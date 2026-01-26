Alexandre Pato estaria em negociações para comprar time da quarta divisão da Inglaterra

Em um caso que surpreendeu o futebol inglês, o jornal The Daily Gazette reportou que Pato manteve "conversas provisórias" a respeito de um possível investimento no Colchester United. O jogador de 36 anos, que já foi considerado o jovem talento mais promissor do futebol mundial, foi um convidado surpresa em Essex na tarde de sábado, onde assistiu os U’s garantirem uma vitória vital por 2 a 1 sobre o Fleetwood Town.

A presença do ex-jogador brasileiro foi bem mais do que uma visita casual. Pato foi fotografado à beira do campo antes do início do jogo acompanhado pelo proprietário e presidente de longa data do clube, Robbie Cowling, bem como pelo consultor do clube, Mitchell B. Reiss. Ele posteriormente assistiu ao jogo na Suíte do Presidente, onde a deputada de Colchester, Pam Cox, também estava presente.

Embora não se saiba exatamente qual função Pato poderia exercer no clube, entende-se que discussões de bastidores ocorreram sobre a possibilidade de o brasileiro investir no time da quarta divisão da Inglaterra. Se isso se manifestaria como uma aquisição total ou um investimento minoritário significativo ainda não está claro, mas a mera perspectiva de um jogador que já brilhou nos grandes palcos assumindo o comando no Colchester causou comoção entre os torcedores.