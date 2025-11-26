O que ainda precisa piorar no Liverpool para que Arne Slot seja demitido?

Isak deveria ter jogado dois jogos pela Suécia durante a Data Fifa. Entrou só no segundo tempo contra a Suíça, mas nem foi utilizado contra a Eslovênia, porque o técnico Graham Potter não queria correr o risco de perdê-lo para a repescagem da Copa do Mundo, em março.

Então por que Isak, completamente sem ritmo, começou no lugar de Ekitike, 100% pronto e que havia acabado de marcar seu primeiro gol pela França?

Slot respondeu antes mesmo de a bola rolar. Explicou que o Liverpool está tão desesperado para colocar o reforço mais caro da história do clube em forma que está disposto a dar minutos a ele mesmo que haja companheiros mais preparados.

“Hoje de manhã conversei com a equipe de performance sobre o que é melhor para o Alex (Isak), não para o Liverpool, para deixá-lo 100% o mais rápido possível”, disse Slot na coletiva de sexta. “Eu sempre preciso encontrar o equilíbrio entre o que é melhor para ele individualmente e o que é melhor para o time.

“E eu sei que um Alexander Isak 100% é um enorme reforço para este time. Mas, para chegar lá, talvez ele precise de minutos que, teoricamente, poderiam ir para outros jogadores que estão mais prontos fisicamente. Alex vai voltar a ser o jogador que foi no Newcastle quando estiver bem. Isso vai levar um tempo.”

A fala chamou atenção, principalmente porque esse “tempo” está acabando em Merseyside.