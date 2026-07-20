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grafica Alajbegovic milan 2026Getty Images

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Alajbegovic, forte desaceleração da Atalanta: Fiorentina e Milan voltam à disputa

Fiorentina
Atalanta
Milan

O clube de Bergamo parecia estar a um passo de fechar a negociação, mas as exigências do Bayer Leverkusen e a vontade do jogador bósnio podem mudar o panorama.

Parecia que estava tudo certo, mas não é bem assim. Pelo menos, não ainda. Kerim Alajbegovic, talentoso meia-atacante ou ponta bósnio nascido em 2007, que derrotou a Itália na repescagem da Copa do Mundo em março passado, estava a um passo de assinar com a Atalanta, mas agora a ida para Bergamo não é mais tão certa. O futuro do jogador de 18 anos ainda está por se definir.


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  • A ALTA EXIGÊNCIA DO BAYER E O RETORNO DA FIORENTINA

    As negociações entre Cristiano Giuntoli e o Bayer Leverkusen, de fato, sofreram uma forte desaceleração devido à avaliação do jogador, fixada em cerca de 30 milhões de euros mais bônus. Uma situação que pode reabrir as possibilidades: segundo a Radio Bruno, a Fiorentina, que nas últimas semanas havia demonstrado grande interesse, agora acompanha atentamente os desdobramentos do mercado, já que Fabio Paratici tem em vista uma contratação importante para a lateral e o jogador canhoto, que pode atuar pela direita, desperta bastante interesse. A Viola tem se mostrado, até agora, a protagonista absoluta do mercado de transferências para reforços e pode, sem problemas, arcar com o custo de Alajbegovic.



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  • ATENÇÃO AO MILAN

    Mas não é só a Fiorentina; o Milan também está de olho. Após as contratações de Cissè, Gonçalo Ramos e Mario Gila, a ideia de fazer frente à Atalanta está bem presente: o principal alvo continua sendo Konstantinos Karetsas, nascido em 2007, com passaporte grego, do Genk, mas Zlatan Ibrahimovic falou explicitamente sobre o bósnio, que vem chamando a atenção desde o início do verão. Caso o Milan entre na disputa, o peso histórico e o prestígio do clube sempre podem fazer a diferença, sobretudo no que diz respeito à disposição do jogador.

  • INSIDIA PREMIER

    Kerim Alajbegovic também aceitou a proposta da Atalanta, mas o Bayer Leverkusen, que o contratou definitivamente nas últimas semanas vindo do Salzburgo, pede 30 milhões de euros: é preciso ficar atento também a possíveis surpresas da Premier League, já que vários clubes solicitaram informações.

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