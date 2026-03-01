Al-Nassr divulga atualização sobre a lesão de Cristiano Ronaldo após o astro português sair mancando da vitória na Liga Profissional Saudita

A leitura tática do jogo pelo técnico provou ser inspirada, já que o Al-Nassr finalmente quebrou a resistência do Al-Fayha aos 72 minutos, com Sadio Mane. Pouco depois, o chute de João Félix ricocheteou no goleiro para completar a virada, antes de Abdullah Al-Hamdan aumentar o sofrimento dos anfitriões com o terceiro gol. Jesus observou que havia previsto que os anfitriões iriam enfraquecer fisicamente à medida que o tempo passava. “Foi uma vitória importante. O jogo foi difícil, como eu havia avisado aos jogadores antes. No segundo tempo, facilitamos as coisas para nós mesmos e conseguimos virar o resultado.”

O banco do técnico desempenhou um papel fundamental na conquista dos três pontos, com os substitutos causando um impacto tangível no andamento da partida.

“Eu sabia que o Al-Fayha entraria no segundo tempo com menos capacidade física e não conseguiria acompanhar o nosso ritmo. Foi isso que exploramos da melhor maneira”, revelou. “Como técnico, meu trabalho é ler os detalhes do jogo com precisão e fazer as substituições certas no momento certo. Mas isso também requer ter jogadores que possam decidir o jogo e fazer a diferença.”