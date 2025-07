Alejandro Gomes Rodriguez: quem é o "Sergio Aguero" da Inglaterra que tenta sobreviver ao caos do Lyon

O jovem de 17 anos vem chamando atenção dentro e fora de seu país com belas atuações — e pode ser uma próxima joia do esporte

A campanha da Inglaterra no Europeu Sub-17 terminou precocemente com uma decepcionante eliminação na fase de grupos — mas isso passou longe de ser culpa do atacante Alejandro Gomes Rodriguez. O centroavante do Lyon foi o único nome do setor ofensivo que realmente apareceu nos dois primeiros jogos da competição e terminou o torneio com quatro gols em três partidas.

Apesar das dificuldades coletivas, há otimismo em relação à geração, que conta com nomes como Max Dowman (Arsenal), Harry Gray (Leeds) e Rio Ngumoha (Liverpool). Ainda assim, foi Rodriguez quem deixou o torneio de cabeça erguida.

No entanto, não há garantias de que ele seguirá representando a Inglaterra no futuro: o jogador ainda pode optar por defender Venezuela ou Portugal. Ele, afinal, já tomou a decisão de deixar a casa da família em Hampshire para tentar a sorte na França — em busca de acelerar sua carreira.

Mas quem é, afinal, Alejandro Gomes Rodriguez? E por que ele correspondeu às expectativas neste meio de ano, enquanto seus companheiros decepcionaram? A GOAL explica.