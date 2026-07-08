Adeus nas oitavas faz Brasil igualar pior resultado em Mundiais desde 1966

A posição final do Brasil na Copa do Mundo de 2026 só foi definida após a conclusão de todos os confrontos das oitavas de final. Com a eliminação para a Noruega, a seleção brasileira encerrou sua participação na 11ª colocação geral do Mundial, igualando sua segunda pior campanha em Copas do Mundo.

A marca repete o desempenho de 1966, quando o Brasil também terminou na 11ª posição. A comparação, porém, precisa levar em conta o formato das competições: naquela edição, disputada na Inglaterra, o Mundial contou com 16 seleções, e a equipe brasileira foi eliminada ainda na primeira fase.