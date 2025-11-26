+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Arne Slot sacked Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

O que ainda precisa piorar no Liverpool para que Arne Slot seja demitido?

You'll Never Walk Alone? Nem parecia. Torcedores do Liverpool começaram a deixar Anfield muito antes do árbitro encerrar a atuação desastrosa deste sábado (22) contra o Nottingham Forest. Eles sabiam que não havia qualquer chance de reação depois que Morgan Gibbs-White marcou o terceiro e último gol dos visitantes, a 12 minutos do fim. Para falar a verdade, a sensação é de que o jogo já tinha ido embora quando Murillo abriu o placar ainda no primeiro tempo, porque este é um Liverpool que, de repente, parece ter perdido completamente a postura.

Na temporada passada, os Reds viraram jogos e buscaram empates inúmeras vezes a caminho do título da Premier League, somando 23 pontos após sair atrás no placar. Mas, nesta temporada, isso simplesmente nunca aconteceu. O resultado é duro: seis derrotas em 12 jogos, e a deste sábado (22) foi, de longe, a mais constrangedora.

Mesmo começando o dia dentro da zona de rebaixamento, o Forest venceu com facilidade em plena Anfield, permitindo até que a torcida visitante passasse os minutos finais pedindo o quarto gol e tirando sarro de Arne Slot com o tradicional cântico: "You’re getting sacked in the morning!" ("Você vai ser demitido de manhã!").

Ele não foi demitido, claro. Slot segue no comando do Liverpool para o duelo desta quarta-feira (26) pela Champions League, contra o PSV. Mas até quando ficará nessa? O próprio treinador admitiu que perder por 3 a 0 em casa para o Forest foi “um resultado muito, muito, muito ruim”. A pergunta que fica é: o quão pior a situação precisa ficar para que a diretoria resolva agir?

  • Alexander IsakGetty Images

    Isak causa um grande problema

    Tom Werner estava em Anfield no sábado. O presidente do Liverpool agora sabe exatamente a gravidade da crise, se é que já não sabia antes.

    O dirigente norte-americano provavelmente chegou ao estádio esperando ver o time reagir com a ajuda de Alexander Isak, reforço de £ 125 milhões (R$ 945 milhões), que surpreendentemente começou como titular, deixando Hugo Ekitike no banco. O que ele viu, no entanto, foi um “caos”, como Virgil van Dijk resumiu depois da partida.

    Isak fez uma partida dolorosamente ruim. Foi tão inofensivo que parte da torcida chegou a sentir falta de Darwin Núñez: finalizador pífio, mas sempre capaz de criar algum tipo de confusão positiva. Isak, ao contrário, não entregou absolutamente nada: tocou na bola apenas 14 vezes antes de ser substituído, aos 68 minutos, após mais de uma hora de pura mediocridade.

    E não dá para dizer que ele merece pena. O sueco paga caro por ter chegado ao clube em condição física tão abaixo do ideal. O que só torna a escolha de Slot ainda mais difícil de entender.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Sem tempo e sem paciência

    Isak deveria ter jogado dois jogos pela Suécia durante a Data Fifa. Entrou só no segundo tempo contra a Suíça, mas nem foi utilizado contra a Eslovênia, porque o técnico Graham Potter não queria correr o risco de perdê-lo para a repescagem da Copa do Mundo, em março.

    Então por que Isak, completamente sem ritmo, começou no lugar de Ekitike, 100% pronto e que havia acabado de marcar seu primeiro gol pela França?

    Slot respondeu antes mesmo de a bola rolar. Explicou que o Liverpool está tão desesperado para colocar o reforço mais caro da história do clube em forma que está disposto a dar minutos a ele mesmo que haja companheiros mais preparados.

    “Hoje de manhã conversei com a equipe de performance sobre o que é melhor para o Alex (Isak), não para o Liverpool, para deixá-lo 100% o mais rápido possível”, disse Slot na coletiva de sexta. “Eu sempre preciso encontrar o equilíbrio entre o que é melhor para ele individualmente e o que é melhor para o time.

    “E eu sei que um Alexander Isak 100% é um enorme reforço para este time. Mas, para chegar lá, talvez ele precise de minutos que, teoricamente, poderiam ir para outros jogadores que estão mais prontos fisicamente. Alex vai voltar a ser o jogador que foi no Newcastle quando estiver bem. Isso vai levar um tempo.”

    A fala chamou atenção, principalmente porque esse “tempo” está acabando em Merseyside.

  • Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    O mistério: por que Joe Gomez não joga?

    É compreensível que o Liverpool queira recuperar o investimento feito em Isak. Mas escalá-lo só faz sentido se ele puder contribuir. O time já está carregando peso demais e não precisa de mais um jogador em campo sem conseguir ajudar.

    A mensagem passada também é terrível. Ekitike certamente ficou frustrado ao saber que perderia a vaga para um Isak imóvel. E Joe Gomez deve ter sentido a mesma coisa no sábado.

    Com Conor Bradley e Jeremie Frimpong machucados, a expectativa era de que Gomez voltasse a atuar como lateral direito, especialmente porque isso liberaria Dominik Szoboszlai, o melhor jogador do Liverpool na temporada, para atuar no meio.

    Mas não. Szoboszlai foi deslocado novamente para a defesa, enquanto Gomez passou os 90 minutos no banco. Ele segue com apenas 43 minutos de Premier League na temporada, um número espantoso considerando os erros constantes de Ibrahima Konaté.

