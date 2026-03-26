Segundo uma reportagem da ESPN, o clube da Liga Profissional da Arábia Saudita teria retomado as negociações com o astro egípcio.
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Adeus ao Liverpool no verão: quem é o primeiro interessado em Mohamed Salah?
No passado, o Al-Ittihad sempre foi associado a Salah, mas nunca houve nada de concreto em relação a uma transferência. A situação se acalmou, pelo menos, após a renovação do contrato do jogador de 33 anos em abril de 2025; no entanto, a notícia surpreendente de sua saída no final da temporada faz com que os rumores voltem a fervilhar.
De acordo com a reportagem daESPN, apenas o Al Qadsiah teria recursos financeiros para viabilizar a transferência de Salah para o deserto. O Al Nassr, clube de CR7, e o Al Hilal, ex-clube do astro brasileiro Neymar, não estariam, por outro lado, na disputa.
Aparentemente, um clube interessado não precisaria pagar nenhuma taxa de transferência pelo egípcio. Apesar do contrato, válido até 2027, Salah e o Liverpool teriam chegado a um acordo para que o jogador pudesse deixar os Reds sem custo de transferência.
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Salah deixa o Liverpool: "Não consigo nem expressar isso em palavras"
Salah anunciou na terça-feira que deixará o Liverpool no final da temporada atual. “Infelizmente, esse dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada. Nunca imaginei o quanto este clube, esta cidade e as pessoas se tornariam parte da minha vida. O Liverpool não é apenas um clube. É uma paixão. Não consigo nem expressar isso em palavras”, disse o jogador de 33 anos em um vídeo publicado no X.
Em seus quase nove anos vestindo a camisa do LFC, Salah marcou 255 gols em 435 partidas. Com isso, ele ocupa o terceiro lugar na lista de maiores artilheiros de todos os tempos do Liverpool, atrás de Ian Rush (346) e Roger Hunt (285).
A temporada 2025/2026 de Mohamed Salah
Jogos
34
Minutos em campo
2685
Gols
10
Assistências
9