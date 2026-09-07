O futuro de Alisson Becker será um dos principais assuntos que aguardam o novo diretor esportivo, já que o contrato do goleiro brasileiro com o Liverpool se encerra ao fim da atual temporada.

Apesar do interesse da Juventus em contratar Alisson durante a janela de transferências de verão, o Liverpool não estava disposto a abrir mão de seu goleiro, que ainda representa a primeira opção indiscutível tanto para a diretoria do clube quanto para a comissão técnica.

Iraola também o escolheu como um dos vice-capitães, e o goleiro de 33 anos foi titular em todas as três partidas do time no Campeonato até agora, embora ainda não tenha atingido o seu melhor nível habitual.

O Liverpool tem algumas outras opções na posição de goleiro, mas Giorgi Mamardashvili ainda não apresentou até o momento o nível que transmita total tranquilidade, enquanto o clube aguarda a chegada do jovem goleiro Luka Bruggemans, de 18 anos, vindo do Genk no próximo verão, em uma transferência cujo valor pode chegar a 30 milhões de libras esterlinas.

Ainda assim, será difícil olhar para Bruggemans como um goleiro capaz de assumir a responsabilidade do time principal de forma imediata.

Alisson é um dos principais jogadores da última geração dourada do Liverpool, depois de ter contribuído para a conquista de dois títulos da Premier League e da Liga dos Campeões da Europa, e por isso caberá ao novo diretor esportivo tomar uma decisão de enorme importância a respeito da tentativa de prolongar sua permanência em Anfield por pelo menos mais uma temporada.

O caso de Virgil van Dijk não é menos importante, já que o contrato do capitão do time também se encerra no próximo verão.

Com a saída de vários elementos de liderança, à frente deles Mohamed Salah e Andy Robertson ao fim da temporada passada, o Liverpool passou a ter uma necessidade ainda maior de experiência dentro do vestiário, o que torna a perda de Alisson e Van Dijk juntos na mesma janela de transferências um grande risco.

Apesar de ter completado 35 anos, Van Dijk disputou cada minuto das partidas do Liverpool no Campeonato até agora, após seu retorno do longo período de descanso que teve depois da Copa do Mundo.

O zagueiro holandês pode não ter a mesma força física que possuía em seus primeiros anos com o time, mas ainda é, sem dúvida, um dos melhores zagueiros centrais da Europa.

O Liverpool conta com um grupo de zagueiros jovens que possuem grande potencial, entre eles Jarell Quansah, Giovanni Leoni, Ivani Ndkoi e Mor Tala Ndiaye, e o novo diretor esportivo pode considerar que a permanência de Van Dijk representa uma oportunidade ideal para esses jogadores aprenderem com um dos melhores zagueiros de sua geração.