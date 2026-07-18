Lionel Messi, capitão da seleção argentina, chega à final da Copa do Mundo de 2026, amanhã, domingo, com uma sequência notável de conquistas com a seleção argentina.

O jornal “AS” informou que Messi venceu as últimas quatro finais que disputou com a camisa da seleção de seu país: a final da Copa do Mundo de 2022, as finais da Copa América de 2021 e 2024, além da final da Finalissima.

No entanto, o caminho para a glória nem sempre foi fácil para o astro argentino, já que ele havia perdido quatro finais consecutivas com a seleção de seu país: as finais da Copa América de 2007, 2015 e 2016, além da final da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha.

Com isso, o histórico de Messi nas finais com a Argentina chega a 4 títulos em 8 partidas, com uma taxa de sucesso de 50%.

Já em relação à sua carreira no futebol, tanto nos clubes quanto na seleção argentina, Messi disputou 43 partidas de final, vencendo 30 delas, o que representa uma taxa de sucesso de 69% — um número que reflete sua grande capacidade de brilhar em partidas decisivas.