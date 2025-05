Água Santa x Portuguesa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (04), na Arena Inamar, pela terceira rodada da quarta divisão do Campeonato Brasileiro; veja os detalhes

O Água Santa recebe a Portuguesa na noite deste domingo (4), a partir das 18h00 (de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema, pela terceira rodada da Série D 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (confira a programação completa).

O Água Santa tenta se firmar na disputa após um início de altos e baixos. A equipe de Diadema começou a Série D com derrota em casa para o Pouso Alegre, mas se recuperou fora de casa vencendo o Nova Iguaçu por 2 a 1. Com três pontos somados e sem vencer há nove partidas - desde a quarta rodada do Campeonato Paulista - o Netuno entra em campo contra a líder do grupo tentando deixar a má fase para trás e ganhar fôlego na disputa por uma vaga entre os primeiros colocados.

Já a Portuguesa chega embalada para o confronto após um início consistente na competição. Empatou fora de casa com o Boavista por 2 a 2 e, na sequência, venceu o Maricá no Canindé por 2 a 1 - resultado que pôs fim a uma série de seis jogos sem vitória, somando partidas pelo Paulistão e pela Copa do Brasil. Com quatro pontos, assumiu a vice-liderança do grupo.