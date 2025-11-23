Aliada de Donald Trump não reconheceu Cristiano Ronaldo em visita do craque português à Casa Branca
Primeira viagem pública de CR7 aos EUA desde 2017
A visita à Casa Branca marcou a primeira viagem pública de Cristiano Ronaldo aos EUA desde uma acusação de agressão sexual em 2017, feita por uma professora, e que o atacante português nega. Kathryn Mayorga alega que o atacante a teria forçado a ter relações sexuais em um quarto de hotel em 2009. Cristiano sempre negou a acusação e um acordo entre as partes foi sacramentado em 2010.
Desde que as alegações foram feitas, Ronaldo não participou de nenhum jogo amistoso nos EUA. A acusação voltou a ser destaque na semana passada, quando Portugal garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção portuguesa também vai enfrentar os EUA em um amistoso em março do ano que vem, uma partida na qual se espera que Cristiano Ronaldo esteja envolvido.
No entanto, apesar da reputação de CR7, a Secretária de Agricultura de Trump, Brooke Rollins, revelou quão impressionada ficou com o capitão de Portugal, mesmo não sabendo quem ele era.
Aliada de Trump questionou quem poderia ser 'Sr. Ronaldo'
Em uma postagem no Instagram, Rollins revelou que se sentou com Ronaldo e a noiva Georgina Rodriguez, mas não fazia ideia de quem era o 'Sr. Ronaldo'. "Ainda processando essa... Mark e eu fomos tão honrados em comparecer e dar boas-vindas a tantos amigos maravilhosos de todo o mundo", começou Rollins. "Quando me sentei no meu lugar, notei que o cartão de nome bem ao meu lado dizia Sr. Ronaldo. Eu me perguntei quem no mundo poderia ser."
"Alguns minutos depois, um homem alto com um enorme sorriso, literalmente irradiando alegria, ocupou o assento. Para extremo constrangimento dos meus filhos, não o reconheci imediatamente (“MÃE, ELE TEM MAIS SEGUIDORES NO INSTA DO QUE QUALQUER UM NO MUNDO!!”). Mas em segundos nos tornamos amigos RÁPIDOS e com certeza ganhamos o prêmio pela mesa mais divertida!"
"Cristiano e Georgina, OBRIGADO pelas risadas, amor compartilhado e patriotismo por nossos países de origem, e por tornar uma noite linda ainda mais perfeita."
"A bondade, humildade e luz deles encheram o ambiente. Nada melhor do que fazer novos amigos. Que bênção! (Mas mantenho minha afirmação de que o "futebol" americano ainda é o melhor!!)"
"Tão grata por fazer parte deste time que está mudando o jogo neste momento da história. Deus abençoe a América!!!"
Ronaldo agradece a Trump pela recepção calorosa
Após sua visita aos EUA, o próprio Ronaldo foi ao Instagram para agradecer a Trump pelo convite e pela calorosa recepção. "Obrigado, Sr. Presidente, pelo convite e pela calorosa recepção que você e a Primeira Dama me deram e à minha futura esposa."
"Cada um de nós tem algo significativo a oferecer, e estou pronto para fazer minha parte enquanto inspiramos novas gerações a construir um futuro definido por coragem, responsabilidade e paz duradoura."
Trump, por sua vez, agradeceu a Cristiano Ronaldo por concordar em conhecer seu filho Barron, dizendo durante seu discurso: "Meu filho é um grande fã do Ronaldo... Barron teve a oportunidade de conhecê-lo e acho que agora respeita um pouco mais o pai - só pelo fato de eu ter apresentado você. Portanto, quero agradecer a ambos por estarem aqui."