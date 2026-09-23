Agora, Vicario é imprescindível para a Juventus, à espera de Palmisani

O papel de Vicario, além disso o único jogador da Juventus presente entre os convocados da Itália de Roberto Mancini, fica mais importante, assim como seu peso específico dentro do elenco da equipe de Luciano Spalletti. Com toda probabilidade, o friulano nascido em 1996 jogará mais partidas do que jogaria com a presença de Grabara. Até hoje, Vicario disputou 5 partidas (todas no campeonato, sofrendo 4 gols), enquanto Grabara jogou na estreia na Europa League, contra o NEC Nijmegen (partida terminada em 5 a 0 para a Juventus, com assistência do goleiro polonês para Nico Gonzalez).





Para Vicario, que começou bem sua aventura na Juventus, em especial com duas defesas decisivas na partida vencida contra o Parma, será fundamental estar 100% fisicamente, e nesse sentido o ex-Tottenham parece estar, após uma temporada 2025-26 condicionada pelo problema de hérnia inguinal, com consequente cirurgia, que condicionou a segunda parte da temporada passada, mantendo-o parado de março a junho.



