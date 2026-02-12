AFP
Al-Ittihad de olho em estrela do Real Madrid avaliada em € 60 milhões após perder N'Golo Kante para o Fenerbahçe
Gigantes sauditas buscam substituto francês para Kanté
O mercado de transferências da Saudi Pro League está se preparando para mais um verão bombástico, com o Al-Ittihad liderando a corrida. O clube sediado em Jeddah se viu com uma lacuna significativa no meio-campo após a saída de N'Golo Kante. O veterano francês, que foi uma contratação de destaque para a liga, encurtou sua estadia no Oriente Médio para se juntar ao Fenerbahçe, na Turquia, depois que o acordo inicialmente fracassou.
A saída de Kante deixa o Al-Ittihad sem seu comandante no meio-campo, e a diretoria do clube não está perdendo tempo para identificar um sucessor. Segundo relatos, eles estão de olho em um jogador que não é apenas compatriota de Kante, mas também amplamente considerado um dos melhores jovens meio-campistas do planeta: Camavinga, do Real Madrid.
O clube está procurando um nome de peso para tranquilizar os torcedores de que sua ambição continua intacta. Substituir um vencedor da Copa do Mundo por um dos talentos mais empolgantes do futebol europeu certamente enviaria uma mensagem aos seus rivais, Al-Hilal e Al-Nassr.
A batalha de Camavinga por minutos no Bernabéu
Embora tirar um jogador do calibre de Camavinga do Real Madrid pareça uma tarefa impossível no papel, o Al-Ittihad acredita que há uma brecha a ser explorada. Desde que chegou do Rennes em 2021, Camavinga conquistou todos os troféus disponíveis no futebol de clubes, incluindo a Liga dos Campeões e a La Liga. No entanto, seu status individual dentro do time continua sendo um ponto de discórdia.
O jogador de 23 anos tem sido frequentemente alternado entre o time titular e o banco, uma situação que persistiu durante as passagens de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e agora do atual técnico Álvaro Arbeloa. Com Arbeloa assumindo o comando apenas em janeiro, após a demissão de Alonso, a hierarquia no Real Madrid ainda está em transição. A forte concorrência no meio-campo, com Aurelien Tchouameni, Federico Valverde e Jude Bellingham, significa que Camavinga nem sempre é o primeiro nome na escalação, tendo sido titular em apenas nove jogos da La Liga nesta temporada e três da Liga dos Campeões.
Além disso, sua versatilidade às vezes tem sido uma maldição, com o francês frequentemente sendo escalado como lateral-esquerdo improvisado, em vez de sua posição preferida no meio-campo central. O Al-Ittihad espera que a promessa de ser a estrela indiscutível da equipe, jogando em sua posição preferida todas as semanas, possa convencer o jogador.
Al-Ittihad prepara pacote financeiro massivo
Para concretizar o negócio, o Al-Ittihad está supostamente pronto para fazer uma oferta considerável para testar a determinação do Real Madrid. Embora o jogador seja avaliado em pelo menos € 60 milhões, o clube saudita tem recursos para pagar uma taxa de transferência que chamaria a atenção do presidente Florentino Perez.
Mais importante ainda, eles estão preparados para oferecer a Camavinga um salário que superaria em muito seus ganhos atuais na Espanha. A estratégia é semelhante à que atraiu Gabri Veiga para o Al-Ahli em 2023: visar talentos mais jovens e de elite, em vez de apenas veteranos em busca de um último salário.
O Real Madrid, por sua vez, está protegido por um contrato que vai até 2029 e uma cláusula de rescisão fixada em € 1 bilhão. No entanto, como visto em janelas anteriores, se um jogador expressa um desejo genuíno de sair e a oferta é justa, o gigante espanhol tem uma política de não manter jogadores insatisfeitos contra sua vontade.
A posição do Real Madrid sobre a futura estrela do meio-campo
A possível saída de Camavinga seria, no entanto, um choque para o sistema do Bernabéu. O clube passou anos a construir um meio-campo concebido para dominar durante uma década, dando continuidade ao lendário trio formado por Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric. Camavinga é um pilar importante desse plano de sucessão.
No entanto, a reportagem sugere que o Al-Ittihad está falando sério e é persistente. Se Camavinga sentir que seu desenvolvimento está estagnado devido à rotação, ou se ficar frustrado por ser utilizado na defesa, a janela de transferências do verão pode se tornar um período de teste para a determinação do Real Madrid.
Por enquanto, Camavinga continua sendo jogador do Real Madrid, mas com a saída de Kanté e o Al-Ittihad armado com um orçamento ilimitado e uma vaga a ser preenchida, os rumores em torno do futuro do francês provavelmente não vão se acalmar tão cedo.
