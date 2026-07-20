Alajbegovic, forte desaceleração da Atalanta: Fiorentina e Milan voltam à disputa

Parecia que estava tudo certo, mas não é bem assim. Pelo menos, não ainda. Kerim Alajbegovic, talentoso meia-atacante ou ponta bósnio nascido em 2007, que derrotou a Itália na repescagem da Copa do Mundo em março passado, estava a um passo de assinar com a Atalanta, mas agora a ida para Bergamo não é mais tão certa. O futuro do jogador de 18 anos ainda está por se definir.





Mercado de transferências da Roma: será que um grande jogador do Milan pode chegar? O que indicam as cotações das casas de apostas