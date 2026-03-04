Getty Images Sport
Alejandro Garnacho enfrenta “uma situação muito difícil” em sua vida pessoal, enquanto o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, defende o ponta após vaias
Rosenior sugere que os fãs não conhecem o quadro completo
O técnico do Chelsea expressou sua perplexidade com o tratamento dado ao seu jovem astro, sugerindo que os torcedores muitas vezes formam opiniões precipitadas sem conhecer toda a história. Rosenior ficou impressionado com a maneira como o ponta lidou com o recente período fora do time titular, elogiando sua conduta profissional nos bastidores. No entanto, embora ele tenha se mantido profissional em campo, o técnico deu a entender que desafios significativos fora do campo de futebol testaram a determinação do argentino nas últimas semanas.
Garnacho “batendo à porta para começar”
Antes da viagem ao Villa Park, Rosenior destacou a maturidade que Garnacho demonstrou durante um período de turbulência pessoal. “Garna é um jogador excepcional”, disse Rosenior. “Gostei muito da sua reação ao não ser titular neste período. Ele tem treinado muito bem. Garna colocou-se numa posição muito boa nas últimas semanas e está mais do que pronto para ser titular. Temos que levar em conta que Garna tem 21 anos. Ele tem uma habilidade enorme. Ele tem um potencial enorme.”
O chefe do Blues revelou ainda o quanto o jogador tem carregado em segredo, incluindo um incidente em que ele priorizou as obrigações do clube antes de lidar com um assunto familiar. Rosenior afirmou: “Ele também passou por uma situação muito difícil na vida recentemente. Em vez de me contar sobre isso, ele quis se apresentar para um jogo e me contou depois do jogo que precisava voltar para casa. As pessoas fazem julgamentos com base na aparência. Garna é um jogador com um caráter muito bom, que se esforça muito todos os dias nos treinos, e sei que, no final, sua qualidade vai se mostrar de forma consistente.”
Respondendo às provocações em Stamford Bridge
Apesar de seu talento óbvio, Garnacho tem enfrentado uma atmosfera hostil por parte dos torcedores rivais e, às vezes, até mesmo de parte da torcida da casa. Rosenior acredita que grande parte da negatividade decorre de uma compreensão superficial do jogador. Quando questionado sobre o motivo pelo qual o ponta é alvo de críticas, o técnico do Blues respondeu: “Porque as pessoas julgam os livros pela capa. Eu me baseio apenas no que sei sobre alguém, e não no que ouvi sobre essa pessoa ou na forma como ela é vista.” Ele também negou categoricamente as sugestões de que o jogador tem tendência a simular faltas quando questionado se Garnacho era culpado de simular, respondendo com um firme: “Não.”
O técnico acrescentou que as vaias devem ser vistas como um elogio indireto ao jogador, mesmo que a natureza pessoal das críticas seja difícil de engolir. “Não entendo. Não entendo por que isso acontece”, acrescentou Rosenior. “Talvez seja porque ele pode ser uma grande ameaça. Jogar por um clube como o Chelsea traz isso junto. Você tem que superar isso e não dar atenção. Essa é a melhor maneira, na minha opinião. Não acho que você deva usar isso como combustível. Sua motivação deve estar lá de qualquer maneira para ter um bom desempenho. Não é algo sobre o qual conversamos. Tivemos muitas conversas, mas os torcedores adversários vaiando você normalmente significa que você é uma ameaça para o adversário. Tudo o que Garna precisa fazer é continuar trabalhando muito, porque sua habilidade não está em questão.”
Mudanças forçadas em meio a um pesadelo disciplinar
O retorno de Garnacho aos holofotes ocorre em um momento em que o Chelsea está desesperado por inspiração no ataque. Rosenior está atualmente lidando com uma crise disciplinar que levou à expulsão de Pedro Neto aos 70 minutos no Emirates Stadium durante a recente derrota para o Arsenal. Com Neto suspenso e os companheiros de ataque Estevao e Jamie Gittens ainda fora de ação, o cenário está pronto para o argentino provar que seus críticos estão errados na região de West Midlands na noite de quarta-feira.
A vaga na escalação titular oferece a Garnacho sua primeira partida como titular desde a vitória na FA Cup sobre o Hull City no mês passado. Enquanto o ponta busca recuperar sua melhor forma, o time como um todo está sob pressão para melhorar seu desempenho após acumular nove cartões vermelhos nesta temporada. Rosenior já alertou seus jogadores que seu fraco histórico disciplinar será o “fator que custará caro” na corrida pela classificação para as competições europeias, tornando a abordagem equilibrada de Garnacho ainda mais vital para a reta final.
