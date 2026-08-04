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Ala da seleção dos Estados Unidos e do Columbus Crew, Max Arfsten conclui transferência de US$ 7,5 milhões para o Middlesbrough
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A transferência
Para contratar Arfsten, o Middlesbrough pagará ao Crew uma taxa de até US$ 7,5 milhões, disseram fontes à GOAL, com esse valor também incluindo adicionais e bônus. O Crew, por sua vez, ficará com uma cláusula de venda futura.
O Boro vinha tentando a contratação de Arfsten havia algum tempo antes de fechar o negócio. O clube buscou o defensor/ala de 25 anos no verão passado, enquanto o Toulouse, da França, também fez uma proposta para contratar Arfsten em 2025.
O que foi dito
“Estou muito empolgado por estar aqui e quero fazer tudo o que puder para deixar esta torcida orgulhosa”, disse Arfsten em comunicado. “Quando ouvi sobre as ambições do clube, como eles são como pessoas e a direção que o clube está tomando, isso me intrigou.
“Já venho querendo vir para cá há algum tempo, e agora mal posso esperar para treinar com a equipe e começar com tudo.”
- Icon Sportswire
Vínculos americanos
Arfsten se tornou o terceiro jogador da USMNT no elenco do Middlesbrough, e todos eles têm ligações com Columbus.
Morris se juntou ao clube em 2024 e se tornou uma das peças mais importantes do Boro, ajudando a levar a equipe ao playoff de promoção na última temporada. No fim, eles ficaram pelo caminho na final, garantindo a permanência na Championship nesta temporada.
Para seguir na busca por uma vaga na Premier League, o clube foi ao mercado recentemente e contratou Berhalter, vindo do Vancouver Whitecaps. O contrato de Berhalter estava previsto para expirar no inverno, mas o Boro conseguiu assegurar seus serviços neste verão por uma taxa de cerca de US$ 2 milhões.
"Aidan, especialmente, tem me contado sobre o estilo de jogo, a cultura do clube e a torcida daqui", disse Arfsten. "Ter Aidan e Seb aqui vai tornar a adaptação mais fácil, porque é sempre algo importante assinar com um novo clube.
"Estou animado para ter um novo desafio e ansioso para começar."
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A carreira de Arfsten até agora
Arfsten se desenvolveu e se tornou um dos melhores alas da MLS nos últimos anos, sendo selecionado para o All-Star em cada um dos últimos dois verões. Originalmente escolhido pelo Crew no Draft da MLS de 2023, a ascensão de Arfsten o levou a estrear pela seleção dos Estados Unidos em 2025. Desde então, ele fez 21 partidas e integrou o elenco da equipe na Copa do Mundo. Ele jogou uma partida no torneio deste verão, saindo do banco contra a Bélgica.
O que vem a seguir?
O Middlesbrough iniciará os compromissos oficiais com uma partida da Copa da Liga Inglesa contra o Wrexham em 7 de agosto, antes de a temporada da Championship começar em 15 de agosto contra o Lincoln City.
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