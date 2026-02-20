Goal.com
Luis Felipe Gonçalves

O alerta "apocalíptico" de Dorival Júnior sobre o futuro da seleção brasileira em meio a críticas sobre tema polêmico no Brasileirão

Dorival Júnior questiona limite de estrangeiros e critica cenário do futebol brasileiro após vitória do Corinthians

A vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro não foi o único assunto da noite. Em coletiva de imprensa, Dorival Júnior adotou um tom firme e levantou debates importantes sobre o rumo do futebol nacional. O treinador alvinegro fez críticas diretas ao número de estrangeiros nas equipes brasileiras e ainda voltou a falar sobre o uso de gramados sintéticos.

Campeão paulista, da Copa do Brasil e da Supercopa, Dorival alertou que o Brasil pode enfrentar consequências severas no futuro caso não repense algumas decisões estruturais.

    “Futuramente pagaremos um preço muito alto”

    Ao abordar o tema dos estrangeiros, Dorival defendeu que a CBF intervenha na regulamentação atual. Para o técnico, o volume de atletas de fora do país pode prejudicar o desenvolvimento das categorias de base e comprometer uma geração inteira de jogadores brasileiros.

    “Eu também acho que está na hora de intervirmos em relação ao número de estrangeiros em cada equipe brasileira. Nós estamos penalizando uma geração e, futuramente, pagaremos um preço muito alto. Nós não estamos percebendo isso acontecer. A Itália pegou preço altíssimo em duas Copas do Mundo, tendo dificuldade muito grande de classificação nesta terceira”, declarou.

    Ao citar a Itália, Dorival lembrou que a seleção europeia ficou fora das Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar, além de enfrentar dificuldades recentes nas Eliminatórias para o torneio seguinte, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

    O Campeonato Brasileiro de 2026 conta com 131 estrangeiros inscritos, e o regulamento permite que cada clube relacione até nove atletas de fora do país por partida. O Corinthians, por exemplo, possui seis jogadores estrangeiros em seu elenco, como Memphis Depay, craque do Timão. Também está incluso o marroquino Zakaria Labyad, que ainda aguarda regularização.

    Gramado sintético também entra na pauta

    Outro ponto abordado pelo treinador foi o gramado sintético da Arena da Baixada. Após a partida, Rodrigo Garro afirmou que o campo “atenta contra o corpo” dos atletas. Memphis Depay e Neymar também já haviam utilizado as redes sociais para reclamar das condições do estádio.

    Dorival reconheceu que o uso é autorizado pela CBF, mas ressaltou que há uma vantagem significativa para quem está acostumado ao tipo de piso.

    “Se está autorizado pela CBF, ponto, nós não temos que ficar discutindo. Que é vantajoso para quem atua dentro do seu campo, é natural. A vantagem é muito grande. O jogo é muito mais rápido, muito diferente de um gramado natural. Esse é um aspecto”, explicou.

    O técnico ainda comparou o cenário brasileiro com o europeu, onde, segundo ele, o uso de gramados sintéticos já não é amplamente permitido.

    “Em boa parte da Europa já não se permite isso, e nós tínhamos que levar isso em consideração. Estamos sempre na contramão do que vem acontecendo lá fora. Nós temos que estar conscientes daquilo que estamos proporcionando aos nossos profissionais.”

    Dorival relembrou inclusive sua própria experiência enfrentando o Athletico em temporadas anteriores.

    “O Athletico já tem esse campo há um bom tempo. Todos nós sabemos. Eu mesmo já estive a favor do Athletico e sei da vantagem que nós levamos em muitas partidas em razão do desconhecimento do adversário, sabemos como tirar proveito de uma situação como esta.”

    Para o treinador, o debate envolve dois pilares históricos do futebol brasileiro: a revelação de talentos e a qualidade dos gramados em um país de clima predominantemente tropical.

    “Para vocês verem que são dois fatores que, para mim, conflitam muito com aquilo que nós sempre fizemos: revelarmos atletas e termos gramados em condições, por sermos um país tropical. É impossível que isso não aconteça. Na Europa, são 50 dias do ano sem ver sol, e os gramados lá são perfeitos. Não é possível que não possamos atingir um momento como este dentro do nosso país, independente do estado em que estivermos”, finalizou.

    O que vem pela frente?

    Após o triunfo em Curitiba, o Corinthians volta suas atenções ao Campeonato Paulista. O Timão enfrenta a Portuguesa pelas quartas de final, em duelo único no Canindé, no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), valendo vaga na semifinal do estadual.

