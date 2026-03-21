Em entrevista ao Corriere Fiorentino, Adani disse:





FIORENTINA-INTER – “O que espero do jogo no Franchi? Que a recente queda de rendimento do Inter se transforme em superatençãoe reafirmação de status. Da Fiorentina, por outro lado, espero o segundo tempo da partida contra o Milan: lá vi o que de melhor, ou seja, atenção, coragem e chances de gol. A Fiorentina subestimou os problemas e achou que a formação do time seria suficiente para dar conta do recado. Tenho estima por Pioli, mas para os projetos não bastam palavras. De Zerbi? Ficaria feliz se ele escolhesse o caminho da Viola, mas acho que será difícil. Os melhores são ele, Maresca, Xavi e Thiago Motta. Thiago é outro a quem não foi dado tempo, mas é um visionário”





O MOMENTO DO FUTEBOL ITALIANO – “O italiano se diverte mais com a confusão arbitral, gostamos da provocação, do atalho, e nisso há responsabilidade também da mídia. Em campo, a bola anda devagar, simula-se e perde-se tempo sem jogar um futebol livre e sem preconceitos. Construímos uma narrativa falsa, enquanto o mundo avança rápido e lança talentos como Lennart Karl, do Bayern, de 18 anos. A luz azul é Silvio Baldini na Sub-21: o homem livre dentro do sistema; às vezes, a magia acontece.”