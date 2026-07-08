Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Adeus nas oitavas faz Brasil igualar pior resultado em Mundiais desde 1966

Copa do Mundo
Brasil

Após queda para a Noruega, seleção encerra Mundial com a mesma colocação de 1966, mas em um torneio com 48 participantes

A posição final do Brasil na Copa do Mundo de 2026 só foi definida após a conclusão de todos os confrontos das oitavas de final. Com a eliminação para a Noruega, a seleção brasileira encerrou sua participação na 11ª colocação geral do Mundial, igualando sua segunda pior campanha em Copas do Mundo.

A marca repete o desempenho de 1966, quando o Brasil também terminou na 11ª posição. A comparação, porém, precisa levar em conta o formato das competições: naquela edição, disputada na Inglaterra, o Mundial contou com 16 seleções, e a equipe brasileira foi eliminada ainda na primeira fase.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Campanha em 2026

    Em 2026, a Copa teve pela primeira vez 48 participantes, e a seleção conseguiu avançar para as oitavas de final antes de deixar o torneio. O Brasil terminou com cinco jogos disputados, três vitórias, um empate e uma derrota, com dez gols marcados e quatro sofridos.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!

    A pior colocação brasileira na história das Copas continua sendo a de 1934. Naquele Mundial, disputado na Itália, a seleção participou de apenas uma partida e ficou na 14ª posição entre 16 equipes.

    • Publicidade

  • Campanhas recentes

    Antes de 2026, o pior resultado do Brasil na era moderna das Copas havia sido em 1990. Naquele torneio, disputado na Itália, a seleção também foi eliminada nas oitavas de final, após derrota para a Argentina, mas terminou na 9ª posição geral entre 24 participantes.

    Desde então, o Brasil havia conseguido pelo menos chegar às quartas de final em todas as edições. A sequência começou em 1994, com o título nos Estados Unidos, e passou por campanhas de vice-campeonato em 1998, campeão em 2002 e eliminações nas quartas de final em 2006, 2010, 2018 e 2022.

    A única exceção recente havia sido 2014, quando a seleção chegou à semifinal e terminou na quarta colocação após a derrota por 7 a 1 para a Alemanha.

  • Comparação com 1966

    A Copa de 1966 ficou marcada como uma das maiores decepções da história brasileira. Atual bicampeã mundial após os títulos de 1958 e 1962, a seleção chegou à Inglaterra como uma das favoritas, mas caiu ainda na primeira fase.

    O Brasil venceu a Bulgária na estreia, mas perdeu para Hungria e Portugal, sendo eliminado com apenas uma vitória em três partidas. A equipe terminou o torneio com quatro gols marcados e seis sofridos.

    Em 2026, apesar da mesma posição final no ranking da competição, o cenário foi diferente. Com mais participantes e uma fase eliminatória ampliada, a seleção disputou mais partidas e chegou ao mata-mata, mas não conseguiu avançar para as quartas de final.

    Com o resultado, a Copa de 2026 entra para a lista das campanhas menos bem colocadas do Brasil na história dos Mundiais, ficando atrás apenas de 1934 e empatada com 1966 em posição final.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google