Alan Shearer defende o Arsenal em relação aos gols em jogadas ensaiadas e acredita que o time VAI conquistar o título da Premier League após a vitória sobre o Chelsea
Os reis das jogadas ensaiadas voltam a atacar e afundam o Chelsea
A vitória foi uma prova da qualidade do Arsenal em jogadas ensaiadas, com William Saliba e Jurrien Timber marcando de cabeça após cobranças de escanteio. Esses gols levaram o Arsenal a um total impressionante de 16 gols marcados em escanteios nesta temporada, o maior número alcançado por qualquer time em uma única campanha da Premier League.
Shearer aposta no Arsenal para chegar até o fim
Essa estatística tem sido alvo de críticas por parte daqueles que sugerem que os jogadores de Arteta carecem de fluidez no ataque. No entanto, Shearer foi rápido em descartar tais preocupações. Falando no podcast The Rest Is Football, via Metro, ele disse: “Sim, talvez eu concordasse com isso [a sugestão de que o Arsenal precisa melhorar do ponto de vista ofensivo]. Mas eu prefiro, obviamente, continuar na posição deles. Se eles ganharem todos os jogos, então eles ganham. Assim como o City, eu acho, mas não estou muito preocupado com isso. Acho que o mais importante é que eles encontrem uma maneira. Eles encontraram uma maneira contra o Chelsea, não foram brilhantes, mas suas jogadas ensaiadas fizeram a diferença novamente e não há nada de errado nisso.”
À medida que a pressão se intensifica no topo da tabela, Shearer reconheceu que os jogadores estão sentindo o peso de uma disputa acirrada pelo título. A vitória sobre o Chelsea esteve longe de ser uma aula magistral, mas a lenda do Newcastle acredita que a resistência mental é agora mais importante do que o desempenho. “Eles vão ficar nervosos, vão ficar ansiosos por causa da pressão que estão sofrendo”, disse Shearer. “Eles são humanos, eu já passei por isso, e é uma tarefa enorme, é difícil mental e fisicamente. Isso te esgota.”
Comparando a era atual com sua própria campanha vitoriosa pelo título com o Blackburn Rovers, Shearer sugeriu que as estrelas modernas enfrentam um fardo psicológico ainda maior devido à era digital. Ele acrescentou: “Não importa quem ou o que você é, e agora é pior do que era na década de 1990, quando vencemos pela primeira vez no Blackburn, por causa do barulho nas redes sociais e tudo mais. Nós realmente não tínhamos isso e ainda assim era muito difícil naquela época. Eu entendo que eles não serão perfeitos, mas estão em uma posição realmente forte e ainda acho que vão seguir em frente e conseguir.”
Arteta reflete sobre um clássico londrino “de verdade”
Arteta não tinha ilusões quanto à dificuldade da tarefa que sua equipe enfrentava contra os detentores da Copa do Mundo de Clubes. Apesar de um início dominante, o espanhol admitiu que sua equipe teve que sofrer para conquistar a vitória, especialmente depois que o Chelsea ficou com 10 jogadores após a expulsão de Pedro Neto. “Um verdadeiro clássico londrino”, disse Arteta aos repórteres. “Esperávamos isso devido à qualidade do adversário, devido à qualidade individual que eles têm e porque já jogamos contra eles quatro vezes, então sabemos como eles são bons e difíceis de enfrentar. Depois de começarmos o jogo tão bem, o primeiro tempo foi muito, muito dominante. Acho que a diferença e o placar deveriam ter sido maiores. Mas estávamos 1 a 1 [no intervalo], então o jogo continuava.”
O técnico do Arsenal revelou ainda que se inspirou na vitória da semana anterior sobre o Tottenham durante a conversa com a equipe no intervalo. Arteta acrescentou: “Lembrei-lhes que estávamos exatamente na mesma posição contra o Spurs há sete dias naquele vestiário. Eles disseram: ‘Olha o que aconteceu no segundo tempo, então vamos fazer isso de novo, mas provavelmente teremos que passar por alguns momentos difíceis para garantir a vitória’.' Certamente fizemos isso. Aproveitamos o momento para marcar o segundo gol e, após o cartão vermelho, todos esperávamos um resultado muito diferente nos últimos minutos. Mas não conseguimos controlar e dominar essa situação tão bem quanto queríamos. Além disso, o Chelsea fez coisas muito, muito boas nesse período e precisamos do David [Raya] para ganhar o jogo.”
Supremacia nas jogadas ensaiadas e o caminho a seguir
O domínio do Arsenal nos escanteios está se tornando histórico, com o clube agora igualando o recorde da Premier League de mais gols de escanteio em uma única campanha. Sua eficiência os ajudou a derrubar times que empregam bloqueios baixos contra eles e, com nove jogos restantes, os Gunners estão prestes a estabelecer uma nova marca histórica de produtividade em bolas paradas, uma arma que pode fazer a diferença na disputa pelo título com o City.
O Arsenal tem pouco tempo para comemorar sua última vitória no clássico, pois se prepara para uma viagem a Brighton no meio da semana, um confronto que promete ser outro teste difícil. A equipe de Pep Guardiola continua logo atrás, depois de derrotar o Leeds no sábado e permanecer a uma distância alcançável. À medida que o “barulho” mencionado por Shearer continua a crescer, o time de Arteta sabe que os resultados sempre prevalecerão sobre o estilo nesta fase da temporada.
