O Liverpool se vê diante de uma nova e delicada missão fora das quatro linhas, após a confirmação da saída de seu diretor esportivo Richard Hughes rumo ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, dando início à jornada da diretoria dos Reds em busca do homem que assumirá um dos cargos mais influentes para o futuro da equipe.
O Liverpool procura por um novo diretor esportivo pela quinta vez desde 2022, num momento em que o clube busca concluir o processo de escolha o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que pretende manter a estabilidade do projeto esportivo e evitar repetir o ciclo de mudanças sucessivas neste cargo.
Hughes havia assumido seu posto no Liverpool no verão de 2024 e desempenhou papel de destaque na contratação de Arne Slot e de Andoni Iraola, antes de informar ao clube, no início deste ano, seu desejo de viver uma nova experiência na Arábia Saudita.
Mike Gordon, presidente do Fenway Sports Group (FSG), está encarregado de supervisionar o processo de busca pelo sucessor de Hughes, em meio a um claro desejo de resolver a questão rapidamente.
O Liverpool não descarta recorrer a um dos nomes já presentes dentro do clube, mas, ao mesmo tempo, estuda a possibilidade de contratar uma figura de fora dos muros de Anfield, desde que o candidato seja capaz de se adequar ao projeto esportivo do clube e trabalhar a longo prazo.
Mas quem são os principais candidatos ao cargo? E quais são os assuntos espinhosos que aguardam o novo diretor esportivo assim que ele chegar?
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