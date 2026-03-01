Getty Images Sport
Al-Nassr divulga atualização sobre a lesão de Cristiano Ronaldo após o astro português sair mancando da vitória na Liga Profissional Saudita
Uma noite frustrante para a estrela portuguesa
O veterano internacional português passou por uma noite frustrante antes de sua saída prematura. No início da partida, o Al-Nassr recebeu um pênalti controverso depois que Mohamed Simakan caiu após um contato mínimo. No entanto, Ronaldo, que normalmente é infalível aos 11 metros, chutou mal o pênalti, mandando a bola para fora, à esquerda do gol. As coisas pioraram para os visitantes quando o Al-Fayha, de Chris Smalling, assumiu a liderança de surpresa pouco antes do intervalo, com um gol contra de Abdulelah Al-Amri. O ataque ineficaz do Al-Nassr teve dificuldades para encontrar uma brecha na defesa resoluta dos anfitriões durante grande parte da noite, deixando o líder do campeonato à beira de uma derrota custosa.
Jesus minimiza preocupações com lesão de Ronaldo
Em declarações à imprensa após o apito final, Jesus foi categórico ao afirmar que a saída de Ronaldo foi uma medida preventiva e não uma resposta a uma lesão grave ou distensão muscular. O experiente técnico explicou que a decisão de substituir seu craque foi baseada no gerenciamento de sua carga de trabalho durante um período de alta intensidade da temporada, afirmando em sua coletiva de imprensa pós-jogo: “Ele sentiu fadiga muscular. Depois que fizemos 2 a 1, não quis arriscar e o substituí. A equipe médica avaliará sua condição, mas o que ele sentiu foi apenas fadiga muscular.”
Reviravolta no segundo tempo
A leitura tática do jogo pelo técnico provou ser inspirada, já que o Al-Nassr finalmente quebrou a resistência do Al-Fayha aos 72 minutos, com Sadio Mane. Pouco depois, o chute de João Félix ricocheteou no goleiro para completar a virada, antes de Abdullah Al-Hamdan aumentar o sofrimento dos anfitriões com o terceiro gol. Jesus observou que havia previsto que os anfitriões iriam enfraquecer fisicamente à medida que o tempo passava. “Foi uma vitória importante. O jogo foi difícil, como eu havia avisado aos jogadores antes. No segundo tempo, facilitamos as coisas para nós mesmos e conseguimos virar o resultado.”
O banco do técnico desempenhou um papel fundamental na conquista dos três pontos, com os substitutos causando um impacto tangível no andamento da partida.
“Eu sabia que o Al-Fayha entraria no segundo tempo com menos capacidade física e não conseguiria acompanhar o nosso ritmo. Foi isso que exploramos da melhor maneira”, revelou. “Como técnico, meu trabalho é ler os detalhes do jogo com precisão e fazer as substituições certas no momento certo. Mas isso também requer ter jogadores que possam decidir o jogo e fazer a diferença.”
A disputa pelo título saudita esquenta
A vitória coloca o Al-Nassr dois pontos acima do Al-Ahli na classificação da Liga Profissional Saudita, com o Al-Hilal ficando mais um ponto atrás, embora a condição física do ex-jogador do Real Madrid continue sendo acompanhada de perto antes dos próximos jogos. Embora a falha de Ronaldo na cobrança do pênalti tenha proporcionado um raro momento de vulnerabilidade, a capacidade da equipe de garantir a vitória em sua ausência nos minutos finais sugere uma maturidade crescente dentro do elenco, que busca títulos em várias frentes nesta temporada.