    Slot até mencionou na sexta que Gomez tem tido limitações físicas: “Ele jogou 90 minutos apenas duas vezes no ano todo. Se quisermos mantê-lo disponível, talvez seja arriscado colocá-lo em sete jogos em 22 dias”.

    Compreensível. O problema é que ele mal está entrando em campo, e o Liverpool precisa de respostas. Ou Gomez não consegue mais acompanhar o ritmo da Premier League, ou Slot simplesmente não o considera melhor que o cada vez mais inseguro Konaté, que inclusive falhou na origem do escanteio que gerou o primeiro gol do Forest, ao dominar mal uma bola sem qualquer pressão.

    E, claro, há outro ponto crítico: hoje em dia, entregar um escanteio ao adversário parece quase como entregar um gol ao adversário, mais uma dor de cabeça para Slot.

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perdendo muitas batalhas

    O gol de Murillo, aos 33 minutos, até teve seu quê de polêmica, afinal, não pareceu muito diferente daquele que Virgil van Dijk teve anulado contra o Manchester City duas semanas antes. Mas o lance escancarou algo muito mais grave: a enorme dificuldade do Liverpool em lidar com bolas alçadas na área. Já são nove gols sofridos em jogadas de bola parada nesta temporada, igualando o total de todo o campeonato passado. E o pior: ninguém parece saber exatamente o porquê.

    Estatisticamente, Van Dijk segue sendo o zagueiro mais dominante pelo alto na Premier League. Konaté, inclusive, aparece entre os 10 melhores em média de duelos aéreos vencidos por jogo (3,5 por partida, empatado com Dan Burn e Gabriel Magalhães). Mesmo assim, o Liverpool tem sido lento para reagir às casquinhas, segundas bolas e desvios, e a tensão que toma conta de Anfield a cada escanteio, falta lateral ou arremesso cobrado pelo adversário reflete exatamente a falta de confiança que o torcedor vê em campo.

    “Não acho que exista nervosismo antes das bolas paradas”, disse um Van Dijk claramente irritado após a partida. “A gente tinha afastado todas as outras antes do gol do Murillo. Mas, no geral, fomos muito mal nas disputas, nas divididas, na briga pela segunda bola. Estávamos afobados. A situação é muito complicada no momento, e precisamos sair dela.”

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    A defesa do título já acabou

    Os adversários têm recorrido cada vez mais aos lançamentos longos para escapar da pressão inicial do Liverpool, e isso vem funcionando muito bem. O mais preocupante é que Arne Slot admitiu abertamente que ainda não encontrou uma resposta para essa estratégia simples, mas extremamente eficiente. E ele precisa encontrar logo.

    Quem ainda tinha alguma dúvida de que a defesa do título tinha ido embora depois da derrota para o City já não tem mais. A Champions League virou a prioridade total da temporada. A boa notícia é que o Liverpool parece mais confortável no cenário continental, e, na metade da fase de liga, está bem posicionado para garantir vaga direta nas oitavas, onde provavelmente terá um sorteio mais tranquilo do que o da última temporada.

    Essas boas perspectivas na Champions são um dos motivos que ainda sustentam Slot no cargo, apesar do desastre no cenário nacional. O outro, claro, é o título conquistado no seu primeiro ano.

    Gente como Rio Ferdinand até tenta argumentar que Slot deveria estar tão pressionado quanto Rúben Amorim. Mas as situações não poderiam ser mais diferentes: Slot foi campeão na estreia; Amorim levou o United à pior campanha da história do clube na Premier League, e até agora não mostrou nenhum sinal claro de recuperação.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    You'll Never Walk Alone?

    Ainda assim, é impossível negar que Slot esteja sob pressão. Depois de gastar tanto na janela, este time é 100% dele, e, mesmo com os desfalques, o desempenho tem sido assustador. Pior: o time não parece só perdido. Parece apático. Aquele espírito combativo da temporada passada simplesmente desapareceu.

    O lance em que Nico Williams passa por Alexis Mac Allister antes do segundo gol do Forest foi um sinal claro disso. Ele simboliza como o Liverpool tem levado a pior em praticamente todas as disputas individuais nas últimas semanas e até nos últimos meses.

    E há um fator emocional pesado que não pode ser ignorado. Como Andy Robertson revelou recentemente após a classificação da Escócia para a Copa, a morte de Diogo Jota segue afetando profundamente o grupo. Van Dijk também já havia dito que esta temporada seria difícil não apenas pela transição do elenco, mas pelo luto.

    Ao mesmo tempo, o capitão reconhece que o time está decepcionando a si mesmo e ao treinador. Mohamed Salah, por exemplo, não vive seu melhor momento, mas o mais alarmante é a queda geral na intensidade e na entrega.

    “Você olha para você primeiro. E depois ajuda os outros”, disse Van Dijk. “A gente precisa se ajudar a sair dessa, porque, no momento, é uma bagunça e esse é o fato.”

    E também é fato que o futebol é um esporte cruel, movido por resultados. Se Slot não conseguir estancar a sequência negativa e, com isso, colocar a classificação para a próxima Champions em risco, sua permanência ficará insustentável. A conta sempre chega, principalmente para o técnico.

    Ainda não chegamos ao fim do túnel. Os rumores sobre possíveis substitutos para a área técnica em Anfield já começaram, mas Slot ainda tem tempo para recuperar a temporada com uma boa sequência entre agora e o início do ano que vem.

    Para isso, porém, é preciso união total. E, como vimos no sábado, parte da torcida começa a perder a fé. Agora, mais do que em qualquer momento da era Slot, o famoso mantra do clube "You’ll Never Walk Alone", "você nunca caminhará sozinho", está sendo testado de verdade.

