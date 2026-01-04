Alexander Isak, Viktor Gyökeres e as 11 contratações que mais desapontaram no Campeonato Inglês 2025/26 até aqui

Grandes preços vêm com grandes expectativas, e em alguns casos, elas foram atendidas. Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e Gianluigi Donnarumma impressionaram em um ressurgente Manchester City, enquanto Martin Zubimendi e Eberechi Eze ajudaram o Arsenal a emergir como favorito ao título da Premier League, e o Manchester United deve obter um bom retorno financeiro com as contratações da dupla de atacantes Bryan Mbeumo e Matheus Cunha.

No entanto, a taxa de sucesso para as contratações da Premier League, em geral, tem sido baixa. Por uma ampla gama de razões, muitas das compras não conseguiram corresponder aos seus preços. Lesões prejudicaram alguns deles, enquanto outros não se adaptaram ao novo ambiente ou às rigorosas exigências físicas e táticas da primeira divisão inglesa.

Ainda há muito tempo para silenciar os críticos, mas 11 jogadores se destacaram acima dos demais por não entregarem nada nesta metade da campanha, e eles terão que buscar grandes reviravoltas para evitar que sejam rotulados como grandes fracassos.

Abaixo, a GOAL analisa as contratações mais decepcionantes de 2025/26 da Premier League até o momento...