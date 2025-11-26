O que ainda precisa piorar no Liverpool para que Arne Slot seja demitido?

Na temporada passada, os Reds viraram jogos e buscaram empates inúmeras vezes a caminho do título da Premier League, somando 23 pontos após sair atrás no placar. Mas, nesta temporada, isso simplesmente nunca aconteceu. O resultado é duro: seis derrotas em 12 jogos, e a deste sábado (22) foi, de longe, a mais constrangedora.
Mesmo começando o dia dentro da zona de rebaixamento, o Forest venceu com facilidade em plena Anfield, permitindo até que a torcida visitante passasse os minutos finais pedindo o quarto gol e tirando sarro de Arne Slot com o tradicional cântico: "You’re getting sacked in the morning!" ("Você vai ser demitido de manhã!").
Ele não foi demitido, claro. Slot segue no comando do Liverpool para o duelo desta quarta-feira (26) pela Champions League, contra o PSV. Mas até quando ficará nessa? O próprio treinador admitiu que perder por 3 a 0 em casa para o Forest foi “um resultado muito, muito, muito ruim”. A pergunta que fica é: o quão pior a situação precisa ficar para que a diretoria resolva agir?
