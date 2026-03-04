Alejandro Garnacho enfrenta “uma situação muito difícil” em sua vida pessoal, enquanto o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, defende o ponta após vaias

Apesar de seu talento óbvio, Garnacho tem enfrentado uma atmosfera hostil por parte dos torcedores rivais e, às vezes, até mesmo de parte da torcida da casa. Rosenior acredita que grande parte da negatividade decorre de uma compreensão superficial do jogador. Quando questionado sobre o motivo pelo qual o ponta é alvo de críticas, o técnico do Blues respondeu: “Porque as pessoas julgam os livros pela capa. Eu me baseio apenas no que sei sobre alguém, e não no que ouvi sobre essa pessoa ou na forma como ela é vista.” Ele também negou categoricamente as sugestões de que o jogador tem tendência a simular faltas quando questionado se Garnacho era culpado de simular, respondendo com um firme: “Não.”

O técnico acrescentou que as vaias devem ser vistas como um elogio indireto ao jogador, mesmo que a natureza pessoal das críticas seja difícil de engolir. “Não entendo. Não entendo por que isso acontece”, acrescentou Rosenior. “Talvez seja porque ele pode ser uma grande ameaça. Jogar por um clube como o Chelsea traz isso junto. Você tem que superar isso e não dar atenção. Essa é a melhor maneira, na minha opinião. Não acho que você deva usar isso como combustível. Sua motivação deve estar lá de qualquer maneira para ter um bom desempenho. Não é algo sobre o qual conversamos. Tivemos muitas conversas, mas os torcedores adversários vaiando você normalmente significa que você é uma ameaça para o adversário. Tudo o que Garna precisa fazer é continuar trabalhando muito, porque sua habilidade não está em questão.”