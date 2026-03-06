“Adoro brincadeiras!” – Patrice Evra nega que “odeia” o Arsenal e diz à equipe de Mikel Arteta para “trapaçar e perder tempo” na disputa pelo título da Premier League contra o Manchester City

Evra abordou sua reputação de longa data como antagonista do Arsenal, esclarecendo que seus comentários nunca são pessoais. Em entrevista à Stake, o jogador de 44 anos disse: “As pessoas acham que eu odeio o Arsenal, mas eu só adoro brincar. Quando eu jogava, o Arsenal era sempre um time fácil de enfrentar, mas os tempos mudaram. O empate do Manchester City contra o Nottingham Forest é um grande impulso, e mesmo que o Brighton tenha tido muitas chances, o Arsenal venceu. Isso é sinal de um vencedor da Premier League. Eu já passei por isso cinco vezes. Algumas vitórias fora de casa podem ser muito feias. Foi uma boa chance para o Manchester City manter a diferença pequena, não acho que está acabado, mas essa vitória contra o Brighton foi importante para o Arsenal.”

Ele também aludiu à sua piada amplamente compartilhada que comparava o clube à Netflix, onde os torcedores antecipam perpetuamente a “próxima temporada”, enquanto reafirmava seu desejo pelo sucesso deles. “Vamos lá, Arsenal, vocês podem conseguir este ano”, disse Evra, antes de acrescentar uma advertência cautelosa: “Eu não ficaria surpreso se eles fracassassem novamente. Só espero que isso não aconteça”.