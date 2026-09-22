O técnico da Holanda, Xavi, falou assim sobre a ausência de Donyell Malen, que não respondeu à convocação para os compromissos da Holanda contra Alemanha, Sérvia (duas vezes) e Grécia: "É uma pena, porque Donyell está em ótima forma - disse o técnico catalão -. Ele teve de dizer não na última hora, mas o futebol é assim. Na minha opinião, Donyell está bem, não sei quanto tempo vai precisar para se recuperar, mas a lesão não é grave". Malen não respondeu ao chamado da Holanda por um problema no joelho.