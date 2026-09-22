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Malen Roma Serie AGetty Images
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Alfinetada de Xavi em Malen: "Para mim, está bom"

Países Baixos
Milan
D. Malen

O técnico da Holanda, Xavi, falou assim sobre a ausência de Donyell Malen, que não respondeu à convocação para os compromissos da Holanda contra Alemanha, Sérvia (duas vezes) e Grécia: "É uma pena, porque Donyell está em ótima forma - disse o técnico catalão -. Ele teve de dizer não na última hora, mas o futebol é assim. Na minha opinião, Donyell está bem, não sei quanto tempo vai precisar para se recuperar, mas a lesão não é grave". Malen não respondeu ao chamado da Holanda por um problema no joelho.

  • OS ATACANTES DE XAVI

    No ataque, Xavi convocou Brobbey, do Sunderland, van Bommel, do PSV, Gakpo, do Liverpool, Kluivert, do Bournemouth, Lang, do Napoli, e Summerville, do Al Hilal.

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  • Cristante e Wesley também estão fora

    Além de Malen, também permaneceram em Roma Cristante, por lombalgia, e Wesley, que não respondeu à convocação do Brasil devido a um desconforto muscular na coxa direita. Depois da pausa para as seleções, a Roma enfrentará o Como no campeonato e o Real Madrid na Champions League.

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