James Westwood

Alexander Isak, Viktor Gyökeres e as 11 contratações que mais desapontaram no Campeonato Inglês 2025/26 até aqui

Os clubes da Premier League gastaram £ 3 bilhões (R$ 21 bilhões) em transferências na última janela de transferências, mais do que os clubes na Bundesliga, La Liga, Ligue 1 e Serie A combinados, com apenas Liverpool sendo responsável por £ 415 milhões (R$ 3 bilhões) desse montante impressionante após o título da Premier League de 2024/25. Somas astronômicas também foram gastas por equipes como Manchester City, Chelsea, Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest e Tottenham, com Aston Villa, Crystal Palace e Fulham sendo os únicos três clubes a investir menos de £ 50 milhões (R$ 365 milhões) em seus elencos

Grandes preços vêm com grandes expectativas, e em alguns casos, elas foram atendidas. Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e Gianluigi Donnarumma impressionaram em um ressurgente Manchester City, enquanto Martin Zubimendi e Eberechi Eze ajudaram o Arsenal a emergir como favorito ao título da Premier League, e o Manchester United deve obter um bom retorno financeiro com as contratações da dupla de atacantes Bryan Mbeumo e Matheus Cunha.

No entanto, a taxa de sucesso para as contratações da Premier League, em geral, tem sido baixa. Por uma ampla gama de razões, muitas das compras não conseguiram corresponder aos seus preços. Lesões prejudicaram alguns deles, enquanto outros não se adaptaram ao novo ambiente ou às rigorosas exigências físicas e táticas da primeira divisão inglesa.

Ainda há muito tempo para silenciar os críticos, mas 11 jogadores se destacaram acima dos demais por não entregarem nada nesta metade da campanha, e eles terão que buscar grandes reviravoltas para evitar que sejam rotulados como grandes fracassos.

Abaixo, a GOAL analisa as contratações mais decepcionantes de 2025/26 da Premier League até o momento...

  • Kolo MuaniGetty Images

    11Randal Kolo Muani (Tottenham) - empréstimo

    O Tottenham gradualmente perdeu seu status como um time do Big Six da Premier League desde a venda de Harry Kane para o Bayern de Munique em 2023, com jogadores como Richarlison, Dominic Solanke e Mathys Tel todos incapazes de preencher o vazio no ataque dos Spurs. Havia esperança de que Randal Kolo Muani pudesse quebrar essa tendência após sua transferência por empréstimo do Paris Saint-Germain, com o francês tendo marcado oito gols em sua curta passagem impressionante pela Juventus na última temporada, mas ele tem sido tão ineficaz quantos seus companheiros de equipe na atual campanha.

    Kolo Muani não marcou nenhum gol nas suas primeiras 11 partidas na Premier League, e embora tenha balançado a rede duas vezes em uma derrota por 5 a 3 para o PSG na Liga dos Campeões, ele tem oferecido praticamente zero perigo como atacante central ou quando solicitado a jogar como ponta.

    O francês é impressionantemente rápido e ágil, mas não tem o instinto matador ou habilidade técnica para ser um atacante verdadeiramente de elite, e Thomas Frank certamente não pode contar com ele para reacender as esperanças do Spurs de se qualificar para alguma competição europeia ao fim da temporada.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Jamie Gittens (Chelsea) - £ 52 milhões (R$ 379 milhões)

    Jamie Gittens acumulou 17 participações em gols pelo Borussia Dortmund na última temporada, o que atraiu a atenção do Chelsea e rendeu ao jovem inglês muitos elogios pela sua imprevisibilidade no um-contra-um, sendo abençoado com a velocidade e a ambidestria necessária para confundir os defensores. Mas a versão destemida de Gittens foi substituída por uma fraca e sem imaginação no Stamford Bridge, onde ele se encontra como reserva de Alejandro Garnacho, que os Blues gastaram £ 12 milhões (R$ 87 milhões) a menos na última janela de transferências.

    Talvez sobrecarregado pela pressão de seu preço, Gittens agora encontra-se à margem das partidas em vez de se impor. O jogador de 21 anos foi o Jogador da Partida contra o Wolves pela Copa da Liga Inglesa, marcando o gol da vitória daquele 4 a 3 eletrizante, mas tem sido ineficaz na Premier League, registrando apenas duas assistências em 16 jogos.

    Gittens foi particularmente mal no empate por 2 a 2 contra o Brentford em setembro, quando conseguiu apenas 17 toques na bola antes de ser substituído por Cole Palmer no início do segundo tempo. Ainda não há dúvidas sobre seu talento, mas equipes adversárias não o temem agora, o que vem diminuindo rapidamente suas chances de ser convocado pela seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026.

