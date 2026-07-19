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Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

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Alertas médicos e um acontecimento sem precedentes... 17 minutos de pânico para Scaloni diante da Espanha

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Scaloni
Espanha
Argentina
EUA

A lembrança do show da Shakira preocupa o técnico da Argentina

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), continua ignorando todas as críticas e insistindo em elogiar a Copa do Mundo de 2026, afirmando que esta foi a melhor edição da história graças às receitas recordes e ao grande público, além da realização da tão esperada final entre a Argentina e a Espanha.

Por outro lado, Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, não parou de criticar alguns aspectos da organização, como os horários dos jogos, os intervalos para hidratação, as longas viagens e até mesmo os eventos paralelos ao torneio, considerando alguns deles “surreais”.

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  • O desempenho nas duas etapas suscita preocupações

    Antes da final, surgiu um novo motivo de preocupação para a comissão técnica argentina, depois que a FIFA anunciou que o espetáculo artístico entre os dois tempos duraria 17 minutos, incluindo o tempo de montagem e desmontagem do palco, desmentindo assim as notícias que falavam de uma interrupção de quase meia hora, de acordo com uma reportagem publicada pelo famoso jornal argentino Clarín.

    Apesar da confirmação oficial, Scaloni e sua comissão técnica continuam apreensivos com a possibilidade de o intervalo se prolongar além do anunciado.

    O espetáculo será liderado por Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, e reunirá algumas das figuras mais destacadas do mundo da música. Participarão Madonna, o BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Shakira e Borna Boy, que interpretarão, entre outras canções, “Day Day”, a música tema oficial do campeonato.

    Além disso, participarão do show “Plaza Sesamo”, “The Muppets” e o famoso grupo “PS22”, formado por alunos de uma escola primária de Staten Island, que se apresentará junto com o Coldplay.

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  • Um acontecimento sem precedentes e preocupações na Argentina

    Infantino afirmou: “Enquanto o mundo se une para assistir ao jogo de futebol mais importante da história, este evento sem precedentes celebrará o futebol, a música e os valores que compartilhamos, com o objetivo de deixar um legado que vá além do apito final”.

    A cerimônia de encerramento terá início 90 minutos antes do início da final. Participarão do evento Post Malone, Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Schwarzenegger, Ai Shu Speed e Robbie Williams.

    Mas será que todos esses artistas conseguirão se apresentar no palco em apenas 17 minutos?

    De acordo com o jornal, “a equipe técnica argentina duvida disso. Eles temem que isso represente um risco para os jogadores. Há um precedente na Copa América de 2024, quando Shakira se apresentou no Hard Rock Stadium, em Miami, e prolongou o intervalo para 25 minutos, embora a cantora colombiana tenha permanecido no palco por apenas sete minutos”. 

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  • Advertências médicas e risco de lesões

    O jornal argentino continuou: “É claro que isso pode afetar negativamente o desempenho e aumentar o risco de lesões dos jogadores. Se o período de descanso for tão longo assim, começam a surgir erros técnicos e táticos, a intensidade da pressão na partida diminui e fica difícil manter a concentração, pois o sistema nervoso não está mais em estado de alerta. E não podemos esquecer as limitações no aspecto cognitivo, especialmente no que diz respeito à concentração”, explicou Pedro Flores, professor e pesquisador da Universidade de Colima, ao jornal espanhol “AS”.

    Ele acrescentou: “Os estudos indicam que, com a queda da temperatura corporal, a velocidade de contração muscular se altera. Além disso, diminuem os níveis de oxigênio, o fluxo sanguíneo e a flexibilidade das articulações, o que expõe o atleta ao risco de lesões, cãibras ou espasmos durante a partida”.

    Assim, entre as luzes, a música e as estrelas internacionais, a final entre a Argentina e a Espanha enfrentará um desafio adicional: evitar que o espetáculo ofusque a qualidade da partida.

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