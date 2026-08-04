Arfsten se tornou o terceiro jogador da USMNT no elenco do Middlesbrough, e todos eles têm ligações com Columbus.

Morris se juntou ao clube em 2024 e se tornou uma das peças mais importantes do Boro, ajudando a levar a equipe ao playoff de promoção na última temporada. No fim, eles ficaram pelo caminho na final, garantindo a permanência na Championship nesta temporada.

Para seguir na busca por uma vaga na Premier League, o clube foi ao mercado recentemente e contratou Berhalter, vindo do Vancouver Whitecaps. O contrato de Berhalter estava previsto para expirar no inverno, mas o Boro conseguiu assegurar seus serviços neste verão por uma taxa de cerca de US$ 2 milhões.

"Aidan, especialmente, tem me contado sobre o estilo de jogo, a cultura do clube e a torcida daqui", disse Arfsten. "Ter Aidan e Seb aqui vai tornar a adaptação mais fácil, porque é sempre algo importante assinar com um novo clube.

"Estou animado para ter um novo desafio e ansioso para começar."