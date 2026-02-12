Al-Ittihad de olho em estrela do Real Madrid avaliada em € 60 milhões após perder N'Golo Kante para o Fenerbahçe

O mercado de transferências da Saudi Pro League está se preparando para mais um verão bombástico, com o Al-Ittihad liderando a corrida. O clube sediado em Jeddah se viu com uma lacuna significativa no meio-campo após a saída de N'Golo Kante. O veterano francês, que foi uma contratação de destaque para a liga, encurtou sua estadia no Oriente Médio para se juntar ao Fenerbahçe, na Turquia, depois que o acordo inicialmente fracassou.

A saída de Kante deixa o Al-Ittihad sem seu comandante no meio-campo, e a diretoria do clube não está perdendo tempo para identificar um sucessor. Segundo relatos, eles estão de olho em um jogador que não é apenas compatriota de Kante, mas também amplamente considerado um dos melhores jovens meio-campistas do planeta: Camavinga, do Real Madrid.

O clube está procurando um nome de peso para tranquilizar os torcedores de que sua ambição continua intacta. Substituir um vencedor da Copa do Mundo por um dos talentos mais empolgantes do futebol europeu certamente enviaria uma mensagem aos seus rivais, Al-Hilal e Al-Nassr.