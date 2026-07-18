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Além dos boatos... o código 69 aponta que Messi vai ganhar a Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
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Copa do Mundo
L. Messi
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Lionel Messi, capitão da seleção argentina, chega à final da Copa do Mundo de 2026, amanhã, domingo, com uma sequência notável de conquistas com a seleção argentina.

O jornal “AS” informou que Messi venceu as últimas quatro finais que disputou com a camisa da seleção de seu país: a final da Copa do Mundo de 2022, as finais da Copa América de 2021 e 2024, além da final da Finalissima.

No entanto, o caminho para a glória nem sempre foi fácil para o astro argentino, já que ele havia perdido quatro finais consecutivas com a seleção de seu país: as finais da Copa América de 2007, 2015 e 2016, além da final da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha.

Com isso, o histórico de Messi nas finais com a Argentina chega a 4 títulos em 8 partidas, com uma taxa de sucesso de 50%.

Já em relação à sua carreira no futebol, tanto nos clubes quanto na seleção argentina, Messi disputou 43 partidas de final, vencendo 30 delas, o que representa uma taxa de sucesso de 69% — um número que reflete sua grande capacidade de brilhar em partidas decisivas.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Cabala... A obsessão da Argentina em repetir o sucesso

    Messi passou a seguir rigorosamente os hábitos e rituais que, segundo ele, contribuíram para sua conquista da Copa do Mundo no Catar. 

    E mesmo nas redes sociais, ele faz questão de publicar as mesmas mensagens e postagens que usou durante a Copa do Mundo de 2022, com as mesmas palavras, na convicção de que isso o ajuda a recuperar a energia positiva que o levou ao título mundial.

    E toda a seleção argentina seguiu o exemplo de seu capitão, decidindo repetir todos os detalhes que acompanharam seu sucesso nos últimos anos.

    A seleção optou por se hospedar no mesmo hotel que abrigou sua delegação durante a semifinal da Copa América de 2024 contra o Canadá: o “Hilton Short Hills”, no estado de Nova Jersey.

    E isso não se limitou apenas ao hotel, mas incluiu também a hospedagem nos mesmos quartos, a manutenção dos mesmos pares de jogadores nos quartos e o uso dos mesmos números de quarto, incluindo o quarto de Lionel Messi.

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  • messi(C)Getty Images

    Os números de Lionel Messi nas finais

    Messi marcou 35 gols e deu 17 assistências em todas as finais que disputou ao longo de sua carreira, números que comprovam sua presença excepcional nas partidas mais importantes.

    O histórico de Messi com o Barcelona parece ainda mais impressionante, já que ele conquistou 23 títulos em 31 finais disputadas com a camisa do clube catalão.

    Já com a seleção argentina, seus números continuam relativamente menos dominantes; especificamente na Copa do Mundo, sua taxa de sucesso nas finais é de 50%, após ter perdido a final de 2014 para a Alemanha, antes de compensar essa derrota com a conquista do título em 2022.

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