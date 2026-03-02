Alan Shearer defende o Arsenal em relação aos gols em jogadas ensaiadas e acredita que o time VAI conquistar o título da Premier League após a vitória sobre o Chelsea

Essa estatística tem sido alvo de críticas por parte daqueles que sugerem que os jogadores de Arteta carecem de fluidez no ataque. No entanto, Shearer foi rápido em descartar tais preocupações. Falando no podcast The Rest Is Football, via Metro, ele disse: “Sim, talvez eu concordasse com isso [a sugestão de que o Arsenal precisa melhorar do ponto de vista ofensivo]. Mas eu prefiro, obviamente, continuar na posição deles. Se eles ganharem todos os jogos, então eles ganham. Assim como o City, eu acho, mas não estou muito preocupado com isso. Acho que o mais importante é que eles encontrem uma maneira. Eles encontraram uma maneira contra o Chelsea, não foram brilhantes, mas suas jogadas ensaiadas fizeram a diferença novamente e não há nada de errado nisso.”

À medida que a pressão se intensifica no topo da tabela, Shearer reconheceu que os jogadores estão sentindo o peso de uma disputa acirrada pelo título. A vitória sobre o Chelsea esteve longe de ser uma aula magistral, mas a lenda do Newcastle acredita que a resistência mental é agora mais importante do que o desempenho. “Eles vão ficar nervosos, vão ficar ansiosos por causa da pressão que estão sofrendo”, disse Shearer. “Eles são humanos, eu já passei por isso, e é uma tarefa enorme, é difícil mental e fisicamente. Isso te esgota.”

Comparando a era atual com sua própria campanha vitoriosa pelo título com o Blackburn Rovers, Shearer sugeriu que as estrelas modernas enfrentam um fardo psicológico ainda maior devido à era digital. Ele acrescentou: “Não importa quem ou o que você é, e agora é pior do que era na década de 1990, quando vencemos pela primeira vez no Blackburn, por causa do barulho nas redes sociais e tudo mais. Nós realmente não tínhamos isso e ainda assim era muito difícil naquela época. Eu entendo que eles não serão perfeitos, mas estão em uma posição realmente forte e ainda acho que vão seguir em frente e conseguir.”