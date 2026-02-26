Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NeymarGOAL
Luis Felipe Gonçalves

Agora é tudo ou nada, Neymar! Sem Paulistão para o Santos, camisa 10 precisa decidir em quase todos os jogos para convencer Ancelotti e voltar à seleção brasileira

Atacante terá período curto para convencer Ancelotti antes da Copa, e busca recuperar tempo perdido em campo

Tema recorrente enquanto o Mundial se aproxima, o futuro de Neymar na seleção brasileira voltou ao centro das discussões após a eliminação do Santos no Campeonato Paulista. O debate ganhou força nos últimos dias, mas, internamente, o cenário segue sob controle da comissão técnica.

Nem o resultado recente do clube nem as atuações do camisa 10 alteraram o planejamento traçado por Carlo Ancelotti e sua equipe. A questão nunca foi técnica, e sim física. O foco permanece em avaliar, no momento decisivo, se Neymar terá condições plenas de disputar a Copa do Mundo no nível exigido.

Com o fim do calendário estadual para o Santos, o atacante entra em fase determinante. Até a próxima convocação, ele terá apenas três partidas para mostrar evolução. Depois disso, o calendário oferece uma sequência mais extensa até a divulgação da lista final dos 26 nomes que irão ao Mundial.

No dia 16 de março, Ancelotti anunciará os convocados para os amistosos contra França (28/3) e Croácia (31/3), considerados os últimos testes antes da definição definitiva do grupo que representará o Brasil.

Segundo avaliações internas, não há dúvidas sobre como Neymar se encaixaria taticamente no elenco. O que está em análise é sua capacidade de manter regularidade e impactar diretamente em gols e assistências.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Corrida contra o tempo

    A contagem regressiva já começou. Longe da seleção desde 2023, Neymar retornou ao Santos com o objetivo claro de disputar sua quarta Copa do Mundo. No entanto, as últimas temporadas foram marcadas por obstáculos físicos.

    Em 2025, conviveu novamente com problemas clínicos. Já em 2026, ficou fora de dez partidas enquanto se recuperava de cirurgia no joelho, consequência da grave lesão sofrida anteriormente.

    Aos 34 anos, o camisa 10 sabe que precisa acelerar o processo. Antes da penúltima convocação, terá três compromissos pelo Brasileirão para demonstrar evolução física e técnica: enfrenta o Vasco (26/2), depois o Mirassol (10/3) e encerra a sequência diante do Corinthians (15/3).

    Mesmo com monitoramento constante da CBF, o planejamento nunca foi antecipar seu retorno à seleção. A expectativa sempre foi que o atacante recuperasse ritmo gradualmente pelo Santos antes de ser reavaliado próximo à Copa.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

    • Publicidade
  • FBL-BRA-TUN-FRIENDLYAFP

    Concorrência em alta

    Enquanto Neymar busca ritmo, a concorrência no setor ofensivo se fortaleceu. Sob o comando de Ancelotti, nomes como Raphinha, Vini Jr, Rodrygo, Matheus Cunha e Estêvão ganharam protagonismo e praticamente asseguraram espaço no grupo.

    Inclusive, uma possível presença do camisa 10 na convocação final, não irá garantir que o jogador estará entre os 11 titulares durante a campanha brasileira no Mundial. 

    Fora dos nomes já "garantidos" na lista, Endrick, João Pedro, Igor Thiago, Rayan, etc., são cotados para as vagas no ataque, e poderão marcar presença nos amistosos de março. O que reduz as vagas disponíveis e eleva a exigência para quem ainda precisa convencer.

    Até aqui na temporada, Neymar atuou pouco. Foram apenas dois jogos: 45 minutos contra o Velo Clube e 90 diante do Novorizontino, ambos ainda sem brilho e impacto decisivo, que serão necessários para o jogador daqui pra frente.

  • Carlo Ancelotti Announces Brazil's Team To Face The FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    O caminho até a convocação final

    Para garantir presença entre os 26 convocados, Neymar precisará aproveitar cada oportunidade até 19 de maio, data prevista para o anúncio oficial da lista final.

    Antes disso, o calendário oferece três jogos até a Data Fifa de março e outras 17 possíveis partidas pelo Santos, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana (ainda sem datas disponíveis).

    A agenda de Neymar até a convocação final:

    • 26/2 – Santos x Vasco (Brasileirão)
    • 10/3 – Mirassol x Santos (Brasileirão)
    • 15/3 – Santos x Corinthians (Brasileirão)
    • 16/3 – Convocação para amistosos
    • 18/3 – Santos x Internacional (Brasileirão)
    • 22/3 – Cruzeiro x Santos (Brasileirão)
    • 1/4 – Santos x Remo (Brasileirão)
    • 5/4 – Flamengo x Santos (Brasileirão)
    • 12/4 – Santos x Atlético-MG (Brasileirão)
    • 22/4 – Copa do Brasil
    • 26/4 – Bahia x Santos (Brasileirão)
    • 3/5 – Palmeiras x Santos (Brasileirão)
    • 10/5 – Bragantino x Santos (Brasileirão)
    • 13/5 – Copa do Brasil
    • 17/5 – Santos x Coritiba (Brasileirão)
    • 19/5 – Convocação final para a Copa
0