos países de origem, e por tornar uma noite linda ainda mais perfeita."

"A bondade, humildade e luz deles encheram o ambiente. Nada melhor do que fazer novos amigos. Que bênção! (Mas mantenho minha afirmação de que o "futebol" americano ainda é o melhor!!)"

"Tão grata por fazer parte deste time que está mudando o jogo neste momento da história. Deus abençoe a América!!!"

