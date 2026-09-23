Tudo nas costas de Guglielmo Vicario, ou quase. A responsabilidade do goleiro daJuventus, já importante após o fim da janela de transferências, aumentou exponencialmente após a grave lesão de Kamil Grabara, para quem a temporada terminou por causa de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. Uma coisa é ter como reserva o titular de uma seleção importante como a Polônia, outra é ter como primeira opção no banco um jogador sem clube, muito provavelmente o brasileiro Neto, que deve voltar à Juventus após a passagem entre 2015 e 2017.
Agora, Vicario é imprescindível para a Juventus, à espera de Palmisani
Vicario se torna mais importante
O papel de Vicario, além disso o único jogador da Juventus presente entre os convocados da Itália de Roberto Mancini, fica mais importante, assim como seu peso específico dentro do elenco da equipe de Luciano Spalletti. Com toda probabilidade, o friulano nascido em 1996 jogará mais partidas do que jogaria com a presença de Grabara. Até hoje, Vicario disputou 5 partidas (todas no campeonato, sofrendo 4 gols), enquanto Grabara jogou na estreia na Europa League, contra o NEC Nijmegen (partida terminada em 5 a 0 para a Juventus, com assistência do goleiro polonês para Nico Gonzalez).
Para Vicario, que começou bem sua aventura na Juventus, em especial com duas defesas decisivas na partida vencida contra o Parma, será fundamental estar 100% fisicamente, e nesse sentido o ex-Tottenham parece estar, após uma temporada 2025-26 condicionada pelo problema de hérnia inguinal, com consequente cirurgia, que condicionou a segunda parte da temporada passada, mantendo-o parado de março a junho.
UM FUTURO A SER CONQUISTADO
Vicario nos próximos meses também terá de conquistar a permanência para a próxima temporada, algo em que tanto a Juventus quanto o jogador apostam, mas que hoje não pode ser considerado garantido. Lembramos os termos do acordo que levou Vicario à Continassa: "Juventus Football Club S.p.A. comunica ter chegado a um acordo com o Tottenham Hotspur FC para a aquisição temporária, sem custos, até 30 de junho de 2027, dos direitos às prestações esportivas do jogador Guglielmo Vicario.
O acordo prevê ainda a faculdade por parte da Juventus de adquirir em definitivo os direitos às prestações esportivas do jogador. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 8 milhões; esse valor poderá ser aumentado, durante a vigência do contrato de prestação esportiva com o jogador, em um montante não superior a € 2 milhões, com o cumprimento de determinados objetivos".
A Juventus olha ao redor
Enquanto isso, de olho no futuro, a Juventus está começando a acompanhar também outras alternativas, com a principal levando a Lorenzo Palmisani, nascido em 2004, do Frosinone, e sobre quem a Velha Senhora já colocou os olhos, pensando em uma operação como a que levou Federico Gatti do clube ciociaro para a Juventus: compra em definitivo em janeiro, empréstimo ao Frosinone até junho e chegada à Juventus durante o verão.
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