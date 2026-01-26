Alexandre Pato estaria em negociações para comprar time da quarta divisão da Inglaterra
Ícone do Brasil mantém conversas provisórias após aparição à beira do campo
Em um caso que surpreendeu o futebol inglês, o jornal The Daily Gazette reportou que Pato manteve "conversas provisórias" a respeito de um possível investimento no Colchester United. O jogador de 36 anos, que já foi considerado o jovem talento mais promissor do futebol mundial, foi um convidado surpresa em Essex na tarde de sábado, onde assistiu os U’s garantirem uma vitória vital por 2 a 1 sobre o Fleetwood Town.
A presença do ex-jogador brasileiro foi bem mais do que uma visita casual. Pato foi fotografado à beira do campo antes do início do jogo acompanhado pelo proprietário e presidente de longa data do clube, Robbie Cowling, bem como pelo consultor do clube, Mitchell B. Reiss. Ele posteriormente assistiu ao jogo na Suíte do Presidente, onde a deputada de Colchester, Pam Cox, também estava presente.
Embora não se saiba exatamente qual função Pato poderia exercer no clube, entende-se que discussões de bastidores ocorreram sobre a possibilidade de o brasileiro investir no time da quarta divisão da Inglaterra. Se isso se manifestaria como uma aquisição total ou um investimento minoritário significativo ainda não está claro, mas a mera perspectiva de um jogador que já brilhou nos grandes palcos assumindo o comando no Colchester causou comoção entre os torcedores.
- AFP
Cowling em busca de um sucessor após duas décadas no comando
As discussões acontecem em um momento crucial para o Colchester. Cowling, que dirigiu o clube por quase 20 anos, está ativamente procurando se afastar e passar o bastão para um novo guardião. O proprietário tem sido transparente sobre seu desejo de encontrar um "zelador de longo prazo" capaz de levar o clube para o próximo nível, embora tenha enfatizado que não venderá para qualquer um.
Uma proposta de aquisição pelo grupo americano Lightwell Sports Group não foi para frente no passado, mas o interesse pelo clube permanece alto. Investidores do Reino Unido, Europa, Estados Unidos e Oriente Médio teriam expressado o desejo de comprar o U's. No entanto, a aparição de Pato como um potencial comprador adiciona uma camada de glamour e intriga que poucos poderiam ter previsto.
Falando anteriormente sobre sua estratégia de saída, Cowling declarou: "Eu já disse isso antes, quero que minha última decisão no clube seja a minha melhor decisão, e isso será quem eu passarei o bastão. Acho que vai levar algum tempo; temos que garantir que encontramos as pessoas certas que merecem assumir este clube de futebol."
Do San Siro para Essex: a carreira brilhante de Pato
Para os torcedores do Colchester acostumados com a dureza do futebol da League Two, o currículo de Pato parece uma lista de desejos. O atacante surgiu no cenário com o Internacional antes de garantir uma transferência de £ 24 milhões para o AC Milan no verão de 2007. Na Itália, ele se tornou uma superestrela global, marcando mais de 60 gols em 150 partidas enquanto jogava ao lado de lendas como Kaká, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf e Paolo Maldini.
Sua carreira também incluiu um breve período de empréstimo em Londres com o Chelsea, bem como passagens pelo Villarreal na La Liga, Tianjin Tianhai na China e Orlando City na MLS. Ele eventualmente retornou ao Brasil para jogar pelo São Paulo antes de anunciar sua aposentadoria do futebol profissional no dia 1º de janeiro de 2025.
A transição de marcar gols na Liga dos Campeões no San Siro para potencialmente supervisionar operações no JobServe Community Stadium seria uma das histórias mais notáveis na história recente do futebol inglês.
- AFP
Seguindo o caminho de Beckham e Henry
Se o interesse de Pato se materializar em um acordo formal, ele se juntará a uma lista crescente de ícones do futebol aposentados que fizeram a transição do campo para a diretoria. A tendência ganhou força nos últimos anos, com David Beckham fundando o Inter Miami, Ronaldo Fenômeno comprando o Real Valladolid e o Cruzeiro, e nomes como Thierry Henry e Cesc Fàbregas investindo no Como.
Embora atualmente não esteja claro quão avançadas estão as discussões entre Pato e Cowling, o desejo do brasileiro de permanecer no futebol após a aposentadoria parece forte. Para o Colchester United, um clube que busca garantir seu futuro e subir na pirâmide do futebol, o apoio de uma figura global como Pato pode ser transformador. Por enquanto, os fãs estarão esperando ansiosamente para ver se as conversas provisórias se transformam em uma oferta concreta para o clube de Essex.