  • Everton v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Thierno Barry (Everton) - £ 28 milhões (R$ 204 milhões)

    Thierno Barry foi escolhido para ser o principal atacante do Everton no início da nova era do Hill Dickinson Stadium, após registrar um total de 15 gols e assistências pelo Villarreal na La Liga na última temporada, e expressou sua determinação em superar dois dos ícones modernos do clube, Wayne Rooney e Romelu Lukaku, em sua primeira entrevista oficial, antes de afirmar: "Não tenho medo de jogar aqui".

    No entanto, em seus primeiros jogos ele pareceu ter medo, sim — de fazer gol. Não há como criticar a dedicação de Barry; ele se esforçou ao máximo para ajudar o Everton a derrotar o Manchester United com 10 homens em Old Trafford e jogou bravamente por 20 minutos com o ombro deslocado em uma vitória em casa contra o Fulham, mas só balançou as redes três vezes em suas primeiras 22 aparições em todas as competições.

    Essa falta de eficácia diante do gol decorre de uma falta de compostura e uma incapacidade de proteger a bola. O Everton marcou apenas 22 gols na Premier League desde a chegada de Barry, o pior registro entre os 16 primeiros colocados na tabela, o que se deve em grande parte às falhas do jogador de 23 anos como artilheiro e alvo, deixando Moyes sem escolha a não ser vasculhar o mercado em busca de novas opções de camisas 9 em janeiro.

  • Aston Villa v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Jadon Sancho (Aston Villa) - empréstimo

    Gittens está em perigo de seguir o mesmo caminho de Jadon Sancho, que também brilhou em Dortmund e pouco depois perdeu toda a sua confiança ao ir para a Premier League. O Manchester United enviou Sancho por empréstimo pela terceira vez no início do ano, depois que o Chelsea pagou uma taxa de penalidade para se livrar da obrigação de comprá-lo definitivamente; desta vez ele foi para o Aston Villa, onde continua a ser ineficaz.

    O Villa teria concordado em cobrir 80 % do salário insano de £ 350.000 por semana de Sancho, o que tem sido um total desperdício até agora, já que ele passou 15 jogos sem registrar uma única participação em gol. Uma boa partida saindo do banco de reservas na vitória por 2 a 1 do Villa sobre o Chelsea, no último fim de semana, serviu como um lembrete do que Sancho é capaz, mas aquela sua versão destemida do Dortmund está longe de ter voltado.

    As atitudes de Sancho também voltaram a ser alvo de críticas, mais notavelmente pela sua indignidade ao sair do banco para logo depois ser substituído quando o Villa venceu o Manchester City, em casa, em outubro. O jovem de 25 anos tem pela frente seis meses decisivos antes de seu contrato com o United expirar, e a menos que ele consiga reacender sua faísca, o Aston Villa não lhe dará a oportunidade de estender sua permanência na Premier League.

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Milos Kerkez (Liverpool) - £ 40 milhões (R$ 292 milhões)

    Pode-se facilmente argumentar que todas as contratações do Liverpool foram fiascos, exceto Hugo Ekitiké, com Alexander Isak e Milos Kerkez disputando o título da pior transferência. O último foi um dos principais jogadores do Bournemouth na última temporada na função de lateral-esquerdo sob o comando de Andoni Iraola, e ele foi titular na escalação de Slot para a estreia dos Reds contra seu antigo clube.

    A chance de causar uma boa primeira impressão foi desperdiçada, no entanto, já que Kerkez teve dificuldades para conter Antoine Semenyo e recebeu um cartão amarelo por um carrinho imprudente em Adam Smith, antes de ser substituído aos 60 minutos. Ele tem sido igualmente instável na maioria de suas 22 aparições subsequentes pelo Liverpool, com o ícone da Premier League Gary Neville chegando a alegar que o "ingênuo" jovem de 22 anos "parece um jogador do time juvenil".

    Certamente parece que Kerkez ainda não compreendeu totalmente as exigências táticas de Slot, frequentemente sendo pego fora de posição e se apavorando com a bola nos pés. Ele mostrou sinais de melhora nas últimas semanas, mas ainda há muita dúvida se ele pode ser o sucessor de longo prazo de Andrew Robertson.

  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    6Viktor Gyokeres (Arsenal) - £ 55 milhões (R$ 401 milhões)

    Viktor Gyökeres deveria ser a peça final no quebra-cabeça do título para o Arsenal; um goleador natural com as capacidades físicas para liderar a linha de frente da equipe de Mikel Arteta por anos. O sueco marcou 39 gols no campeonato português pelo Sporting na última temporada, mais do que qualquer outro centroavante nas oito principais divisões da Europa, com seis desses gols marcados em oito partidas da Liga dos Campeões. Para garantir sua assinatura, o Arsenal superou a concorrência do Manchester United e de outros grandes clubes que mantinham o olho no goleador sueco. 

