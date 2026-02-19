Getty
“Acredito que sim!” – Carlo Ancelotti confirma que está prestes a assinar novo contrato com o Brasil antes da Copa do Mundo de 2026
Ancelotti confirma desejo de renovar contrato com o Brasil
Ancelotti participará do próximo episódio do Universo Valdano e, em uma prévia da entrevista, em citações publicadas pelo AS, Ancelotti falou sobre como está gostando do trabalho no Brasil até agora, após relatos recentes de que ele havia chegado a um acordo verbal para renovar seu contrato.
O técnico de 66 anos começou sua primeira experiência como técnico de seleção em maio de 2025, após um período de quatro anos de sucesso como técnico do Real Madrid em sua segunda passagem pelo clube. O Brasil chega à próxima Copa do Mundo como um dos favoritos, como sempre, embora seja visto por muitos como um pouco atrás dos favoritos, já que não vence a Copa do Mundo desde 2002.
A atual classificação mundial do pentacampeão mundial, em quinto lugar, reflete isso, já que está atrás da Espanha, campeã europeia, da Argentina, da França e da Inglaterra no coeficiente. Mas com Ancelotti pronto para assumir o comando nas próximas duas Copas do Mundo, eles acreditarão em suas chances de encerrar uma espera de 24 anos pelo maior prêmio do futebol.
Técnico da Seleção Brasileira deve renovar contrato com a equipe
Ancelotti disse, quando questionado sobre seu futuro com o Brasil: “Acredito que renovarei por quatro anos com o Brasil. É um novo trabalho, gosto muito dele”.
Ele continuou falando sobre Vinicius Jr, que ele treinava no Real Madrid: “Conversei com ele. Um jogador tem que respeitar o técnico e seus companheiros. Ele melhorou muito sua atitude em campo”, enfatiza.
“Os brasileiros são muito humildes, são muito diferentes. O Vini que vem para cá é muito diferente do que está no Real Madrid, em nível humano”, acrescenta ao apresentador Jorge Valdano, em entrevista realizada nas instalações da Confederação Brasileira de Futebol.
Vinicius Jr foi recentemente alvo de supostos abusos raciais por parte de Gianluca Prestianni na partida de desempate das eliminatórias da Liga dos Campeões na noite de terça-feira, com uma investigação em andamento.
Ancelotti fala sobre a situação atual no Real Madrid — e um possível retorno?
Sobre a situação no seu antigo clube, o Real Madrid – que viu o seu substituto, Xabi Alonso, ser demitido no mês passado e agora tem Álvaro Arbeloa no comando –, Ancelotti disse: “Ele [Alonso] encontrou dificuldades... O espírito de adaptação é um componente muito importante no trabalho de um treinador, e tentar recriar um ambiente requer tempo que nem sempre se consegue.”
Quando questionado se gostaria de voltar para uma terceira passagem pelo Santiago Bernabeu, Ancelotti respondeu: “Essa é uma boa pergunta...”, deixando seu futuro a longo prazo ainda em aberto. Por enquanto, porém, ele parece estar comprometido com a vida no Brasil.
O novo contrato de Ancelotti seria um grande impulso para o Brasil
Com Ancelotti prestes a assinar um novo contrato de quatro anos com o Brasil, isso não é apenas um grande impulso para a Seleção, mas também um golpe para clubes como Real Madrid e Manchester United, que poderiam estar interessados em contratar o italiano em um futuro próximo.
Ancelotti tem um histórico comprovado de vitórias nos maiores palcos e também de gerenciar alguns dos maiores astros e egos mais exigentes do esporte. Embora esta seleção brasileira não seja tão repleta de estrelas quanto algumas das anteriores, o elenco ainda conta com jogadores de classe mundial em todas as posições e a nação exige sucesso. É um projeto desafiador, mas no qual tanto o técnico quanto a confederação acreditam claramente.
A Copa do Mundo começa em apenas 112 dias e os preparativos estão mais do que em andamento, em termos de planejamento do elenco e nos países anfitriões, EUA, Canadá e México. No entanto, ainda pode haver desafios a serem superados, como uma disputa sobre o licenciamento de estádios, que pode fazer com que a Escócia, adversária do Brasil no Grupo C, tenha duas partidas transferidas, nos últimos meses antes do retorno do maior evento do futebol mundial.
