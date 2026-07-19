Alertas médicos e um acontecimento sem precedentes... 17 minutos de pânico para Scaloni diante da Espanha

Antes da final, surgiu um novo motivo de preocupação para a comissão técnica argentina, depois que a FIFA anunciou que o espetáculo artístico entre os dois tempos duraria 17 minutos, incluindo o tempo de montagem e desmontagem do palco, desmentindo assim as notícias que falavam de uma interrupção de quase meia hora, de acordo com uma reportagem publicada pelo famoso jornal argentino Clarín.

Apesar da confirmação oficial, Scaloni e sua comissão técnica continuam apreensivos com a possibilidade de o intervalo se prolongar além do anunciado.

O espetáculo será liderado por Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, e reunirá algumas das figuras mais destacadas do mundo da música. Participarão Madonna, o BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Shakira e Borna Boy, que interpretarão, entre outras canções, “Day Day”, a música tema oficial do campeonato.

Além disso, participarão do show “Plaza Sesamo”, “The Muppets” e o famoso grupo “PS22”, formado por alunos de uma escola primária de Staten Island, que se apresentará junto com o Coldplay.

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