    Mas o salto da Liga Portugal para a Premier League foi grande demais para Gyökeres. Um retorno modesto de cinco gols em 17 jogos do campeonato inglês pelo Arsenal demonstra as dificuldades do centroavante de se encaixar no sistema de Arteta. Ele ajuda a criar espaço no terço final com suas corridas sem a bola, mas mostrou muito pouca compostura com ela, muitas vezes perdendo a posse de forma atrapalhada e desperdiçando chances claras.

    Gyökeres, evidentemente, não está no mesmo nível técnico que os outros atacantes do Arsenal, e também não oferece muito no jogo aéreo, o que talvez seja mais preocupante considerando a ênfase crescente de Arteta em situações de bola parada. Com Gabriel Jesus agora de volta após uma lesão de longa duração, Gyökeres enfrenta uma luta para permanecer na equipe titular enquanto os Gunners buscam troféus em várias frentes.

  • Sesko Manchester UnitedGetty

    5Benjamin Sesko (Manchester United) - £ 74 milhões (540 milhões)

    Em vez de apostar tudo no atacante comprovado da Premier League Ollie Watkins, que, segundo relatos, o Aston Villa estava preparado para negociar por £ 60 milhões (R$ 438 milhões) na última janela, o Manchester United pagou £ 14 milhões a mais para assinar com Benjamin Sesko, do RB Leipzig. O esloveno marcou 21 gols em sua última temporada em Leipzig, mas apenas 13 foram na Bundesliga, e o United estava assumindo um grande risco ao investir tanto em um jovem de 22 anos com pouca prática no mais alto nível — assim como fizeram com Rasmus Hojlund em 2023.

    Sesko segura melhor a bola do que Hojlund e oferece uma ameaça aérea maior, mas é um finalizador igualmente inexperiente, como os frustrados torcedores do United rapidamente perceberam nesta temporada. Apesar de todo o seu bom trabalho na construção de jogadas dos Red Devils, Sesko tem se mostrado hesitante na frente do gol, razão pela qual marcou apenas duas vezes em seus primeiros 16 jogos pelo clube.

    Lesões interromperam seu ritmo, mas o ex-astro do Leipzig ainda tem um longo caminho a percorrer antes de ser considerado um jogador completo. Sesko é uma aposta para o futuro, não a máquina de gols que o United precisava, e a decisão do clube de apostar novamente no potencial em vez da experiência pode acabar custando-lhes uma vaga entre os quatro primeiros.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Anthony Elanga (Newcastle) - £ 55 milhões (R$ 401 milhões)

    É justo dizer que o Nottingham Forest não teria se classificado para uma competição europeia pela primeira vez em 30 anos sem Anthony Elanga. O ex-ponta do Manchester United marcou seis gols e deu 11 assistências em uma campanha excepcional em 2024/25, formando um terço do trio de ataque altamente eficiente ao lado de Chris Wood e Callum Hudson-Odoi. Tudo isso levou o Newcastle a investir e fazer de Elanga sua terceira contratação mais cara da história na última janela de  transferências.

    Manter esses padrões sob as luzes brilhantes do St. James' Park tem se mostrado extremamente difícil para Elanga, no entanto. De fato, ele ainda está esperando pelo primeiro gol de sua carreira no Newcastle em 25 partidas e tem apenas uma assistência na Premier League. O sueco está tendo que compartilhar minutos na ponta direita com Jacob Murphy, e até mesmo o técnico Eddie Howe admitiu que seu rendimento não tem sido bom o suficiente.

    Elanga possui a velocidade e agilidade para vencer qualquer marcador, mas sua tomada de decisão tem sido falha até agora em Tyneside, assim como ocorria quando ele estava no Manchester United. Embora ainda seja cedo para dizer que o Newcastle desperdiçou £ 55 milhões, o jovem de 23 anos pode em breve se encontrar permanentemente no banco de reservas se seu desempenho não melhorar, especialmente enquanto o time de Howe continuar a ter dificuldades na metade inferior da tabela.

  • KalimuendoGetty

    3Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) - £ 26 milhões (189 milhões)

    O vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, e Mason Greenwood foram os únicos dois jogadores que marcaram mais gols do que Arnaud Kalimuendo na Ligue 1 na última temporada, com 17 gols em 33 jogos, apesar de se alimentar principalmente de restos em um time mediano do Rennes que acabou terminando no 12º lugar. Isso chamou a atenção de vários grandes clubes, e o Nottingham Forest pensou ter feito acertado em cheio ao vencer a disputa pela assinatura do jogador de 23 anos, em um contrato de cinco anos.

