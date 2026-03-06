Getty Images Sport
“Adoro brincadeiras!” – Patrice Evra nega que “odeia” o Arsenal e diz à equipe de Mikel Arteta para “trapaçar e perder tempo” na disputa pelo título da Premier League contra o Manchester City
Uma mudança crucial no impulso
A disputa pelo troféu da Premier League se intensificou depois que o Manchester City empatou com o Nottingham Forest, devolvendo a vantagem ao time do norte de Londres. O Arsenal aproveitou o tropeço com uma vitória difícil sobre o Brighton, resultado que impressionou Evra. O francês, que conquistou cinco títulos em Old Trafford, observou que, embora os Gunners já tenham sido “fáceis” de enfrentar, sua capacidade de garantir vitórias “feias” fora de casa é a marca registrada de potenciais campeões. No entanto, a lembrança de colapsos anteriores no final da temporada continua pairando sobre o Emirates.
Brincadeiras e provocações sobre a Netflix
Evra abordou sua reputação de longa data como antagonista do Arsenal, esclarecendo que seus comentários nunca são pessoais. Em entrevista à Stake, o jogador de 44 anos disse: “As pessoas acham que eu odeio o Arsenal, mas eu só adoro brincar. Quando eu jogava, o Arsenal era sempre um time fácil de enfrentar, mas os tempos mudaram. O empate do Manchester City contra o Nottingham Forest é um grande impulso, e mesmo que o Brighton tenha tido muitas chances, o Arsenal venceu. Isso é sinal de um vencedor da Premier League. Eu já passei por isso cinco vezes. Algumas vitórias fora de casa podem ser muito feias. Foi uma boa chance para o Manchester City manter a diferença pequena, não acho que está acabado, mas essa vitória contra o Brighton foi importante para o Arsenal.”
Ele também aludiu à sua piada amplamente compartilhada que comparava o clube à Netflix, onde os torcedores antecipam perpetuamente a “próxima temporada”, enquanto reafirmava seu desejo pelo sucesso deles. “Vamos lá, Arsenal, vocês podem conseguir este ano”, disse Evra, antes de acrescentar uma advertência cautelosa: “Eu não ficaria surpreso se eles fracassassem novamente. Só espero que isso não aconteça”.
Priorizar os resultados em detrimento do ADN
O ex-defensor acredita que o Arsenal deve abandonar o “futebol bonito” se quiser destronar a equipe de Pep Guardiola. Evra argumentou que Arteta deve priorizar o troféu em detrimento da identidade visual do clube. Evra afirmou: “Não me importo se eles não jogam um bom futebol, perdem tempo ou trapaceiam, eles precisam ganhar a Premier League a qualquer custo. Mikel Arteta não está aqui para agradar a ninguém, ele está aqui para vencer. Eles precisam vencer, mesmo que seja através de jogadas ensaiadas. Às vezes, você tem que deixar o DNA do clube de lado se isso significar grandes troféus.”
O obstáculo final
Com uma vantagem de sete pontos na tabela da Premier League e oito partidas restantes, o Arsenal está pronto para acabar com uma seca de títulos que remonta a 2004. Além do foco na liga, o time continua na disputa em todas as competições, com sua próxima chance de conquistar um troféu na final da Carabao Cup contra o Manchester City, em 22 de março.
