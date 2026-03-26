Adeus ao Liverpool no verão: quem é o primeiro interessado em Mohamed Salah?

No passado, o Al-Ittihad sempre foi associado a Salah, mas nunca houve nada de concreto em relação a uma transferência. A situação se acalmou, pelo menos, após a renovação do contrato do jogador de 33 anos em abril de 2025; no entanto, a notícia surpreendente de sua saída no final da temporada faz com que os rumores voltem a fervilhar.

De acordo com a reportagem daESPN, apenas o Al Qadsiah teria recursos financeiros para viabilizar a transferência de Salah para o deserto. O Al Nassr, clube de CR7, e o Al Hilal, ex-clube do astro brasileiro Neymar, não estariam, por outro lado, na disputa.

Aparentemente, um clube interessado não precisaria pagar nenhuma taxa de transferência pelo egípcio. Apesar do contrato, válido até 2027, Salah e o Liverpool teriam chegado a um acordo para que o jogador pudesse deixar os Reds sem custo de transferência.