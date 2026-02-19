“Acredito que sim!” – Carlo Ancelotti confirma que está prestes a assinar novo contrato com o Brasil antes da Copa do Mundo de 2026

Ancelotti participará do próximo episódio do Universo Valdano e, em uma prévia da entrevista, em citações publicadas pelo AS, Ancelotti falou sobre como está gostando do trabalho no Brasil até agora, após relatos recentes de que ele havia chegado a um acordo verbal para renovar seu contrato.

O técnico de 66 anos começou sua primeira experiência como técnico de seleção em maio de 2025, após um período de quatro anos de sucesso como técnico do Real Madrid em sua segunda passagem pelo clube. O Brasil chega à próxima Copa do Mundo como um dos favoritos, como sempre, embora seja visto por muitos como um pouco atrás dos favoritos, já que não vence a Copa do Mundo desde 2002.

A atual classificação mundial do pentacampeão mundial, em quinto lugar, reflete isso, já que está atrás da Espanha, campeã europeia, da Argentina, da França e da Inglaterra no coeficiente. Mas com Ancelotti pronto para assumir o comando nas próximas duas Copas do Mundo, eles acreditarão em suas chances de encerrar uma espera de 24 anos pelo maior prêmio do futebol.