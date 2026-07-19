Alertas médicos e um acontecimento sem precedentes... 17 minutos de pânico para Scaloni diante da Espanha

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), continua ignorando todas as críticas e insistindo em elogiar a Copa do Mundo de 2026, afirmando que esta foi a melhor edição da história graças às receitas recordes e ao grande público, além da realização da tão esperada final entre a Argentina e a Espanha.
Por outro lado, Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, não parou de criticar alguns aspectos da organização, como os horários dos jogos, os intervalos para hidratação, as longas viagens e até mesmo os eventos paralelos ao torneio, considerando alguns deles “surreais”.