    Kalimuendo marcou dois gols na Liga Europa para o Forest desde então, mas, fora isso, não teve absolutamente nenhum impacto. O atleta recebeu chances esporádicas na Premier League sob o comando de Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou, e ainda não conquistou a confiança de Sean Dyche, mesmo com Chris Wood indisponível desde meados de outubro devido a uma lesão.

    Igor Jesus, que também se mudou para o City Ground na última janela de transferências, ocupou o lugar de Wood, enquanto Kalimuendo continuou congelado no banco, com relatos de que o ex-astro do Rennes poderia sair em janeiro, em meio ao interesse do Eintracht Frankfurt. Embora tenha jogado apenas 82 minutos de futebol na Premier League, o Forest passou por maus bocados desde a saída de Ange Postecoglou, então é injusto julgá-lo tão cedo, mas ele claramente não mostrou qualidade suficiente para se destacar.

  • Aston Villa v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Harvey Elliott (Aston Villa) - empréstimo

    Harvey Elliott recebeu uma medalha ao vencer a Premier League com o Liverpool na temporada passada, mas sua contribuição foi mínima, já que ele fez apenas duas partidas como titular na competição sob o comando de Slot. O jogador de 22 anos não escondeu seu desejo de ir para outro lugar em busca de minutos regulares, e depois de desempenhar um papel de destaque na Eurocopa sub-21 pela Inglaterra, ele garantiu o que parecia ser uma transferência ideal para o Aston Villa.

    Foi um acordo de empréstimo de uma temporada que veio com uma cláusula de compra obrigatória no valor de £ 35 milhões (R$ 255 milhões) caso Elliott aparecesse em 10 jogos da Premier League. Entretanto, Unai Emery só o usou em quatro ocasiões até agora, com sua única partida como titular ocorrendo em uma vitória por 3 a 1 sobre o Fulham, na qual ele foi substituído no intervalo. Elliott não jogou um único minuto pelo Villa desde o confronto da Europa League com o Feyenoord no dia 2 de outubro, tendo sido efetivamente excluído do elenco de Emery.

    A situação não vai mudar, como o técnico do Villa confirmou no mês passado: "Ele está emprestado jogando conosco, mas definitivamente não está contribuindo conosco com um contrato permanente. Esperamos conseguir o melhor para ele e o melhor para nós. Eu o respeito como jogador e como pessoa. Ele está treinando bem, mas temos uma circunstância com ele". Elliott não pode nem tentar encontrar um novo clube na janela de janeiro, porque jogou no confronto fora de casa do Liverpool com o Newcastle em agosto, e as regras da Fifa proíbem jogadores de aparecerem por mais de dois clubes em uma temporada.

    Portanto, ele está essencialmente preso neste pesadelo que está garantido para se estender até o fim da temporada. É uma situação triste para um jogador com tanto talento, mas Elliott obviamente desperdiçou sua pequena chance de impressionar Emery, e claramente não terá espaço em Anfield enquanto Slot ainda estiver no comando. 

  • Alexander Isak Liverpool 2025-26Getty

    1Alexander Isak (Liverpool) - £ 125 milhões (912 milhões)

    Alexander Isak para o Liverpool era, no papel, uma acerto claro. O sueco marcou 54 gols na Premier League ao longo de suas três temporadas no Newcastle e levou o clube à glória na Copa da Liga Inglesa, solidificando sua posição como um dos atacantes mais mortais do continente. 

    O Liverpool teve que quebrar seu recorde de transferências (pela segunda vez, depois da contratação de Florian Wirtz) para conseguir Isak, mas £ 125 milhões (R$ 912 milhões) inicialmente pareciam uma pechincha por um jogador de 26 anos que tinha sido uma presença tão emblemática no St. James Park. Infelizmente, os Reds não fecharam o negócio até o último dia do prazo, já que o Newcastle fez com que Isak pagasse efetivamente por entrar em greve ao forçar sua saída
    — atitude que manchou seu legado no clube.

    Como resultado, ele não se beneficiou de uma pré-temporada para entrar na melhor condição física e teve que esperar até meados de setembro para fazer sua estreia. Isak já acumulou 16 aparições pelo Liverpool, mas marcou apenas três gols e ainda não jogou 90 minutos completos. Ele parece apenas uma sombra do jogador que já foi e iniciou outra longa jornada de recuperação depois de fraturar a perna na vitória por 2 a 1 do Liverpool sobre o Tottenham.

    Para piorar as coisas, Hugo Ekitiké, outro recém-chegado, tem se destacado amplamente e se tornou a prioridade no ataque de Slot. O holandês disse que Isak poderia voltar de lesão no final de fevereiro, mas agora será necessário um milagre para ele salvar o que tem sido um ano de estreia desastroso em Anfield.

