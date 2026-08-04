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United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Ala da seleção dos Estados Unidos e do Columbus Crew, Max Arfsten conclui transferência de US$ 7,5 milhões para o Middlesbrough

Mercado da bola
Estados Unidos da América
M. Arfsten
Columbus Crew
Major League Soccer
Middlesbrough
Championship

O Middlesbrough finalizou um acordo para contratar o defensor do Columbus Crew e da seleção masculina dos Estados Unidos, Max Arfsten. Fontes disseram à GOAL na semana passada que o negócio vale até US$ 7,5 milhões. A ida para o clube da Championship fará Arfsten se juntar aos companheiros de seleção Sebastian Berhalter e Aidan Morris, ambos também revelados pelo Crew.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A transferência

    Para contratar Arfsten, o Middlesbrough pagará ao Crew uma taxa de até US$ 7,5 milhões, disseram fontes à GOAL, com esse valor também incluindo adicionais e bônus. O Crew, por sua vez, ficará com uma cláusula de venda futura.

    O Boro vinha tentando a contratação de Arfsten havia algum tempo antes de fechar o negócio. O clube buscou o defensor/ala de 25 anos no verão passado, enquanto o Toulouse, da França, também fez uma proposta para contratar Arfsten em 2025.

    • Publicidade

  • O que foi dito

     “Estou muito empolgado por estar aqui e quero fazer tudo o que puder para deixar esta torcida orgulhosa”, disse Arfsten em comunicado. “Quando ouvi sobre as ambições do clube, como eles são como pessoas e a direção que o clube está tomando, isso me intrigou.

    “Já venho querendo vir para cá há algum tempo, e agora mal posso esperar para treinar com a equipe e começar com tudo.”

  • imago-sport-1075444205.jpgIcon Sportswire

    Vínculos americanos

    Arfsten se tornou o terceiro jogador da USMNT no elenco do Middlesbrough, e todos eles têm ligações com Columbus.

    Morris se juntou ao clube em 2024 e se tornou uma das peças mais importantes do Boro, ajudando a levar a equipe ao playoff de promoção na última temporada. No fim, eles ficaram pelo caminho na final, garantindo a permanência na Championship nesta temporada.

    Para seguir na busca por uma vaga na Premier League, o clube foi ao mercado recentemente e contratou Berhalter, vindo do Vancouver Whitecaps. O contrato de Berhalter estava previsto para expirar no inverno, mas o Boro conseguiu assegurar seus serviços neste verão por uma taxa de cerca de US$ 2 milhões.

    "Aidan, especialmente, tem me contado sobre o estilo de jogo, a cultura do clube e a torcida daqui", disse Arfsten. "Ter Aidan e Seb aqui vai tornar a adaptação mais fácil, porque é sempre algo importante assinar com um novo clube.

    "Estou animado para ter um novo desafio e ansioso para começar."

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  • 2026 MLS All-Star Game presented by ChimeGetty Images Sport

    A carreira de Arfsten até agora

    Arfsten se desenvolveu e se tornou um dos melhores alas da MLS nos últimos anos, sendo selecionado para o All-Star em cada um dos últimos dois verões. Originalmente escolhido pelo Crew no Draft da MLS de 2023, a ascensão de Arfsten o levou a estrear pela seleção dos Estados Unidos em 2025. Desde então, ele fez 21 partidas e integrou o elenco da equipe na Copa do Mundo. Ele jogou uma partida no torneio deste verão, saindo do banco contra a Bélgica.

  • O que vem a seguir?

    O Middlesbrough iniciará os compromissos oficiais com uma partida da Copa da Liga Inglesa contra o Wrexham em 7 de agosto, antes de a temporada da Championship começar em 15 de agosto contra o Lincoln City.