Agora é tudo ou nada, Neymar! Sem Paulistão para o Santos, camisa 10 precisa decidir em quase todos os jogos para convencer Ancelotti e voltar à seleção brasileira

Tema recorrente enquanto o Mundial se aproxima, o futuro de Neymar na seleção brasileira voltou ao centro das discussões após a eliminação do Santos no Campeonato Paulista. O debate ganhou força nos últimos dias, mas, internamente, o cenário segue sob controle da comissão técnica.

Nem o resultado recente do clube nem as atuações do camisa 10 alteraram o planejamento traçado por Carlo Ancelotti e sua equipe. A questão nunca foi técnica, e sim física. O foco permanece em avaliar, no momento decisivo, se Neymar terá condições plenas de disputar a Copa do Mundo no nível exigido.

Com o fim do calendário estadual para o Santos, o atacante entra em fase determinante. Até a próxima convocação, ele terá apenas três partidas para mostrar evolução. Depois disso, o calendário oferece uma sequência mais extensa até a divulgação da lista final dos 26 nomes que irão ao Mundial.

No dia 16 de março, Ancelotti anunciará os convocados para os amistosos contra França (28/3) e Croácia (31/3), considerados os últimos testes antes da definição definitiva do grupo que representará o Brasil.

Segundo avaliações internas, não há dúvidas sobre como Neymar se encaixaria taticamente no elenco. O que está em análise é sua capacidade de manter regularidade e impactar diretamente em gols e assistências.